Neue Regeln für Spielautomaten spielen Online Casinos in die Karten

Leere Spielautomaten in einem Casino in Macau. Foto: PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images

"Der Gerät schläft nicht" war gestern. Die deutsche Spielverordnung schreibt vor, dass auch Spielautomaten Pause machen müssen. Außerdem begrenzt die Verordnung Gewinne und Verluste. Damit gehören Jackpots, wie in "Ocean's 13" zumindest in Deutschland der Vergangenheit an.

Seit Februar 2021 müssen physikalische Spielautomaten mehr können als bunte Bildchen anzeigen und (hoffentlich) Gewinne ausschütten. Laut deutscher Spielverordnung müssen sie sich an bestimmte Pausenzeiten und an gesetzliche Grenzen bezüglich ein und Auszahlungen halten.

Damit gehören Jackpots, wie in „Ocean’s 13“ zumindest in Deutschland der Vergangenheit an. Auch Spielautomaten im Online Casino bieten nun meist einen limitierten Gewinn. Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

Spielautomaten auf Volksfesten? Nein, aber …

Etwa 263.000 Spielautomaten gibt es in Deutschland, ihre Standorte sind dabei gesetzlich festgelegt. So besagt die „Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit (SpielV)“ wo Automaten aufgestellt werden dürfen und wo nicht.

Besteht das Bestreben des Spielers darin, Geld zu gewinnen, dürfen sogenannte Geldspielgeräte nach § 1 (1) SpielV in Schank- oder Speisewirtschaften, in Beherbergungsstätten sowie in Spielhallen und Wettannahmestellen betrieben werden. Natürlich gibt es hierbei Ausnahmen, unter anderem zugunsten des Jugendschutzes, die beispielsweise den Betrieb in Sporthallen, Tanzschulen, Badeanstalten, Sport- oder Jugendheimen und -herbergen, sowie in Einrichtungen verbieten, „die ihrer Art nach oder tatsächlich vorwiegend von Kindern oder Jugendlichen besucht werden.“

Außerdem nicht aufgestellt werden dürfen Geldspielautomaten auf Volksfesten und (Jahr-)Märkten. Dort wiederum dürfen nach § 2 (1) SpielV sogenannte Warenspielgeräte, also Spiele mit „Gewinn in Waren“, aufgestellt werden.

Auch Spielautomaten müssen Pausenzeiten einhalten

Tatsächlich bestimmt die Spielverordnung nicht nur den maximalen Einsatz, Gewinn und Verlust, sondern auch die Pausenzeiten für Spielautomaten. Dabei gilt als Faustregel, der Gewinn darf maximal das Zehnfache des Einsatzes betragen und ist in der Höhe an die Dauer des einzelnen Spiels gekoppelt.

Beispielsweise dürfen Fünf-Sekunden-Spiele nicht mehr als 20 Cent kosten und nicht mehr als 2 Euro Gewinn erbringen. Ein Spiel – die Zeit zwischen zwei Einsätzen – von 75 Sekunden darf laut Gesetz maximal 2,30 Euro kosten und bringt maximal 23 Euro Gewinn. „Darüber hinausgehende Erhöhungen von Einsatz und Gewinn sind ausgeschlossen“, heißt es im Gesetz weiter. Zudem sind Einzahlungen an Automaten lediglich in Euro möglich und auf 10 Euro pro Vorgang begrenzt. Alles, was darüber hinausgeht, bekommt der Spieler unmittelbar zurück.

Außerdem müssen Automaten laut Gesetz nach einer Stunde Spielbetrieb „eine Spielpause von mindestens fünf Minuten einlegen“. In dieser Zeit dürfen weder Einsätze angenommen noch Gewinne gewährt werden, aber auch gewinnfreie Probespiele oder sonstige Animationen sind verboten. Nach drei Stunden Spielbetrieb ist der Betreiber zudem zur Leerung des Geldspeichers und dem Zurücksetzten „aller Anzeigeelemente auf die vordefinierten Anfangswerte“ verpflichtet.

Kein Automaten-Jackpot in Deutschland

Anders als Einsätze und Gewinne, Pausenzeiten sind die Auszahlungsquoten nicht (mehr) gesetzlich geregelt. Bis 2005 mussten Spielautomaten mindestens 50 Prozent der Einsätze an den Spieler ausschütten. Trotz diverser Versprechen von 70 oder 80 Prozent Auszahlungsquote dürften die realen Quoten nach Expertenschätzung bei etwa 60 Prozent liegen.

Vorausgesetzt man könnte eine Stunde lange alle fünf Sekunden spielen (und immer gewinnen), summieren sich die maximalen Auszahlungen auf 1440 Euro bei 144 Euro Einsatz. Das Gesetz schiebt jedoch schon eher einen Riegel vor und limitiert den Gewinn, also Auszahlungen minus Einsätze, auf 400 Euro pro Stunde. Im Gegenzug begrenzt das Gesetz auch den maximalen Verlust, (Einsatz minus Gewinn), auf 60 Euro pro Stunde.

Diese Beschränkungen lassen in ihre Gesamtheit die durchschnittlichen Gewinne sinken und nehmen klassischen Spielautomaten eine gehörige Portion Nervenkitzel. Konnte ein Spieler, der den Jackpot knackte, früher zum Millionär werden, müssen Spieler heute eher mit Verlusten rechnen. Zu gering ist der Maximalgewinn. Die Wahrscheinlichkeit unter diesen Bedingungen nach 60 Spielen überhaupt einen Gewinn in der Tasche zu haben, liegt bei unter zwei Prozent.

