Maskenproduktion läuft auf Hochtouren

Immer mehr Unternehmen steigen in die Maskenproduktion ein.

Nicht nur der Besitzer des Fußballclubs UD Almeria hat Millionen Euro gespendet, um Schutzausrüstung in China oder in der ganzen Welt zu bestellen. Auch der Inhaber der Inditex Group hat viele Millionen ausgegeben. Zudem fertig das Modeunternehmen Zara Schutzanzüge und Mund-Nasen-Masken vollkommen kostenlos, um diese an die Krankenhäuser zu verteilen.

Gleiches gilt für Schulen, Privatpersonen und all jene, die einen 3D-Drucker ihr Eigen nennen können. Sie bekommen von der Gemeinde die Materialien für Schutzschilde oder Masken und nähen und fertigen stundenlang und jeden Tag dieses Zubehör, ohne auch nur einen Cent dafür zu verlangen. So hat beispielsweise Margarita, eine spanische Frau mit 84 Jahren täglich 50 Masken hergestellt und verschenkt. Jeden Tag nähte sie 9 Stunden, ohne auch nur daran zu denken, einen Cent dafür zu verlangen.

Wie in den letzten Tagen bekannt wurde, verzichtet Juan Roig, der Präsident einer der größten Lebensmittelketten (Mercadona) in Spanien auf 70 % seines Gehaltes und auf die Dividenden. Er sagte in einer Pressekonferenz: „Unternehmen müssen Gewinn erwirtschaften, um mit der Gesellschaft zu teilen.“ Zudem stellte Mercadona schon mehrere Tonnen Lebensmittel für die Bürger kostenlos zur Verfügung.

In Deutschland hat die ADCADA Unternehmensgruppe ein Mammutprojekt auf die Beine gestellt und fertigt die so dringend benötigte Schutzkleidung. Monatlich sollen 12 Millionen Mund-Nasen-Masken hergestellt werden, um Deutschland und Europa damit zu versorgen. Dabei setzt ADCADA auf ein ganz besonderes Modell.

ADCADA.healthcare: Traumrenditen mit Charity-Anleihe

Für Kapitalanleger hat sich ADCADA-CEO Benjamin Kühn etwas Besonderes einfallen lassen. Ab 100 Euro konnten sich Privatanleger an der Produktion der Mund-Nase-Masken aus dem Hause ADCADA beteiligen. Die Laufzeit der Anleihe betrug 12 Monate und wird mit 12 Prozent verzinst. ADCADA-Chef Benjamin Kühn erklärt die Idee: „Mit dem Zeichnen der ADCADA.healthcare Anleihe unterstützen Sie das Wachstum dieser Initiative und tragen direkt zur Sicherung des Bedarfs an Schutzkleidung bei. Als Nebeneffekt erhalten Sie eine sehr gute Verzinsung von 12 Prozent p.a., was für Ihre Entscheidung, die ADCADA.healthcare Anleihe zu zeichnen, jedoch nicht ausschlaggebend sein sollte – Ihr Einsatz zählt im Kampf gegen Corona!“

Aufgrund der hohen Nachfrage und um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich an der Produktion der dringend benötigten Schutzkleidung zu beteiligen, hat ADCADA die anfängliche Zeichnungsfrist der Anleihe zunächst verlängert bevor sie beendet wurde.

Soziale Einrichtungen, die an der Verlosung der Masken teilnehmen möchten, können sich hier bewerben.