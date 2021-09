Mit Schwerhörigkeit leben

Das Leben mit Schwerhörigkeit wird als eine Herausforderung angesehen, die es zu bewältigen gilt. Viele denken hierbei gleich an alte Menschen oder betagte Verwandte, bei denen man etwas lauter werden muss, um auch richtig verstanden zu werden. Doch was tun, wenn es nicht nur Hochbetagte, sondern auch einen selber betrifft? Wer glaubt, dass Schwerhörigkeit nur für ältere Personen relevant ist, liegt falsch – es kann viele Menschen treffen.

Ein Hörsturz oder ein sich entwickelnder Hörverlust kann jeden betreffen, unabhängig von Alter oder Geschlecht. Das Problem: Die wenigsten geben auch zu, schlechter hören zu können oder Probleme beim Verstehen zu haben. Betroffene leiden meist nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Umfeld, wenn das Hörvermögen nachlässt. Oft entstehen dadurch Missverständnisse, weil akustisch nicht alles richtig verstanden wird. Umstände, die den Alltag und das Leben massiv beeinflussen können.

Um dies zu vermeiden oder unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen, ziehen sich viele Betroffene zurück. Niemanden an sich heranlassen und manchmal auch gereizt oder unfreundlich auf das Gegenüber zu reagieren, sind häufige Reaktionen. Mit unwirschen Reaktionen oder dem sich zurückziehen, wird versucht, die Hörschwäche zu kaschieren.

Schwerhörigkeit erkennen und annehmen

Der erste Schritt zur Besserung ist das Erkennen einer Schwerhörigkeit. Hierzu gibt es zahlreiche Informationen im Internet, um beispielsweise die eigenen Symptome abzuklären. Hat man den Eindruck, dass tatsächlich eine Hörminderung vorliegt, sollte man einen Termin bei einem HNO-Arzt oder bei einem Akustiker vereinbaren. Führende Akustiker, wie beispielsweise der Marktführer GEERS, führen kostenlose Hörtests durch und beraten kostenfrei und unverbindlich zu geeigneten Hörgeräten. Es ist wichtig, sich mit einer Hörminderung auseinanderzusetzen. Am besten so früh wie möglich, um weiteren Verschlimmerungen vorzubeugen, aber eben auch, um im Rahmen der sozialen Kontakte keine Schwierigkeiten zu bekommen.

Hilfe von Familie, Freunden oder Partner in Form von Verständnis ist essenziell auf dem Weg der Besserung. Daher sollte man nach Möglichkeit dem engsten Kreis von der Hörminderung berichten. Oft reicht es, wenn man im persönlichen Umfeld auf Verständnis trifft, um die Situation für sich und andere einfacher zu gestalten. Sich und den anderen eingestehen, dass man Probleme mit dem Hören hat, ist der erste große Schritt in Richtung Besserung. Hat man das persönliche Umfeld so früh wie möglich informiert, kann auch dieses schneller und einfacher adaptiert werden, was bei der ganzheitlichen Hör-Umstellung von großer Bedeutung ist.

Schwerhörigkeit bringt soziale Auswirkungen

Was nicht vergessen werden darf: Schwerhörige Menschen benötigen wesentlich mehr Energie für die zwischenmenschliche Kommunikation als andere. Hier fließen mehr Ressourcen in ein gewöhnliches Gespräch ein, als für das Gegenüber womöglich nachvollziehbar ist. Wer allerdings viele Energie-Ressourcen aufbraucht, dem können diese an anderen Stellen fehlen: Schwerhörige müssen deshalb umso achtsamer entscheiden, welches Gespräch sie mit wem wann führen möchten.

Um Ende des Tages nicht komplett übermüdet zu sein, empfiehlt es sich, darauf zu achten wie man den „Hör-Aufwand“ gestalten möchte. Jemand mit Hörproblemen, der beispielsweise viel im Job gefordert wird, kann sich am Abend wahrscheinlich nur schwer auf ein geselliges Treffen in einer (lauten) Bar mit Freunden einlassen. Hier können Alternativen oder neue Freizeitrituale etabliert werden, die das Sprachverstehen für schwerhörige Menschen angenehmer machen. Es gilt wieder: Mit dem Verständnis von beiden Seiten, kann auch diese Situation gemeistert werden.

Die Lösung bei Schwerhörigkeit: Hörgeräte

Sobald ein Problem mit dem Hören diagnostiziert wird, kann man sich auch schon an das „Heilmittel“ machen – das Hörgerät. Dieses wird nach wie vor als die Lösung für Hörprobleme jeglicher Art betrachtet. Der große Vorteil: Jedes Hörgerät kann auf die individuellen Hörbedürfnisse und das eigene Wohlbefinden angepasst werden. Hörgeräteakustiker stehen hierbei mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um die Wahl des richtigen Hörgeräts geht.

Ein weiterer Vorteil von modernen Hörgeräten ist, dass beispielsweise laute Umgebungsgeräusche ausgeblendet und dafür relevante Geräusche und Stimmen lauter wiedergegeben werden. Hörgeräteexperten wie Geers, stimmen jedes Gerät auf die individuellen Bedürfnisse des Betroffenen ab und ermöglichen ihm so, wieder ganz normal am Alltag teilnehmen zu können. Dazu kommt, dass viele Hörgeräte heute meist von so schlankem Design sind, dass man sie kaum bis gar nicht mehr sieht.

Leben mit Schwerhörigkeit

Ein Leben mit Schwerhörigkeit oder mit Angehörigen, die damit leben müssen, ist in der Tat eine Herausforderung. Hat man das Problem allerdings erkannt und angenommen, kann wieder Normalität herrschen. Mithilfe von Hörgeräten kann man das Hören wiedererlangen und erneut ohne Einschränkungen am Alltag teilnehmen. So steht einem sorglosen Leben nichts mehr im Wege!

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!