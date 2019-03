Online-Kreditinstitut offeriert Sofortkredite. Gibt es einen Haken?

Die Kredit-Anfrage erfolgt online und kostenlos. Zum Gegencheck der Bonität muss ein Einkommensnachweis eingereicht werden. Anschließend kann der Kreditvertrag unterzeichnet werden. Das Geld steht zum Abruf und zur Abholung bereit. Und so funktioniert die Kreditaufnahme:

Wer kann einen Drei-Schritte-Kredit bekommen?

Die Voraussetzungen sind überschaubar. Einen Kredit bekommen volljährige Antragsteller, die einen Wohnsitz in Deutschland und regelmäßiges Einkommen haben, über das sie auch einen Nachweis erbringen können. Wer eben diesen Nachweis nicht erbringen kann, weil es sich beim Antragsteller um einen Studenten, eine Hausfrau oder gar einen Existenzgründer handelt, hat die Option, den Kredit über einen Mitantragsteller zu beantragen.

Wie groß ist der Schufa-Hemmschuh?

Den gibt es bei diesem Anbieter nach eigenen Angaben nicht. „Ein negativer Schufa-Eintrag ist bei Bon-Kredit® in der Regel kein Problem“, heißt es dazu online. Für dieses durchaus unübliche Verfahren gibt es auch einen Grund: Vermittelt werden vornehmlich Kredite von Privatbanken. Hier nimmt das Einkommen des Antragstellers einen größeren Stellenwert ein als ein Eintrag bei der Schufa. Die klassische Schufa-Abfrage wird bei vielen Bankinstituten maschinell durchgeführt, was zwar wirtschaftlich betrachtet effizient ist, aber einen anderen Fokus setzt. Wer auf die Schufa-Abfrage und den Schufa-Score setzt, der blickt nicht zwingend auf das Einkommen, sondern auf die Kredite, die der Antragsteller bisher zu bezahlen hatte.

Welche Daten werden benötigt, um den kostenlosen Kredit-Check auszulösen?

Der Kreditbetrag und die monatliche Rate sind entscheidende Faktoren beim kostenlosen Kreditcheck. Der maximal mögliche Kreditbetrag liegt bei 300.000 Euro. Die monatliche Rate variiert je nach Kredithöhe und korrespondiert auch mit der voraussichtlichen Laufzeit. Ein Rechenexempel: Wer beispielsweise den überzogenen Dispo von 5000 Euro ablösen möchte und 300 Euro monatlich zurückbezahlen kann, der ist binnen 18 Monaten seine Kreditschulden wieder los. Speziellere Kreditangebote werden erteilt, wenn weitere wichtige Entscheidungskriterien veranschlagt werden, wie etwa günstige Raten, ein niedriger Zinssatz, eine schnelle Abwicklung und die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung. Der Verwendungszweck kann angegeben werden, dies ist jedoch kein Muss.

Für welchen Zweck kann Geld aufgenommen werden?

Die Bandbreite ist hier ähnlich breit wie die Höhe des Kreditbetrags. Klassischerweise suchen Verbraucher immer dann nach einem Sofortkredit, wenn das Geld schnell verfügbar sein muss: die Waschmaschine hat den Geist aufgegeben, das Auto muss in die Reparatur oder der Dispo ist zu weit im Minus und muss umgeschuldet werden. Für all diese Ansätze ist ein Sofortkredit in Form eines Ratenkredits denkbar. Auch Urlaubs- und Umzugskredite sind übliche Gründe, um Fremdkapital aufzunehmen.

Wie schnell geht sofort?

Auch wenn der Sofortkredit, der manchmal auch als Kurzzeit-Kredit missverstanden wird, den Eindruck vermittelt, dass das Geld noch in derselben Minute auf dem Konto ist, so ist es in der Praxis eher so, dass binnen einem Tag ein schriftliches Angebot vorliegt. Das Angebot ist benutzerfreundlich gehalten, was auch bedeutet: Rückfragen ergeben sich in der Regel nicht, denn die wichtigsten Faktoren – Zinsen, Raten, Laufzeit – sind verständlich und transparent ausgewiesen. Zur Rückbestätigung der Bonität des Kreditnehmers ist ein Einkommensnachweis vorzulegen. Nach der finalen Prüfung gibt es das Geld dann wirklich „sofort“, sprich: via Banküberweisung.

Der Fallstrick: Wie steht es eigentlich um die finanzielle Situation des Antragstellers?

Auch wenn der Anbieter formal die Faktoren erfüllt, um in den Augen der Verbraucherschützer solide aufzutreten, gibt es nach wie vor einen Fallstrick auf dem Weg zum Online-Kredit und dieser kann als die finanzielle Situation des Antragstellers bezeichnet werden. Seitens der Verbraucherzentrale gibt es diesen Appell: „Überprüfen Sie ehrlich, wie viel Sie von Ihrem monatlichen Einkommen während der gesamten Darlehenslaufzeit regelmäßig für Raten abzweigen können, ohne sich übermäßig einschränken zu müssen!“

Wichtig ist bei der Einschätzung der finanziellen Situation auch Unvorhersehbares zu bedenken: Fallendes Einkommen und steigende Kosten müssen einkalkuliert werden, um sicherzustellen, dass der Kredit langfristig abbezahlt werden kann. Auch der Blick auf das eigene Sparvermögen ist ein entscheidender Faktor, der eine Aussage darüber zulässt, ob es überhaupt möglich ist, regelmäßige Kreditraten zurückzubezahlen.

Besonders flexible Verträge sind im Übrigen kein Entgegenkommen, sondern meist eine Falle, denn: Wer sich nicht daran halten kann, fest vereinbarte Raten zurückzubezahlen, wird über ein zu flexibles Vertragsmodell nur weitere Schulden machen, ohne sie in absehbarer Zeit begleichen zu können.