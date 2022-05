Online Casinos Deutschland: bei diesen 5 Anbietern lohnt sich ein Besuch

Online Casinos tragen seit vielen Jahren zum Wirtschaftswachstum bei und sind fester Bestandteil der Unterhaltungsbranche. Spätestens seit Corona erfreuen sich Online Casinos einer hohen Nachfrage. Durch die Digitalisierung sind Spielerlebnis und Gestaltung extrem realistisch. Aufgrund des Erfolgs der Online Casino Branche haben Spieler eine große Auswahl an Anbietern, die mit einer vielseitigen Spielauswahl und attraktiven Bonus-Programmen überzeugen.

Der Erfolgskurs von Online Casinos

In der Werbung klingt das Spielen in Online Casinos zunächst einfach. Ein Online Casino wählen, Konto erstellen, Einzahlung tätigen und das Spielvergnügen beginnt. Allerdings ist bereits die Wahl des richtigen Online Casino Anbieters ziemlich schwer. Wer aufmerksam die Werbung im Fernsehen verfolgt, dem wird aufgefallen sein, dass mittlerweile zahlreiche Casinos existieren, die Kunden mit attraktiven Marketing-Aktionen locken wollen.

Mittlerweile gibt es bereits einige Vergleiche, an denen sich Spieler orientieren können. Auf der Spieleseite GamingGadgets.de werden empfehlenswerte Online Casinos vorgestellt und miteinander verglichen, sodass man als Besucher einen strukturierten Überblick bekommt und am Ende selbst entscheiden kann.

Ob ein Online-Casino seriös ist oder nicht, lässt sich an verschiedenen Aspekten erkennen. Dazu zählen:

Gültige Glücksspiellizenz

Abwechslungsreiches Spielangebot

Renommierte Softwarehersteller

Hohe Auszahlungsquoten

Schnelle und einfache Registrierung

Mobiles Gaming

Fairer Neukundenbonus und anständige Promotionen

Sichere Zahlungsoptionen

Kompetenter, freundlicher und leicht erreichbarer Kundensupport

Verantwortungsvolles Spielen

Die folgenden Online-Casinos bieten alles, was Spieler für ein angenehmes Gameplay benötigen.

Hot.Bet – die frische Brise im Glücksspielgeschäft

Brandneu in der Glücksspielbranche ist Hot.Bet. Seit Anfang 2022 bringt der Online-Provider frischen Wind in das virtuelle Casino. Mit über 2.000 Titeln, darunter Merkur und Novoline, bietet der Anbieter beste Unterhaltung sowohl für erfahrene Spieler als auch für Neulinge.

Zur Auswahl stehen obendrein Sportwetten, E-Sports, virtueller Sport und TV-Spiele. Positiv einzustufen sind die Bonusofferten für Casinospiele wie auch für Sportwetten. Zeitgleich wird die Kundentreue belohnt. Die gut strukturierte und ansprechende Homepage ist einfach zu navigieren.

Zinkra – stark bei wöchentlichen Cashbacks

Der Online-Provider ist ein äußerst interessanter Vertreter der Glücksspielbranche. Seine Homepage ist in einem comicartigen Stil gestaltet, der gleich zum Spielen animiert. Es liegt eine sichere EU-Lizenz der Malta Gaming Authority vor. Der Anbieter stellt über eintausend Glücksspielautomaten sowie Tisch- und Live-Spiele zur Verfügung.

Spiele von 50 Softwareherstellern wie Play’n GO, Betsoft, iSoftBet und NetEnt stehen zum Zocken bereit. Es gibt wöchentliche Cashbacks von 10 Prozent für alle Spieler. Außerdem bietet Zinkra ein attraktives Treueprogramm für loyale Kunden.

Lapalingo – Unterhaltung auf höchstem Niveau

Lapalingo punktet mit 10 Euro Bonus ohne Einzahlung und anderen fairen Bonusaktionen. Außerdem mit über 2.000 Titeln von hochkarätigen Softwareentwicklern, die selbst den größten Pessimisten überzeugen können. Die Gewinnquoten liegen meist im oberen Bereich.

Der Live-Bereich besteht aus zwei Lobbys, hinter denen die Marktführer Evolution Gaming und NetEnt stehen. Der Anbieter ist durch die Malta Gaming Authority lizenziert, eine der strengsten Glücksspielbehörden. Sichere Datenübermittlung und Zahlungsabwicklung sowie ein tadellos funktionierender Kundensupport runden das Bild dieses Anbieters ab.

Sunmaker – „Deine Nr. 1 – Made in Germany“

Sunmaker gehört seit 2004 zu den Top-Anbietern in Deutschland. Neben Sportwetten hat Sunmaker eine Vielzahl der beliebten Merkur-Spiele wie Eye of Horus im Portfolio. Sunmaker setzt größtenteils auf Spielautomaten „Made in Germany“.

Aber auch andere renommierte Softwarehersteller wie ORYX und Red Tiger geben sich mit ihren Top-Spielen die Ehre. Neukunden können sich über einen großartigen Willkommensbonus und Bestandskunden über zahlreiche attraktive Promotions freuen. Sunmaker besitzt eine Lizenz von der Malta Gaming Authority und eine von Schleswig-Holstein.

Mr Green – der Gentleman in Grün

Mr Green erlangte einen hohen Bekanntheitsgrad durch seine Fernsehspots. Der grüne Herr im grünen Anzug mit grüner Melone ist unverkennbar. Der Online-Provider bietet eine immense Auswahl an Sportwetten und hochkarätigen Glücksspielautomaten von den besten Softwareentwicklern wie Yggdrasil und NetEnt.

Die Auszahlungsquoten liegen bei Slots zwischen 95 und 99 Prozent. Spieler würdigen bei Mr Green die erstklassige App und die unschlagbaren Boni. Der Anbieter ist durch die Malta Gaming Authority lizenziert und ist stark in puncto verantwortungsvolles Spielen.