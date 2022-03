PayPal Aktie weiter im Sinkflug

Gute Zahlen – schwache Aktie

PayPal ist Marktführer im Bereich der Online-Zahlungen und genießt weltweit einen guten Ruf auf seinem Gebiet. Mehr als 420 Millionen Kunden nutzen die Dienstleistungen, eine Zahl, die seit mittlerweile über einem Jahrzehnt stetig anwächst. Der Umsatz des Unternehmens schwankt von Quartal zu Quartal, ist aber ebenfalls auf lange Sicht gesehen am Steigen. Allein im letzten Quartal des vergangenen Jahres verzeichnete man einen Umsatz von über 6,9 Milliarden US-Dollar.

Diese Zahlen sprechen dafür, dass PayPal grundsätzlich auf der Erfolgsspur ist. Ein Aspekt, in dem sich das allerdings nicht widerspiegelt, ist die Aktie des Unternehmens. Noch im Sommer 2021 stellte man mit einem Wert von knapp über 262 Euro einen neuen Höchstwert auf. Vor allem von der Ausnahmesituation der letzten Monate konnte der eCommerce stark profitieren und damit auch die relevanten Dienstleister wie PayPal.

Nur kurz darauf begann der Kursverlauf zu fallen, konnte sich zwischenzeitlich bei rund 245 Euro halten, pendelte sich zu Jahresende allerdings bei 168 Euro ein. Ein gravierender Verlust für das Unternehmen. Die Prognosen zur Jahreswende waren gemischt und einige Stimmen sagten einen Kursanstieg voraus, der allerdings bislang ausblieb. Ganz im Gegenteil kam es 2022 noch schlimmer für PayPal. Allein vom 1. Auf den 2. Februar brach die Aktie um knapp 40 Euro ein und liegt aktuell bei nur 101 Euro – der niedrigste Wert seit April 2020.

Grund für den erneuten Einbruch sind unter anderem die wenig positiven Prognosen für dieses Jahr. So zum einen der Gewinn pro Aktie, der geringer ausfallen soll als in der Vergangenheit, zum anderen senkte PayPal die Wachstumsprognose bezüglich des Umsatzes. Die Reaktion der Anleger fiel entsprechend aus.

Neue Unternehmenspläne senken Wachstumsprognosen

Dabei hat PayPal für dieses Jahr große Pläne, die sich bereits in der Vergangenheit ankündigten. So zieht sich der Zahlungsdienstleister aus einigen Bereich zurück, während der Fokus verstärkt auf neue Anwendungsgebiete gelegt wird. Aus der iGaming-Industrie verabschiedete sich das Unternehmen bereits 2019, weshalb seriöse PayPal Casinos nicht mehr auf dem Markt zu finden sind. In diesen Fällen muss zu Alternativen gegriffen werden, die PayPal in Sicherheit und Transparenz in nichts nachstehen. Renommierte Dienstleister wie Sofortüberweisung oder Skrill wickeln für Interessierte die Transaktionen sicher ab, während sich PayPal auf ein neues Gebiet ganz besonders konzentriert.

Kryptowährungen beherrschen die Schlagzeilen des Unternehmens, das seine Pläne schon Ende 2020 offenlegte. Mit einer neuen App für Android und iOS soll es Nutzern ermöglicht werden, digitale Gelder wie Bitcoin oder Ethereum zu halten und zu handeln. Auch die klassische Online-Bezahlung kann mit Krypto beglichen werden, da es mittlerweile in das Bezahlsystem integriert ist. Darüber können sich bisher allerdings nur User aus den USA und Großbritannien freuen. Weitere Länder, darunter auch Deutschland, sollen in naher Zukunft folgen, eventuell noch in diesem Jahr.

Auch Pläne für eine eigene Kryptowährung wurden im Code der neuen App entdeckt, ein Vorhaben, das mittlerweile von Seiten des Unternehmens bestätigt wurde. Der PayPal Coin soll dabei ein Stable Coin werden, also sich am Wert eines Fiatgeldes orientieren. Genauere Informationen zur hauseigenen Kryptowährung blieben bisher allerdings aus. Ob es noch 2022 zur Einführung der Digitalwährung kommt, ist dementsprechend noch offen.

Trotz Kaufempfehlungen noch Zurückhaltung

Ob das dem Unternehmen und vor allem der Aktie neuen Aufschwung verleiht, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich sehen Experten den Wert als deutlich zu günstig eingeschätzt, immerhin sind die Zahlen dahinter durchaus positiv. Einige Analysten sehen inzwischen einen geeigneten Zeitpunkt zum Kauf, da das Potential gemessen am aktuellen Wert hoch ist.

Doch während einige Top-Trader bereits damit beschäftigt sind, in der aktuellen Phase zu kaufen, ist die Kauflust im Allgemeinen noch recht verhalten. Ein Lichtblick in den letzten Tagen war der teilweise stattgefundene Abzug russischer Truppen an der ukrainischen Grenze, was auf einer globalen Skala für steigende Kurse sorgte. Experten stecken das Kursziel der Aktie auf knapp 160 Euro, was einem Anstieg von über 50% entspräche.

Zur vollständigen Erholung wird die Aktie wohl auch in der näheren Zukunft nicht in der Lage sein, auch wenn Potenzial zum Wachstum erkennbar ist. Doch auch die Konkurrenz auf dem Markt ist stark und wird immer umfangreicher, speziell im digitalen Kontext, in der FinTechs stetig an Bedeutung gewinnen. Wie erfolgreich das Unternehmen in diesem Jahr werden kann, zeigen die nächsten Wochen und Monate.