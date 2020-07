Mittelklasse-Smartphones werden für Verbraucher immer interessanter als Flaggschiff-Modelle

Während vor mehreren Jahren noch die aktuellen Flaggschiff-Modelle zu den meistverkauften Smartphones gehörten, hat sich das Bild im Laufe der Zeit geändert. Erkenntnissen von „Canalys estimates“ aus dem Februar diesen Jahres zufolge, befinden sich immer mehr Mittelklasse-Modelle unter den Top-10-Smartphones. Wenn man bedenkt, dass die Mittelklasse zunehmend hochwertiger und funktionsreicher wird, verwundert dieser Trend kaum.

Überblick über aktuelle Mittelklasse-Smartphones

Einer der aktuellen Verkaufsschlager aus der mittleren Liga kommt vom Global Player Samsung und nennt sich Samsung Galaxy A51. Die A-Reihe wird so konzipiert, dass sie den High-End-Modellen der S-Reihe in technologischer Hinsicht um zwei bis drei Jahre „hinterherhinkt“. Der Neukauf dieses Smartphones geht also ungefähr mit technischen Daten auf dem Niveau eines Samsung Galaxy S8 einher. Im Vergleich zu dem neuen Samsung Galaxy S20 ist es technisch unterlegen, aber dafür auch deutlich günstiger.

Die Produktdaten des A51 legen u. a. folgende Eigenschaften offen:

AMOLED-Display

48-Megapixel-Kamera

4 GB Arbeitsspeicher

Erweiterbarer Speicher

Exynos-Prozessor mit 4 Cortex-A73-Kernen (bis zu 2,3 GHz Taktung) und 4 Cortex-A53-Kernen (bis zu 1,7 GHz Taktung)

Im Vergleich zum Flaggschiff-Modell S20 sind vor allem die Kamera und der Prozessor spärlicher ausgestattet, aber dennoch für die Nutzung neuester Anwendungen und Aufnahmen überzeugender Fotos sowie Videos gut geeignet. Wer nicht den Anspruch an hochprofessionelle Fotografie oder enorme Rechenleistung weit über alltägliche Anwendungen hinaus hat, ist mit dem A51 ausreichend ausgerüstet. Aufgrund des geringeren Preises werden Ersparnisse realisiert, die anderweitig gut investiert werden können. Eine solche Investition ist beispielsweise eine Samsung Galaxy A51 Handyversicherung, die günstiger als bei einem Flaggschiff-Modell ausfällt und die Neuanschaffung eines Smartphones sicher abrundet.

Dieselben Sachverhalte wie am Beispiel des A51 lassen sich auf andere Mittelklasse-Smartphones übertragen. Dies trifft ebenso auf den Branchenprimus Apple zu, der mit dem iPhone SE2 im April diesen Jahres ein Modell auf den Markt brachte, das design- und leistungstechnisch an das iPhone 8 angelehnt ist. Zum Teil werden die Leistungswerte des iPhones 8 übertroffen, was sich im neuen Apple A13 Bionic SoC als Prozessor niederschlägt. Es ist derselbe Prozessor, der in der neueren 11er-Reihe von Apple zum Einsatz kommt. Mit zwei Kernen, die eine Taktung von 2,66 Ghz aufweisen, und vier Energieeffizienzkernen mit einer Taktung von 1,73 Ghz werden Leistungen erreicht, die über die Mittelklasse hinausgehen.

Auch das Xiaomi Mi 9T Pro überzeugt in der Mittelklasse mit Leistungen, die in Richtung High-End tendieren. Der Chipsatz enthält 6 GB Arbeitsspeicher und übertrifft in diesem Punkt das Samsung Galaxy A51. Filmaufnahmen mit der Kamera sind in 4K möglich. Eine Pixeldichte von 403 ppi ermöglicht scharfe Darstellungen auf dem Display. Darüber hinaus gilt die Akkulaufzeit mit 13 Stunden (unter normaler Nutzung) in Tests als starker Wert.

Für den täglichen Betrieb reichen Mittelklasse-Smartphones aus

Die Frage zwischen High-End und Mittelklasse ist ein Individualfall, der von den persönlichen Finanzen und den Ansprüchen an die eigene Nutzung abhängt. Vom Preis-/Leistungsverhältnis her sprechen die meisten Kriterien für die Anschaffung eines Mittelklasse-Smartphones. Denn es muss in die Wertung einbezogen werden, dass viele der Ausstattungsmerkmale von High-End-Smartphones (noch) nicht nutzbar sind. Flaggschiff-Modelle mit 5G sind insofern nur teilweise brauchbar, als dass der 5G-Ausbau in Deutschland nach wie vor stockt. Des Weiteren sind Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen, bei denen die Flaggschiff-Modelle beeindruckende Performances an den Tag legen, größtenteils nicht ausgereift.

Auf Basis der heutigen verfügbaren Unterhaltung und Einsatzzwecke für Smartphones sind Mittelklasse-Smartphones für den täglichen Betrieb absolut ausreichend. Mobile Payment, Fotografieren, Filmen, Spielen, Streamen, Telefonieren, Chatten und weitere Features laufen einwandfrei.