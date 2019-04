Einkaufen zu Ostern 2019: Welche Geschäfte haben geöffnet?

„Der Holländer“ öffnet im Treptower Park 71-74 sowie in der Trakehner Allee 1a jeweils am Karfreitag von 10-16 Uhr, am Ostersamstag von 9-18 Uhr, am Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 10-16 Uhr.

Auch im Ostteil in Berlin muss man über Ostern nicht auf den Lebensmitteleinkauf verzichten. Mit REWE und Penny Markt haben am Ostbahnhof gleich zwei Supermärkte vom von 8 bis 22:00 Uhr geöffnet.

Wer über Ostern in der City West einkaufen möchte, findet bei Ullrich am Zoo bis spätabends Lebensmittel, Getränke, Haushaltswaren und Zeitschriften. Der Ullrich-Supermarkt hat am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 11 bis 22:00 Uhr geöffnet. Das Geschäft liegt direkt am Bahnhof Zoologischer Garten (Erdgeschoss, südlicher Ausgang).

Im Bahnhof Gesundbrunnen am Hanne-Sobek-Platz öffnet Denn’s Biomarkt an allen vier Ostertagen (Karfreitag, Samstag, Ostersonntag und Ostermontag) von 8 bis 21. Uhr.

Ob Karfreitag, Ostersonntag oder Ostermontag: Der Markt im Bahnhof Friedrichstraße ist geöffnet. Edeka öffnet an Feiertagen von 8 bis 22 Uhr. Der Supermarkt ist an der Friedrichstraße 142, 10117 Berlin, und befindet sich direkt im S-Bahnhof Friedrichstraße.

Karfreitag ist der 19.04.2019, der Freitag vor Ostern, dieser wird auch als stiller Freitag bezeichnet. Christen gedenken an diesem Tag des Todes von Jesu Christi am Kreuz, es ist einer der wichtigsten Feiertage der Kirche. Viele Veranstaltungen sind an Karfreitag nicht oder nur mit Ausnahmegenehmigung – oder auch eingeschränkt – erlaubt. Zu Ostern 2019 gehört noch der Ostersonntag am 21.04.2019 und der 22.04.2019, der Ostermontag. Ab dem 23. April, dem Dienstag nach Ostern, sind alle Läden wieder normal geöffnet.

Am Karfreitag haben in Berlin weiterhin viele Museen geöffnet; die Theater, Musicalbühnen, Konzerthäuser rechnen diesen Tag wie einen normalen Sonntag. Um 10 Uhr wird traditionell am Strandbad Wannsee angebadet. Die ebenso traditionelle Osterspaziergang in Pankow beginnt 14 Uhr, der Pankower Bezirksbürgermeister lädt zum Osterspaziergang durch den Botanischen Volkspark an der Blankenfelder Chaussee ein.

Auf verschiedenen Plätzen der Stadt finden Ostermärkte statt, darunter der Ostermarkt der City West am Ku’Damm (Karfreitag bleibt der Markt geschlossen, am Samstag und Ostersonntag 11-21 Uhr), am Alex oder am Breitscheidplatz. An der Zitadelle Spandau findet am Ostersamstag und Ostermontag ein Oster-Ritterfest statt.

Geöffnete Supermärkte in Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf, Köln – Osterfeiertage

EDEKA Lars Tamme im Hamburger Hauptbahnhof

Der EDEKA im Hamburger Hauptbahnhof macht 365 Tage von 8 bis 23 Uhr auf, auch in den Osterfeiertagen. Die Öffnungszeit ist 7-23 Uhr. Der Supermarkt befindet sich in Glockengießerwall 8-10, 20095 Hamburg.

Hamburg Flughafen Airport

Am Hamburg Airport können Sie nach Herzenslust shoppen und das 365 Tage im Jahr. Die Öffnungszeit an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag ist von 8:00 bis 20.00 Uhr. Der Supermarkt Edeka im Flughafen macht von 6-22 Uhr auf. Der Supermarkt ist in der Flughafenstr. 1-3, 22335 Hamburg.

Düsseldorf Flughafen Airport Arkaden

Wer sich ganz seiner Shopping-Lust hingeben möchte oder auch nur auf der Suche nach einem Last Minute-Geschenk ist, wird am Düsseldorf Airport garantiert fündig. Auch zu Ostern haben die Geschäfte geöffnet – enjoy the Airport an allen Tagen des Jahres von mindestens 7:30 Uhr – 21:00 Uhr.

Der Supermarkt REWE im Airport Arkaden öffnet am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 5 bis 24 Uhr.

REWE-Markt City am Konrad-Adenauer-Flughafen Köln/Bonn

Der REWE-Markt ist in den Osterfeiertagen auch von 5:00 bis 1:00 Uhr geöffnet. Der Supermarkt befindet sich in Kennedystraße Terminal 1C, 51147 Köln.

Mini Markt im Hauptbahnhof München

Der Mini Markt direkt im Münchner Hauptbahnhof bleibt auch 365 Tage bis 22 Uhr geöffnet. Daher ist dieser Markt am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag offen (Arnulfstr. 1, 80335 München – Maxvorstadt)

Frankfurter Airport



Täglich von 7 bis 22 Uhr, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr steht am Frankfurter Flughafen die Shopping- und Erlebniswelt zur Verfügung. Hier finden Sie die Shops. Sie können auch Ostern 2019 von 7 bis 22 Uhr am Frankfurter Flughafen einkaufen.

Tankstellen

Viele Tankstellen bieten auch Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs an. Vor allem große Tankstellen haben auch über die Ostertage geöffnet – ganz sicher die an den Autobahnen.

2. KARFREITAG – 19. April 2019



Karfreitag und Einkaufsmöglichkeiten in Grenzgebieten

Außer den Geschäften in Flughäfen und Bahnhöfen großer Städte die an 365 Tagen im Jahr geöffnet haben gibt es an diesem Feiertag entlang der Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich, Frankreich, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden zahlreiche Möglichkeiten zum Einkauf.

In Österreich, Belgien, Luxemburg und Teilen von Frankreich ist Karfreitag generell kein Feiertag, die Geschäfte sind normal geöffnet.

Märkte an Karfreitag im Grenzgebiet zu Polen und Tschechien und den Niederlanden

An Karfreitag sind viele Märkte entlang der polnischen und tschechischen Grenze geöffnet und laden zum Einkaufsbummel ein. Polen sind im Allgemeinen gläubiger als andere, doch manche der Polenmärkte an der Grenze öffnen auch zu Ostern. Ein Überblick findet sich hier: Polenmärkte. Geöffnet haben demnach der größte Polenmarkt in Hohenwutzen (9-17 Uhr), der „Große Basar“ in Slubice (8-18 Uhr) und auch der Basar in Swinemünde (9-17 Uhr).

In Tschechien öffnen die meist vietnamesischen Händler auf den Märkten an der Grenze auch zu Ostern. Hier ein Überblick. Geöffnet haben z.B. 8-19 Uhr SAPA – Prag Libuš, 8-21 Uhr – Asia Dragon Bazar – Svatý Kříž bei Cheb (Eger) – Waldsassen, der Dragoun Cheb – Cheb (Eger), Dragounská 6/2529, 9-21 Uhr die Excalibur City – Chvalovice / Hatě bei Znojmo und auch der Grenzmarkt Lipový Dvůr – Aš (Asch), Selbská 1204/9, 35201 Aš.