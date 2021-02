Kann man mit einem Online Broker Vergleich wirklich Geld sparen?

Die Aktienkurse brachen am Dienstag, 25. Februar 2020, in New York City zum zweiten Mal in Folge ein. Der S&P 500 um etwa drei Prozent, während der Dow Jones Industrial Average fast 900 Punkte verlor. Foto: Scott Heins/Getty Images

Vergleichen, vergleichen und nochmals vergleichen, so lautet der Grundsatz nahezu immer, wenn es um Verträge und Geld geht. Und dieser Grundsatz verliert auch bei einem Aktiendepot nicht seine Gültigkeit. Auch bei einem Aktiendepot und dem daran angeschlossenen Broker, kann es Unterschiede geben. Unterschiede die man nur dann erkennen kann, wenn man die Angebote auch vergleicht.

Man kann durch Vergleich sparen

Ein Aktiendepot unterscheidet sich bei den Funktionen und damit bei der Handhabung und der Nutzungsqualität. Doch Unterschiede gibt es auch in anderer Hinsicht, nämlich bei den Gebühren. Gebühren können bei einem Aktiendepot auf verschiedene Weise anfallen. Das können zum einen Grundgebühren sein, aber natürlich auch Führungsgebühren wie man sie von der Kontoführungsgebühr vom Girokonto kennt und Ordergebühren. Ordergebühren sind spezielle Gebühren, die immer dann anfallen, wenn man einen Verkauf oder einen Kauf von einer Aktie vornimmt. Doch bevor wir darauf näher eingehen, beschäftigen wir uns mit den Grundgebühren. Grundgebühren bestehen bei einem Aktiendepot in der Regel aus einer Pauschale, die jährlich oder monatlich vom Broker erhoben wird. Grundgebühren sind bei einem Aktiendepot aber auch keine Selbstverständlichkeit. Zum einen kann sich die Gebührenhöhe unterscheiden, es gibt aber auch Broker die vollkommen auf Grundgebühren verzichten. Und gerade wenn man auf der Suche nach einem guten Aktiendepot ist, sollte man immer darauf achten, dass keine Grundgebühren Gegenstand sind. Gleiches gilt auch für eventuelle Führungsgebühren, auch diese sollten kein Gegenstand sein. Gerade durch den Wegfall von diesen beiden Arten von Gebühren, kann man je nach Broker schon viel Geld im Jahr sparen. Hierbei sollte man sich immer wieder auch ins Gedächtnis rufen, jede Gebühren die hier bei einem Aktiendepot anfallen, muss man von seinem Ertrag abziehen.

So kann man ein kostenloses Aktiendepot bekommen

Hinsehen sollte man bei einem Aktiendepot aber nicht nur bei Grundgebühren, sondern auch bei den Ordergebühren. Ordergebühren fallen bei einem Aktiendepot immer an. Doch wenngleich sie immer anfallen, gibt es hier trotzdem große Unterschiede. Diese Unterschiede betreffen die Höhe der Ordergebühren. Hier gibt es Ordergebühren die sich rein aus einer Pauschale zusammensetzen. Teilweise gibt es aber auch Ordergebühren, die sich in der Aufschlüsselung aus verschiedenen Ordergebühren zusammensetzen. So gibt es hier Broker, die teilweise nicht nur eine Grundgebühr bei der Ordergebühr haben, sondern auch noch eine Prozent abhängige Gebühr, die sich aus der Höhe vom eingesetzten Kapital ergibt. Der Prozentsatz kann hierbei je nach Broker sehr unterschiedlich sein. Generell sollte man auf möglichst geringe Ordergebühren achten. Den schließlich machen machen sich auch die Ordergebühren negativ beim Ertrag bemerkbar, wenn sie hoch sind. Damit man jetzt nicht jeden Broker sich einzeln ansehen muss und wenn man ein Online Broker mit niedrigen Ordergebühren haben möchte, so sollte man sich die Online Broker Vergleiche auf Aktiendepotvergleich.de ansehen. Insgesamt sollte man vor der Entscheidung für ein Aktiendepot, immer einen Vergleich durchführen. Ein Vergleich der Angebote zu einem Aktiendepot sind kostenfrei und auch unverbindlich. Und erlauben eine Übersicht zu einer Vielzahl von Broker in wenigen Augenblicken. Innerhalb von kurzer Zeit kann man hier erkennen, was für Gebühren je nach Broker anfallen und was für Leistungen man bekommt. Gerade je nachdem für was für einen Broker und Aktiendepot man sich dann entscheidet, kann man hier durch die Nutzung von einem Vergleich Geld sparen. Wie hoch der Spareffekt ist, hängt immer vom Angebot ab, für das man sich am Ende entscheidet.

Bietet sich auch für bestehende Aktiendepots an

Im übrigen bietet sich die Durchführung von einem Vergleich bei einem Aktiendepot, nicht nur dann an, wenn man den Einstieg in Aktien gehen möchte. Auch wenn man bereits schon ein Aktiendepot besitzt, man aber zum Beispiel mit den anfallenden Gebühren unzufrieden ist, so bietet sich auch hier die Durchführung von einem Vergleich an. Schließlich kann man mit seinem Aktienbesitz jederzeit auf Wunsch auch zu einem anderen Broker umziehen und kann so Geld sparen.

