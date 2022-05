Können Sie in Deutschland Online Casinos mit echtem Geld spielen?

Online Casino Spiele mit echtem Geld sind Spiele, bei denen Sie einen bestimmten Geldbetrag einsetzen, um erfolgreich zu sein und Ihren Gewinn zu erhöhen. Diese Art von Spielen wird nicht für unerfahrene Casinospieler empfohlen, sondern für Spieler mit mehr Erfahrung in dem Spiel, auf das sie setzen möchten.

Um um echtes Geld zu spielen, sollten Sie vorher viel geübt und gespielt haben, um das Spiel perfekt kennen zu lernen.

Wenn Sie dies bereits getan haben und mit dem Glücksspiel beginnen möchten, dann werden wir Ihnen in diesem Artikel erklären, wie Sie dies in Echtgeld Casinos tun können.

Hinweis: Seit Juli 2021 gibt es in Deutschland ein neues Glücksspielgesetz. Wegen dem neuen Glücksspielstaatsvertrag, ist nun die Anzahl der Spiele in den in deutsch lizenzierten Casinos begrenzt und auch die Features sind begrenzt, wenn man mit echtem Geld spielen möchte.

Online Casinos, Einzahlungen und Wetten

Auch nachdem die EU-Kommission beschlossen hat, das Internet neu zu ordnen, haben die Deutschen weiterhin die Möglichkeit, mit einem Casino Konto um echtes Geld zu spielen. Dafür müssen Sie sich mit Ihren Daten registrieren und Ihr Konto mit Ihrer Identität verifizieren.

Sobald Sie Ihr Konto eingerichtet haben und mit den Casino Spielen beginnen können, müssen Sie eine Einzahlung mit echtem Geld tätigen.

Gehen Sie dazu in den Bereich Kasse, wählen Sie eine Zahlungsmethode und den Betrag aus, den Sie einzahlen möchten. Denken Sie daran, dass Casinos oft Mindest- und Höchstbeträge für Einzahlungen festlegen.

Sobald Sie echtes Geld auf Ihrem Spielerkonto haben, können Sie auf die von Ihnen ausgewählten Spiele wetten.

Online Spielautomaten und Slots

Online Spielautomaten und Slots sind die beliebtesten Spiele in den besten Online Casinos, und die Spieler lieben sie. Sie sind einfach, lustig, auffallend und sehr leicht zu verstehen.

Und wenn Sie keine großen Einsätze mit echtem Geld machen wollen, kosten die Spiele und Spins nur sehr wenig. Bei einigen von ihnen können Sie bereits mit einem Einsatz von 0,1€ spielen.

Andererseits haben Online Casinos normalerweise einen sehr vielfältigen Katalog von Online Spielautomaten, die wie Online Shops für jeden Geschmack etwas dabei haben. Sie können sogar Spielautomaten finden, die Filme, Serien, Fernsehsendungen usw. zum Thema haben.

Online Blackjack

Sobald Sie die wichtigsten Konzepte des Spiels kennen, ist Blackjack ein sehr einfaches und leicht zu spielendes Casino Spiel. Es ist auch eines der beliebtesten Online Casino Spiele für spanische Spieler.

Kurz gesagt besteht das Hauptziel dieses Spiels darin, ein Blatt mit Karten zu erhalten, die genau 21 oder annähernd 21 ergeben, um das Blatt des Dealers zu schlagen.

Was Sie niemals tun sollten, ist über 21 zu gehen, sonst verlieren Sie das Spiel sofort. Online Casinos bieten oft verschiedene Versionen dieses Spiels und sogar Live Online Blackjack Spiele an, bei denen Sie gegen echte Dealer spielen.

Online Roulette

Roulette ist wohl das Lieblingsspiel aller Casinos, sowohl der landbasierten Casinos als auch der Online Casinos.

Das Gameplay kann für Spieler, die die Regeln nicht so gut kennen, sehr einfach sein. Aber auch für erfahrenere Spieler, die auf verschiedene Zahlenkombinationen setzen, kann sie komplex sein.

Beim iGaming wird viel über die Martingal-Strategie gesprochen, aber sie kann gefährlich sein. Kurz gesagt ist Martingale eine Strategie, bei der Sie einen festen Anfangsbetrag auf Roulette setzen und im Falle eines Verlustes diesen Betrag verdoppeln, bis der Einsatz gewonnen ist.

Andere Spiele mit echtem Geld

Sowohl im besten Online Casino in Deutschland als auch in den anderen Casinos werden Sie eine große Auswahl an Glücksspielen finden. Bei den meisten, wenn nicht bei allen, können Sie mit echtem Geld spielen und Ihre Wetten platzieren.

Andere interessante Spiele sind Echtgeld Poker und Baccarat. Darüber hinaus finden Sie diese beiden Spiele auch in den Live Casino Spielen, wo Sie live spielen und ein viel realistischeres Spielerlebnis genießen können.

Fazit

Alles in allem ist es einfach, in einem Online Casino um echtes Geld zu spielen. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein Spielerkonto zu haben und eine Einzahlung zu tätigen, indem Sie eine der verschiedenen angebotenen Zahlungsoptionen wählen.

Wenn Sie ein Guthaben auf Ihrem Konto haben, können Sie es für die Spiele ausgeben, die Sie spielen möchten. Es gibt zwar einige Casinotische, die eine Mindesteinzahlung verlangen, aber das können Sie überprüfen, bevor Sie sich an den Tisch setzen – es ist einfach und macht Spaß!