Online Casinos in Deutschland: eine legale Grauzone

Deutschland gehört zu den Ländern, in denen Glücksspielen aller Art am stärksten reguliert ist. Dafür geriet die Bundesrepublik schon häufig in Kritik. Dennoch lässt sie von ihrem strengen Grundsatz nicht ab – das gilt auch und vor allem für das Online Glücksspiel, das in den letzten Jahren ein beispielloses Wachstum erlebt hat. Deutsche User können sich demnach kaum sicher sein, ob sie sich gesetzmäßig verhalten, wenn sie ein paar Runden Slots in einem Online Casino in Deutschland zocken.

Jedes Land bestimmt selbst

In Deutschland ist jedes Bundesland dazu befähigt und gleichzeitig dazu verpflichtet, sein Glücksspiel selbst zu regulieren. Das verkompliziert die Lage besonders in einem Bereich wie Online-Glücksspiel, das ländergrenzenübergreifend abrufbar ist. Ein User kann demnach einschlägige Seiten problemlos frequentieren, auch wenn in seinem Bundesland das Online-Glücksspiel nicht explizit erlaubt ist. Allerdings können illegal erspielte Gewinne dem User im Nachhinein wieder aberkannt werden, was zu schmerzlichen Verlusten führen kann. Zu den Ländern, in denen Glücksspiel derzeit unbedenklich ist, gehören Schleswig-Holstein sowie Hessen. Deshalb wird auch häufig bei Fernsehwerbungen der Hinweis geschaltet, dass die beworbenen Angebote sich vornehmlich an Personen mit festem Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Schleswig-Holstein richten. Insbesondere Schleswig-Holstein nimmt hierbei eine Vorreiterposition ein. Bereits seit 2011 gilt hier ein Sonderweg in Bezug auf Online-Glücksspiel, der sich von den Grundsätzen der übrigen Bundesländer unterscheidet.

Schutz der Spieler steht im Vordergrund

Das strenge Verbot begründen der Bund und die übrigen Länder in der Regel mit dem Wunsch, die Spieler schützen zu wollen. Aufgrund seiner unkomplizierten und pausenlosen Verfügbarkeit bietet Online-Glücksspiel besonders viel Suchtpotential. Da es im Internet außerdem schwierig sein kann, einen Anbieter zu verifizieren, laufen User ein größeres Risiko, einem Betrüger auf den Leim zu gehen. Diese Gefahren sieht auch Schleswig-Holstein. Von der stückweiten Legalisierung von Glücksspiel schrecken sie das Bundesland aber nicht ab: So sei es möglich, Online Glücksspiel streng zu regulieren und den Jugend- und Spielerschutz in den Vordergrund zu stellen, ohne den Zeitvertreib vollständig verbieten zu müssen. Aufklärung führt zu dem dazu, dass Spieler verantwortlicher mit ihrem eigenen Konsum umgehen.

Schlupfloch ermöglicht weitreichendes Spiel

Wer nun nicht in Schleswig-Holstein wohnt, muss trotzdem nicht zwingend auf Online-Glücksspiel verzichten. Denn die Anbieter haben sich längst ein cleveres Schlupfloch ausgedacht: So erwerben sie Ihre Lizenzen häufig auf Malta, welches ein Bundesstaat der Europäischen Union ist. Diese Lizenz erlaubt den Anbietern, in der gesamten Europäischen Union tätig zu sein. Allerdings handelt es sich hierbei um eine gesetzliche Grauzone – es kann nicht lange dauern, bis auch dieser Ausweg Online Glücksspielanbietern verschlossen wird. Außerdem ist bei weniger strengen Regulierungen auch ein geringerer Jugend- und Spielerschutz gewährleistet. Ob er sich diesem Risiko aussetzen will, muss derzeit noch jeder Bundesbürger für sich entscheiden.