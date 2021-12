Online-Glücksspiel: Schweiz im Vergleich mit Deutschland und Österreich

Dank moderner Online-Casinos und Spielbanken können Glücksritter von jedem beliebigen Standort aus auf Casinos und Casinospiele aus aller Welt zurückgreifen, ohne dafür weit reisen zu müssen. Im deutschsprachigen Raum wird dennoch besonders gerne in Online-Casinos aus der Schweiz in Deutschland oder Österreich gespielt. Doch je nach Region gibt es Unterschiede zwischen den Online-Spielbanken, die auf den Unternehmenssitz zurückzuführen sind.

Schweizer Casinos – Lockerungen beim Online-Glücksspiel seit 2019

In der Schweiz trat am 1. Januar 2019 das neue Bundesgesetz für Geldspiele in Kraft. Dieses gilt für sämtliche Arten von Online-Echtgeldspielen, einschließlich Wetten, Geschicklichkeitsspielen und Kartenspielen. Online-Glücksspiel ist legal, doch Veranstalter müssen eine Schweizer Lizenz erwerben. Letztendlich hat das neue Bundesgesetz einige Lockerungen in den Glücksspielbetrieb gebracht. Und das betrifft vor allem das Online-Glücksspiel.

In der Schweiz sind beispielsweise auch Tischspiele wie Roulette und Blackjack erlaubt, solange sie von Schweizer Casinos angeboten werden. Die Casinos brauchen für dieses Angebot zudem eine erweiterte Lizenz. Eine Liste der nicht bewilligten und daher gesperrten Spielangebote wird von der eidgenössischen Spielbankenkommission geführt.

Beste Casinos für Schweizer und in der Schweiz sind also nicht schwer zu finden. Beste Online-Casinos für die Schweiz und andere Länder finden Spieler beispielsweise auf entsprechenden Listen. Oft sind dabei sogar aussagekräftige Bewertungen, die einen ersten Eindruck vom Anbieter verschaffen.

Wer als Spieler bei nicht bewilligten Spielen mitmischt, macht sich übrigens nicht strafbar. Allerdings riskiert er den Verlust seines Einsatzes, wenn die entsprechende Website offline geht oder falls der Einsatz im Rahmen eines Strafverfahrens gegen den Veranstalter vorgeht und Einsätze einzieht.

Online-Spielbanken in Deutschland

Auch in Deutschland kam es in puncto Glücksspiel erst kürzlich zu einigen Neuerungen. Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag wurde das Glücksspiel in Deutschland endgültig für alle Bundesländer legalisiert. Doch geht dies gerade beim Online-Glücksspiel mit einigen strengen Regelungen einher, die nicht alle Casino-Betreiber erfreuen. Die Gesetze sollen vor allem dem Spielerschutz dienen. Online-Spielbanken mit Sitz in Deutschland müssen zunächst eine Deutsche Lizenz beantragen, um im Land legal agieren zu können.

Im Gegensatz zur Schweiz sind in Deutschland Online-Geldspiele wie Poker, Blackjack und Roulette nicht erlaubt. Wer in Deutschland die traditionellen Tischspiele spielen will, muss sich auf Casinos mit Lizenzen aus anderen Ländern beschränken. Spielern wird empfohlen, darauf zu achten, welche Lizenzen genau diese Casinos besitzen und das es sich um seriöse Anbieter handelt.

Darüber hinaus gibt es mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag starke Einschränkungen was die Einsatzhöhe pro Spiel und den monatlichen Einsatz betrifft. Hohe Einsätze sind in deutschen Online-Spielbanken kaum möglich.

Glücksspiel in Österreich

In Österreich ist die rechtliche Lage im Detail für die Anbieter von Online-Casinos nicht leicht zu durchschauen und für die Spieler sieht es nicht viel besser aus. Doch wichtig ist hier vor allem die Unterscheidung zwischen dem sogenannten kleinen und dem großen Casinospiel. Dabei ist das kleine Spiel ein Spiel um geringe Einsätze – meist unter 50 Cent. Das kleine Casinospiel kann im Prinzip überall gespielt werden. Das große Spiel darf nur in staatlich lizenzierten Casinos stattfinden. Und bei der Lizenzierung ist man in Österreich sehr streng. Denn nur staatliche Spielbanken bekommen eine Lizenz. Dadurch ist eine regelrechte Monopolisierung des Glücksspiels entstanden. Darüber hinaus dürfen auch nur die landbasierten, lizenzierten Casinos Online-Glücksspiele anbieten – zumindest, wenn es beim Spiel um Echtgeld geht.

