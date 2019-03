Wirtschaft » Verbraucher Lebensmittelkontrollen: Behörden verweigern oft Herausgabe der Ergebnisse

Zahlreiche Behörden in Deutschland weigern sich, Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen an die Bürger weiterzugeben. "Statt Einblicke in die Akten zu geben, drohen einige Ämter den Fragenden mit Kosten, schüchtern sie ein", kritisiert die Verbraucherorganisation Foodwatch.