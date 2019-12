Online Broker: Immer mehr Anleger vertrauen auf den Onlineservice

Denn die Zeiten, in denen die Anleger zur Bank gegangen sind, dort ein Depot eingerichtet haben um sich dann vom Bankberater entsprechende Wertpapiere vorstellen zu lassen oder das Aktiendepot gleich ganz betreuen zu lassen, sind weitgehend Geschichte.

Heute nehmen viele Anleger ihr Geld lieber selbst in die Hand und versuchen ihr Glück am Aktienmarkt. Die perfekten Hilfsmittel dafür sind Online Broker. Es war nie einfacher, online ein Aktiendepot zu eröffnen und die ersten eigenen Trades zu machen. Natürlich steigt mit der Zahl der Anbieter auf diesem Sektor auch die Zahl der schwarzen Schafe. Doch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (Bafin) hat das Problem längst erkannt und geht vermehrt gegen Anbieter am schwarzen Kapitalmarkt vor.

Wichtig ist die Wahl eines seriösen Anbieters

Mit zunehmender Globalisierung ist es natürlich auch so, dass Anleger vermehrt auf ausländischen Märkten tätig werden. Auch Online Broker mit Sitz im Ausland bieten inzwischen ihre Dienste für deutsche Anleger an. Generell ist es wichtig, sich bei der Auswahl des richtigen Online Brokers eingehend mit dem Unternehmen zu befassen, dem man seine Anlagen anvertrauen möchte.

Vor der Auswahl des Online Brokers ist es daher wichtig auf Dinge wie die Regulierung bzw. die zuständige Regulierungsbehörde, auf das Angebot an Sparplänen und die Tradingkosten zu achten. Auch ein Blick in den einen oder anderen Broker Vergleich macht die Auswahl des richtigen Brokers leichter. Denn immerhin muss der Anbieter auch zu den eigenen Strategien und Anlagen-Ideen passen. Dazu sollte der Anleger natürlich auch etwas in Sachen Börsenparkett verstehen. Oder sich zumindest die Zeit nehmen, sich eingehend mit dem Thema zu befassen.

Die Angebote werden immer ausgefeilter

Unter den Online Brokern gibt es immer mehr Anbieter, die mit interessanten und ausgefeilten Servicemethoden Nutzer anziehen und eine starke Kundenbindung bewirken wollen. Neben großen Online Brokern wie Comdirect, der Consorsbank oder dem Online Broker Angebot der Targobank sind es Unternehmen wie der niederländische Online Broker Degiro, die auf diese Art und Weise ihre Kunden gewinnen. Durchaus mit Erfolg, wie die zuletzt veröffentlichten Zahlen des Unternehmens belegen.

Niedrigere Transaktionskosten für höhere Gewinne der Anleger

Mit 4,9 Millionen Transaktionen im dritten Quartal 2019 hat der Online Broker einen neuen eigenen Rekord aufgestellt und damit die Attraktivität des Börsenhandels für jedermann eindrucksvoll belegt. Spannender aber als die Tatsache, dass Degiro inzwischen fast 500.000 Konten oder Aktiendepots verwaltet ist der Umstand, dass das niederländische Unternehmen zahlreiche interessante Neuerungen auf den Weg bringen möchte. So soll in Zukunft beispielsweise ein Abo-Service den Kunden ermöglichen, für einen Festpreis innerhalb eines Zeitraums beliebig viele Trades abzuschließen. Anfangs wird dieses revolutionäre Abrechnungsmodell, dass den Anlegern eine Menge Geld einsparen kann, nur für Aktien auf dem US-Amerikanischen Markt gelten.

Ab März 2020 soll dieses Modell eingeführt werden und Anlegern die Möglichkeit geben US-amerikanische Aktien für nur 2,50 Euro im Monat ohne weitere Transaktionskosten zu handeln. Wann genau eine Umsetzung auch für den europäischen Aktienmarkt sowie für andere Aktienmärkte weltweit geplant ist, steht noch nicht fest.