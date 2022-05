Online Trading wird immer beliebter

Immer mehr Deutsche setzen auf das Internet, wenn es um die Verwaltung der eigenen Finanzen geht. Für Überweisungen und andere tägliche Bankgeschäfte ist das Online-Banking schon lange selbstverständlich. In anderen Bereichen wächst die Bedeutung des Internets jedoch nach wie vor stark an.Eines der wichtigsten Beispiele dafür ist das sogenannte Online Trading, also der Handel mit Aktien, Anleihen und anderen Instrumenten vom eigenen Computer oder Smartphone aus.

Um erfolgreich auf dem Markt zu agieren und eine ordentliche Rendite zu erzielen, ist ein hochwertiger Broker natürlich die Voraussetzung. Avatrade zählt mit seinem sehr umfangreichen Portfolio zu den bekanntesten Anbietern in Deutschland und vielen anderen Ländern. Dort finden Kunden natürlich auch zahlreiche Informationen rund um den Handel an ganz unterschiedlichen Märkten.

Einige Statistiken belegen, dass die Deutschen bei Finanzgeschäften im Internet stark aufgeholt haben. Rund zwei Drittel der Deutschen nutzen zum Beispiel Online-Banking, damit liegt Deutschland ein wenig über dem Durchschnitt innerhalb der Europäischen Union. Zudem zeigen die Zahlen des Deutschen Aktieninstituts, dass auch die Zahl der Deuschen, die einen Teil ihres Vermögens in Aktien oder anderen Arten von Wertpapieren angelegt hatten, Ende 2021 bei mehr als zwölf Millionen lag. Zehn Jahre zuvor waren es erst weniger als 8,5 Millionen Deutsche.

Technischer Fortschritt

Die Chance auf Renditen an den Finanzmärkten lockt also, vor allem in Zeiten von allgemein niedrigen Zinsen. Selbst steigende Zinsen in den USA und in Europa dürften daran so schnell nichts ändern – schließlich lagen diese bereits seit einigen Jahren auf historisch niedrigen Niveaus.

Zugleich hat die Finanzbranche in den vergangenen Jahren einige innovative Angebote entwickelt. Wer sich nicht ständig mit der Anlage des eigenen Vermögens beschäftigen will, kann zum Beispiel von Robo-Advisorn profitieren. Dabei übernimmt spezielle Software die Rolle, die sonst Anlageberater spielen – zu deutlich geringeren Kosten. Auch wer aktiv an den Finanzmärkten handeln möchte, findet mittlerweile viele Werkzeuge, die noch vor einigen Jahren nur für Profitrader zugänglich waren.

Riesige Auswahl für angehende Trader

Mit Hilfe von solchen Tools, die etwa bei der Analyse von Charts Signale zum Kauf oder Verkauf liefern können, agieren immer mehr Trader an den Finanzmärkten. Dort kann man nicht nur auf die Entwicklung von bestimmten Aktien oder Indizes setzen. Hohe Renditen sind auch am Devisen- oder Rohstoffmarkt möglich. Zudem kann man mit Hilfe der richtigen Instrumente auch bei fallenden Kursen Geld verdienen – wenn man diese richtig vorhergesehen und entsprechend investiert hat.

Alles in allem ist es deshalb wenig verwunderlich, dass sich immer mehr Menschen für das Online Trading interessieren. In der Regel ist es bei Brokern sogar möglich, alle Möglichkeiten erst einmal kostenlos mit einem Demokonto zu testen. Auf diese Weise kann man sichergehen, dass man mit allen Funktionen wirklich vertraut ist, bevor man sich dazu entschließt, sein eigenes Geld zu riskieren.