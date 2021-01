Leitfaden für Einsteiger in die Welt der Bitcoins

Im Jahr 2009 wurde Bitcoin in der Bevölkerung eingeführt. Dies war die erste digitale Währung, die als Krypto-Währung eingeführt wurde. Man kann Bitcoin als eine dezentralisierte Währung bezeichnen, die für digitale Transaktionen zur Verfügung steht und jegliche Kontrolle durch Dritte oder Zwischenhändler über die Transaktionen reduziert. Dies ist etwas, das vielen Investoren gefallen hat, und die Benutzer begannen, sich für Bitcoins zu begeistern. Meistens möchten Investoren in eine digitale Währung investieren, die ohne zusätzliche Gebühren oder Gebühren Dritter verfügbar ist. Im Vergleich zu anderen traditionellen Währungen sind Bitcoins nicht an eine Bank- oder Regierungsgebühr für Wartung oder Transaktionen gebunden.

Wie ist der Arbeitsprozess für Bitcoins?

Am Anfang muss man sich über Bitcoins im Klaren sein. Es handelt sich um eine Datei, die im Computer digital in der Brieftasche der Bitcoins gespeichert wird. Auf sie kann man über eine Internetverbindung über ein Smartphone oder einen Computer zugreifen. Bevor man beginnt, in Bitcoins zu investieren, muss man sich des Arbeitsprozesses im Zusammenhang mit Bitcoins bewusst sein. Während des Arbeitsprozesses muss man über bestimmte Begriffe Bescheid wissen, zu denen die folgenden gehören:

Bergleute

In der Welt der Bitcoins könnte man den Begriff „Bergleute“ hören. Alle Neulinge könnten neugierig sein, etwas über Bitcoin-Miners zu erfahren. Um Ihre Neugierde zu stillen, können Sie Ihre Antwort hier erhalten. Bitcoin Miners beziehen sich auf die Mitglieder des P2P (Peer-to-Peer)-Netzwerks, die sich damit beschäftigen, knifflige mathematische Probleme mit hoher Internetgeschwindigkeit in nur wenigen Minuten zu lösen. Bitcoins sind die Auszeichnung, die die Bergleute für ihre Arbeit erhalten.

Der öffentliche Schlüssel und der private Schlüssel

In einer Bitcoin-Brieftasche befindet sich ein öffentlicher Schlüssel, der zusammen mit einem privaten Schlüssel hilfreich ist, um es einem Benutzer zu ermöglichen, die digitalen Transaktionen zusammen mit einer Unterschrift zur Kennzeichnung eines Autorisierungsnachweises durchzuführen.

Blockchain-Technologie

Es ist das am häufigsten verwendete Wort auf dem Bitcoin-Markt. Jeder Anfänger, der plant, Bitcoins für Investitionszwecke oder Online-Transaktionen zu kaufen, muss darüber Bescheid wissen. Dabei handelt es sich um einen Open-Source-Code, der Bitcoin betreibt und dazu führt, dass über ein öffentliches Netzwerk ein gemeinsamer Vorsprung aufrechterhalten wird. Jede Bitcoin-Transaktion wird als ein Block bezeichnet, der mit dem Code kombiniert wird und so eine Kette bildet. Dies führt dazu, dass alle Bitcoin-Transaktionen aufgezeichnet werden.

Sie können auf der bitcoin roboter nach weiteren Informationen über Bitcoin suchen.

Welche Quellen stehen zur Verfügung, um in Bitcoins zu investieren?

Wenn Sie vorhaben, Bitcoins zu kaufen, können Sie sich einige verfügbare Optionen ansehen, zu denen die folgenden gehören:

Austausch von Bitcoin

Es gibt mehrere Bitcoin-Börsen, die überall auf der Welt verfügbar sind. Wenn man die große Auswahl an Bitcoin-Börsen sieht, wird es schwierig, sich auf alle zu verlassen. Daher ist es wichtig, eine Börse zu wählen, die vertrauenswürdig ist und einen sicheren Austausch bietet.

Geldautomat für Bitcoins verfügbar

Auch beim Kauf von Bitcoins kann man sich auf diesen Weg verlassen, da in einigen Ländern Geldautomaten für Bitcoins zur Verfügung stehen. Sie finden sie über das Internet in der Nähe Ihres Standortes.

Bitcoins aus dem Bergbau

Es ist auch eine solche Möglichkeit, die den Benutzern helfen kann, in Bitcoins zu investieren. Bitcoins können als eine Auszeichnung für den Bergbau verdient werden. Aber es erfordert einen Technologieexperten mit Hochgeschwindigkeits-Internet und Computer.

Einige Eigenschaften im Zusammenhang mit Bitcoin-Transaktionen

In der Welt der Bitcoins muss sich ein Benutzer einiger Eigenschaften bewusst sein, die mit Bitcoin-Transaktionen verbunden sind. Sie können hier mehr darüber erfahren:

Nicht umkehrbare Transaktionen:

Man muss sich über diese wichtige Tatsache im Klaren sein, dass keine Bitcoin-Transaktion rückgängig gemacht werden kann, sobald sie bestätigt ist. Nach dem bestätigten Bitcoin-Transaktionsstatus kann man alles tun, wenn man an eine falsche Adresse überwiesen wird. Auch kann niemand eine Beschwerde darüber einreichen, da Bitcoins nicht von einer Drittbehörde betrieben werden. Das bedeutet, dass weder Sie noch selbst der Präsident die Bitcoin-Transaktion irgendwie rückgängig machen können.

Wenn Sie die Bitcoins transferiert haben, können Sie sie ohnehin nicht zurückerhalten. Wenn die Bitcoins an eine Betrugsadresse transferiert werden oder ein Hacker Ihre Bitcoins stiehlt, können Sie nichts dagegen tun.

Schnelle Transaktionen:

Wenn Sie eine beliebige Fiat-Währung für die Überweisung auf ein anderes Konto verwenden, kann sich die Überweisung aus irgendeinem unerwarteten Grund verzögern. Aber es gibt keinen solchen Vermittler, der an der Übertragung von Bitcoins an eine andere Adresse beteiligt ist. Das Ergebnis sind also schnelle Transaktionen sofort von jedem Ort der Welt aus.