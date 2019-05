Nischen in der Tech-Industrie: Diese vier starten gerade durch

Zu den Nischen, die derzeit das stärkste Wachstum verzeichnen, gehören Entertainment-Themen wie Game Design, aber auch ernstere Bereiche wie Gesundheit oder Umwelttechnik.

Game Design: mobile und Desktop

Die Gaming-Industrie erfährt zurzeit einen Boom sondergleichen: Zum einen hat Mobile Gaming endgültig den Durchbruch geschafft und ist bei bestimmten Zielgruppen sogar noch beliebter als PC- oder Konsolen-Gaming. Besonders die Sparte des Online Glücksspiels ist am Wachsen, weshalb ein Online Casino wie LeoVegas seinen Kunden mit ausgereiften Apps entgegenkommt. Zum anderen gewinnt auch Profi-Gaming durch Plattformen wie Twitch, eSports-Turniere und professionell gemanagte Teams an Bedeutung. Dementsprechend wichtiger wird selbstverständlich auch das Game Design – je schärfer die Grafiken, je geschmeidiger das Spiel, je fesselnder der Verlauf, desto länger bleiben die User einem Anbieter treu. Und diese Treue lässt sich direkt in Gewinn übersetzen. Mit dem Boom dieser Nische wird wohl auch der Traum vieler sogenannter „Nerds“ wahr, denn sie können endlich ihr Hobby zum Beruf machen – und damit auch noch attraktive Gehälter einstreichen.

Gesundheit: clevere Zeitersparnis

Technologie im Gesundheitswesen ist vielleicht nicht so unterhaltsam wie im Gaming-Bereich. Dafür übertrifft sie wohl nichts an Nützlichkeit. Denn in der aufwändigen Verwaltung von Patienten ist sie vor allem dazu da, dem Personal den bürokratischen Aufwand zu erleichtern. Das kommt auch den Patienten selbst zugute. Personal bleibt damit mehr Zeit, sich um die Menschen selbst zu kümmern. Außerdem ermöglichen es Technologien wie Tracker, die Gesundheit eines Patienten regelmäßig zu überwachen und Akten auf den neuesten Stand zu bringen. Anzeichen einer Krankheit werden somit schneller wahrgenommen und die notwendige Behandlung zügiger zugeführt. Allerdings wird diese Technologie aus demselben Grund bisweilen mit Skepsis betrachtet – denn sie schafft einen gläsernen Patienten, der in Sachen Versicherungsprämie eventuell das Nachsehen haben könnte.

Umwelt: smarte Technologien für ein besseres Klima

Solarpanels waren der Anfang der umweltfreundlichen Technologie, die mittlerweile zu einem umfassenden Feld angewachsen ist. Umweltfreundliche Technologien finden sich mittlerweile auch auf kleinstem Level: So können mithilfe smarter Lösungen ganze Häuser so umweltfreundlich wie möglich gestaltet werden. Sie helfen ihren Bewohnern, Strom zu sparen – Stichwort Isolierung und smarte Lichtsysteme – ebenso wie den Wasserverbrauch zu reduzieren. Momentan sprechen diese Lösungen noch vor allem Besserverdiener in westlichen Ländern an, und nicht alle sind davon angetan; doch je stärker der Markt wächst, desto mehr Bevölkerungsschichten durchdringt er.

Werbung: überall präsent

Der potentielle Konsument ist heutzutage nicht mehr auf einen Kanal festzunageln. So gönnen sich viele Fernsehzuschauer in der Werbepause einen Blick aufs Handy – und sind damit nicht empfänglich für die Botschaft, die ihnen über die Mattscheibe zugesendet wird. Für Werbende heißt das: Sie müssen jederzeit auf allen Kanälen präsent sein, um zu ihren künftigen Kunden durchzudringen. Hierbei kommen spezielle Technologien wie „Native Advertising“ oder Analyseplattformen zum Einsatz.

Auch Bereiche wie Bildung profitieren immens von der Welle technologischen Wachstums. Spannend bleibt, welche Nischen in Zukunft noch zu starken Märkten aufwachsen werden.