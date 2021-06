Online Casino in Deutschland – das Ende der Grauzone ist nah

Online Glücksspiele werden in Deutschland immer beliebter. Der Grund dafür sind die Annehmlichkeiten und bemerkenswerten Möglichkeiten, die die zahlreichen Online Casinos bieten. Deutsche Spieler stehen jedoch vor einem ziemlich schwierigen Dilemma. Wo sollen sie das Glücksspiel genießen? Eigentlich gibt es kein einheitliches deutsches Glücksspielgesetz. Damit ist Online Glücksspiel in Deutschland bisher rechtlich gesehen nicht legal. Wenn wir genauer sein müssen, befindet es sich in einer Grauzone. Tatsächlich können deutsche Spieler dank der Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU problemlos ihrer Lieblingsbeschäftigung in den vielen EU-lizenzierten Casinos außerhalb Deutschlands nachgehen. All dies wird sich jedoch mit der neuen deutschen Glücksspielgesetzgebung, die Mitte 2021 in Kraft treten wird, noch ändern.

Die gesetzliche Lage bisher

Eigentlich gab es zahlreiche Versuche, das Glücksspiel in Deutschland bundesweit zu regulieren. In seiner ursprünglichen Form trat am 1. Januar 2008 der erste Glücksspielstaatsvertrag in Kraft. So wurde das Gesetz für das Glücksspiel genannt. Am 31. Dezember 2011 trat dieses Gesetz aber wieder außer Kraft, da die Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer eine Verlängerung verweigerten. Von nun an versucht man ständig, die Gesetzeslücke zu schließen. Der erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag trat 2012 in Kraft. 2018 musste er durch eine zweite Änderung ersetzt werden. Diese scheiterte jedoch, da nicht alle Bundesländer die Änderung ratifizierten. Ab dem 1. Januar 2020 gilt ein dritter Glücksspieländerungsstaatsvertrag. Dieser ist bis Mitte 2021 gültig. In diesem rechtlichen Chaos sind die Aktivitäten von Online Casinos jedoch immer noch nicht geregelt.

Der Sonderweg von Schleswig-Holstein

Das einzige deutsche Bundesland, das offiziell Lizenzen für Online Casinos vergab, war Schleswig-Holstein. Dies geschah seit dem 14. September 2011 nach einem eigenen Gesetz zur Neuordnung des Glücksspiels. Seit 2013 ist aber auch dieses Bundesland dem ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag beigetreten. Dabei verlängerte man die Gültigkeit der derzeit geltenden Konzessionen bis zum Inkrafttreten des allgemeinen deutschen Glücksspielrechts.

EU-lizenzierte Casinos – die Übergangslösung für deutsche Spieler

Die begeisterten Glücksspielfans in Deutschland haben aber einen Ausweg aus der komplizierten Situation gefunden. Da Deutschland Mitglied der EU ist, hat jedes in einem der EU-Mitgliedstaaten lizenzierte Online Casino das Recht, seine Dienste auch in Deutschland anzubieten. Deshalb konnten bisher deutsche Spieler problemlos in Casinos mit Lizenzen aus Malta, Großbritannien, oder Gibraltar spielen. Dabei handelt es sich um absolut seriöse Anbieter, die man einer gründlichen Prüfung unterzieht, bevor sie die entsprechende Lizenz erhalten. Auf diese Weise sind die Fairness der Spiele und die Auszahlung der Gewinne gewährleistet. Aber was ist mit Steuern?

Die Versteuerung der Gewinne aus Glücksspielen

Wenn Sie kein professioneller Spieler sind und die Gewinne innerhalb der EU erzielt wurden, schulden Sie Deutschland keine Steuern auf die gewonnenen Beträge.

Die neue deutsche Gesetzgebung für Glücksspiele steht vor der Tür

Das neue einheitliche Glücksspielgesetz in Deutschland soll am 1. Juli 2021 in Kraft treten. Zum ersten Mal werden die Aktivitäten deutscher Online Casinos vollständig legalisiert. Dies setzt natürlich die Erteilung der entsprechenden deutschen Lizenzen voraus. Eigentlich besteht die Gesamtidee des neuen Gesetzes darin, die Rechte der Spieler besser zu schützen. Auch soll man damit den schädlichen Auswirkungen des Glücksspiels entgegenwirken. Für Casinos bedeutet dies eine strenge Regulierung der Aktivität und für den Spieler viele zusätzliche Einschränkungen. Zudem ist nach Meinung vieler Experten der Gesetzgeber zu weit gegangen. Statt einer Regulierung erreichte man eine Überregulierung. Aber was genau sieht die neue Gesetzgebung vor?

Stark begrenzte Spielangebote

In zukünftigen Casinos mit deutscher Lizenz werden Glücksspielfans keine Tischspiele und Live-Casino mehr genießen können. Auch die Jackpot-Spiele sind verbannt. Sie werden jedoch immer noch die Möglichkeit haben, die Walzen der zahlreichen Online Casino Spielautomaten in Bewegung zu setzen.

Einsatz- und Einzahlungslimits

Der maximale Einsatz, den Spieler in zukünftigen Casinos mit einer deutschen Lizenz tätigen können, ist auf 1 EUR begrenzt. Außerdem werden sie monatlich nicht mehr als 1.000 EUR einzahlen können.

5-Sekunden-Regel für Spielautomaten

Zwischen zwei Drehungen der Walzen fordert der Gesetzgeber eine Zwangspause von mindestens 5 Sekunden. Damit verabschieden sich Spieler auch von der Autoplay-Funktion.

Eine zentrale Sperrdatei

Alle Spieler, die in einem Casino gesperrt wurden, werden in die Sperrdatei eingetragen. Dadurch wird ihr Zugang zu anderen Casinos mit deutscher Lizenz eingeschränkt.

Der deutsche Glücksspielmarkt – ein Geschäft im Wandel

Es bleibt noch abzuwarten, wie die neuen Glücksspielregeln in Deutschland umgesetzt und ob etwaig eingereichte Klagen das Gesetz beeinflussen werden.

