Natürlich lockiges Haar: Wie der Wunsch zur Wirklichkeit wird 

Millionen Frauen mit lockigen Haaren kennen das Problem. Tag für Tag einen natürlichen Look auch ohne Frisörbesuch hinzubekommen, ist eine echte Herausforderung, die eine Mengte Zeit und noch mehr Nerven kosten kann. Denn der 100% perfekten Look gelingt ohne fremde Hilfe nur selten. So verstecken viele langhaarige Lockenköpfe das haarige Problem oftmals elegant in einem Zopf oder gar streng geflochtenen Pferdeschwanz. Sieht auch schick aus, aber verdrängt das Thema leider nur anstatt es zu lösen. Doch Rettung naht. Diese hört auf den niedlichen Namen Curly Girl Methode und verspricht auf natürliche Art und Weise eine natürliche Lockenpracht.

Locken-Optimierung ohne Chemie

Egal ob gewellt, kraus oder irgendwo zwischen diesen sub-optimalen Extremen: die Curly GirlMethode bietet die Möglichkeit, Aussehen und Gesundheit des Haares grundlegend zu verändern. Entwickelt hat diese vermeintliche Rettung für schwer zu bändigende Mähnen die Hairstylistin und Lockenexpertin Lorraine Massey vor über 15 Jahren in den USA. In den vergangenen Monaten haben nun diverse YouTuber und Instagram-InfluencerMassey’s Methode aufgegriffen und in optimierter Form über die sozialen Medien verbreitet. Bei dieser Art der Locken-Optimierung handelt es sich allerdings nicht um irgendein obskures Wundermittel aus dem Chemie-Labor, das man sich morgens und abends gegen den Uhrzeigersinn auf die Kopfhaut reibt, sondern einen ganz natürlichen Ansatz zur Haarpflege.

Einfach ploppen lassen

Dieser rät unter anderem von der Verwendung von Shampoo ab und schwört aufs Auswaschen einer silikonfreien Spülung mit eiskaltem Wasser. Solch eine Spülung gibt es etwa bei Online-Anbietern wie HairLust. Für die Curly Girl Methode Produkte zu finden, ist trotzdem kein Hexenwerk. So gibt es vor allem im Internet diverse Anbieter, die unter anderem Bambus-Handtücher zum Plopping anbieten, was ein essenzieller Bestandteil der Curly Girl Methode ist. Hierbei handelt es sich um eine besondere Technik, wie die Haare schonend getrocknet werden. Natürlich ohne Strom und Fön. Stattdessen wird das Haupthaar in ein Bambus-Handtuch (ein altes Baumwoll-Shirt soll es auch tun) eingewickelt. Je enger dieser Handtuch-Turban die Haare an die Kopfhaut drückt, desto schönere Kringel und damit Locken entstehen.

Nicht für jeden Haartyp

Doch damit nicht genug: auch pflegende Haar-Cremes, schadstofffreie Spülungen oder spezielle Holz-Kämme sind im Angebot. Apropos Kämmen: dies darf bei der Curly Girl Methode niemals im trockenen Haar erfolgen, andernfalls ist der Bad Hair Day vorprogrammiert. Und noch ein Wermutstropfen für alle, die von einer natürlich-schönen Lockenpracht träumen und glattes Haar haben: hier kann die Curly Girl Methode leider nicht helfen. Ohne zumindest leicht gewelltes Haar fruchten die Maßnahmen nicht, so dass der Gang zum Frisör der einzige Ausweg ist.

