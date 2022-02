Neue Regulierungen: Deutschland könnte Europas neue Online Casino-Hochburg werden

Glücksspiel online war bisher zwar auch von Deutschland aus möglich, aber nicht bei deutschen Anbietern. Die meisten deutschsprachigen Casinos hatten ihren Sitz bisher im Ausland, beispielsweise in Malta. Lediglich im Bundesland Schleswig-Holstein war es möglich, eine legale Lizenz zum Betreiben eines Online Casinos zu erhalten. In allen übrigen Bundesländern bestand diese Möglichkeit nicht. Menschen in Deutschland mussten jedoch nicht auf den Casino-Spaß verzichten. Jedoch wichen sie in den vergangenen Jahren auf Casinos mit Sitz im Ausland aus. Ein ungutes Gefühl blieb dennoch bei vielen zurück, die lieber in einem deutschen Casino gespielt hätten, statt sich in einer juristischen Grauzone zu bewegen.

Mit dem neuen Glücksspielvertrag, der im Sommer 2021 in Kraft trat, wurde der deutsche Glücksspielmarkt liberalisiert. Was bisher undenkbar war, ist nun seit Mitte vergangenen Jahres möglich. Die Folgen sind sowohl für die Glücksspielbranche als auch für Deutschland als Wirtschaftsstandort weitreichend.

Neuer Glücksspielvertrag seit Juli 2021

Der Glücksspielvertrag existiert eigentlich schon seit dem Jahr 2012. Er durchlief etliche Nachbesserungen, eine bundeseinheitliche Regelung wurde erst jetzt gefunden. Neben Sportwetten dürfen Online Casinos nun in ganz Deutschland auch Online-Poker und Slot-Automaten anbieten. Spieler haben neuerdings die Option, sich einem deutschen Casino anzuvertrauen, welches deutschem Recht unterliegt und auch in Deutschland reguliert wird. Sie können sich außerdem sicher sein, nichts Illegales zu tun. Der seit Jahren übliche Willkommensbonus für neue Spieler ist übrigens auch nach der neuen Regulierung in Deutschland legal und von Spielern nutzbar.

Neben den Vorteilen für die Spieler entstehen nun in Deutschland Arbeitsplätze und Einnahmen, die früher ins Ausland gingen. Diese kommen der deutschen Wirtschaft zugute.

Kein Werbeverbot für Online Casinos mehr

Bis vor kurzem war es nicht gestattet, im Radio oder Fernsehen für Online-Glücksspiel zu werben. Eine Ausnahme galt lediglich für die staatliche Lotterie und für Sportwetten mit staatlicher Konzession. Ein konkurrenzfähiger Markt für Online Casinos konnte so lange nicht entstehen.

Das hat sich nun geändert. Dank des neuen Glücksspielvertrags darf sowohl online als auch im Fernsehen und Radio für Online Casinos geworben werden. Zu beachten ist dabei, dass die Werbung nicht zu jeder Uhrzeit geschaltet werden darf, sondern nur ab 21 Uhr am Abend und nur bis 6 Uhr am Morgen. Trotz dieser Beschränkungen können durch die Aufhebung des grundsätzlichen Werbeverbots potenzielle Kunden nun leichter erreicht werden, was der Branche einen deutlichen Aufwind geben dürfte. Auch dem Wettbewerb zwischen den einzelnen Casinos wird dadurch mehr Raum gegeben.

Vorteile deutscher Casinos für Spieler

Passionierte Online Casino-Gänger spielen bereits seit Jahren. Hierfür wichen sie bisher auf deutschsprachige Casinos aus, die jedoch ihren Sitz nicht in Deutschland haben. Ein ungutes Gefühl blieb dadurch jedoch bei vielen Spielern zurück, einige haben sich aufgrund dieses Umstands auch gegen den Besuch eines Online Casinos entschieden. Zu ungeklärt war zum Beispiel oftmals die Frage, ob alles mit rechten Dingen zugeht und ob man sich darauf verlassen könnte, seinen Gewinn am Ende auch wirklich ausgezahlt zu bekommen.

Einem deutschen Casino, welches deutschen Gesetzen unterliegt und streng überwacht wird, vertrauen die meisten Spieler und Spielinteressierte deutlich mehr. Trotzdem sollten Anfänger die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des gewählten Online Casinos stets gründlich lesen, auch wenn der Anbieter in Deutschland ansässig ist.

Suchtfrüherkennung zum Schutze der Spieler

Neu ist, dass Anbieter ein System implementieren müssen, welches der Suchtfrüherkennung dient. Dieses soll das Spielerverhalten analysieren und erkennen, wenn Verdacht auf eine Sucht besteht. Zum weiteren Schutz der Spieler, insbesondere vor einem wirtschaftlichen Schaden, liegt das monatliche Spiellimit bei 1.000 Euro pro Spieler. Dieses Limit gilt anbieterübergreifend. So soll sichergestellt werden, dass Spieler das Glücksspiel hobbymäßig und in überschaubarem Umfang betreiben. Es wird allerdings möglicherweise auch dafür sorgen, dass Spieler, die monatlich mit höheren Limits spielen wollen, sich weiterhin für ein Online Casino im Ausland entscheiden. Für Vielspieler wird Deutschland daher nicht zur Casino-Hochburg werden. Dafür wird es umso interessanter für all jene, die gelegentlich etwas Spaß im Casino suchen und stets auf der sicheren Seite bleiben wollen.

Wer meint, von der Glücksspielsucht betroffen zu sein, findet bei der Glücksspielsuchtberatung der BZgA eine erste Anlaufstelle, um das Problem anzugehen.

Fazit

Der Onlinemarkt für Glücksspiel ist nicht aufzuhalten. Auch deutsche Spieler fanden bisher Wege, sich im Internet dem Glücksspiel hinzugeben. Ein Verbot oder weiteres Erschweren dieser Branche war daher nicht mehr zeitgemäß. Dadurch, dass nun auch deutsche Online Casinos ihre Dienste anbieten dürfen, dafür aber gewissen Regularien unterliegen, werden Spieler mehr geschützt. Leider haben sie im Casino allerdings weniger Auswahl und Möglichkeiten als bei den ausländischen Anbietern. Das EU-Wirrwarr, in dem viele Endnutzer nicht wussten, was eigentlich erlaubt ist und was nicht, wich nun aber der Klarheit und Rechtssicherheit.