Roulette: Gewinnen ist ein Frage der Wahrscheinlichkeit?

Glücksspiele wie Poker, Spielautomaten oder Roulette sind immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Nicht selten wird ihre Erfindung deshalb dem französischen Mathematiker und Pionier der Wahrscheinlichkeitsrechnung Blaise Pascal zugeschrieben. Zu Unrecht, denn bis auf den deutschen Maschinenbauer Charles August Fey – dem Erfinder des Spielautomaten – sind die Erfinder des Glücksspiels unbekannt.

Poker stammt vermutlich vom deutschen „Poch“ oder französischen „Poque“ ab, das bereits um 1440 in Straßburg erwähnt wurde. Wann daraus Poker wurde, ist unbekannt. Seinen Siegeszug trat das Kartenspiel mit zunächst 20 Spielkarten in den USA während der Siedlerzeit an.

Auch die Geschichte des Roulettespiels bevor es im 18. Jahrhundert nach Frankreich kam, ist weitgehend unbekannt. Nachdem das Spiel unter Napoleon zunächst eingeschränkt und unter König Louis Philippe verboten wurde, flüchteten die Erfinder der heute üblichen Spielform nach Bad Homburg und Monaco. Nun, die Beliebtheit des Roulettes hat nicht unwesentlich zum Erfolg des Casinos in Monte Carlo beigetragen.

Beliebtheit kann man an dieser Stelle durchaus mit Einfachheit gleichsetzten, denn im Prinzip, müssen sich Spieler lediglich eine (oder mehrere) Zahl(en) aussuchen, ihre Einsätze platzieren und los geht’s. Womit Blaise Pascal wieder ins Spiel kommt, denn die Gewinnchancen – und damit die möglichen Gewinne – lassen sich recht einfach mathematisch ermitteln.

Der Zufall entscheidet

Egal ob online oder im Casino, das Spielprinzip bleibt das Gleiche. Das Spiel besteht aus einem Roulette-Tisch mit einem Rouletterad. Letzteres ist eine Art Schüssel mit drehbarer Scheibe, die in den Tisch eingelassen und unterteilt ist in Fächer, sogenannte Taschen, mit den Zahlen von null bis 36. Neben dem Rad werden auf dem Tisch alle Gewinnmöglichkeiten dargestellt und bieten Platz, auf verschiedene Ereignisse zu setzten.

Insgesamt gibt es 49 Gewinnfelder: je ein Feld mit den Zahlen Null bis 36 Zahl sowie je ein Feld für „gerade“ (even) und „ungerade“ (odd), „rot“ und „schwarz“, „niedrig“ (1-18) und „hoch“ (19-36). Außerdem können Spieler auf das erste (1-12), zweite (13-24) und dritte (25-36) Drittel der Zahlen sowie auf die linke, mittlere und rechte Spalte der Zahlen setzten.

Foto: iStock Ein Roulettetisch von oben.

Haben die Spieler ihre Wahl getroffen und ihre Einsätze auf die entsprechenden Felder platziert, sagt der Croupier „rien ne va plus“ – Nichts geht mehr –, dreht das Rad und wirft die Kugel entgegen der Drehrichtung in das Rad. Bewegung, Form und Unterteilung des Rades sorgen dafür, dass der Zufall (und die Schwerkraft) entscheidet, in welcher Tasche die Kugel landet. Landet die Kugel auf einer der Zahlen, auf die ein Spieler gesetzt hat, gewinnt er.

Wie hoch die Gewinne sind, hängt von den Einsätzen ab. Bei einer Auszahlungsquote von beispielsweise 5:1 erhält der Gewinner seinen Einsatz (zum Beispiel 10 Euro) plus das Fünffache als Gewinn (50 Euro). Auch bei einer Quote von 1:1 kann somit jeder Gewinner seinen Einsatz verdoppeln.

Es ist alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit

Beim Roulette gibt es sogenannte Innen- und Außenwetten. Erstere beziehen sich auf eine (mehrere) konkrete Zahl, bei der Spieler Ihre Einsätze „innerhalb“ des Zahlengitters platzieren. Bei sogenannten Außenwetten kommen die Felder am Rand ins Spiel.

Die folgende Tabelle zeigt aus Auszahlungsquoten und Gewinnchancen und stellt lediglich eine Übersicht dar. Eben weil Glücksspiele auf dem Zufallsprinzip beruhen, ist jede Spielrunde unabhängig von der vorangegangenen Spielrunde und Spieler mit einem „glücklichen Händchen“ können Millionär werden, während andere Spieler (viel) Geld verlieren. Grundsätzlich gilt jedoch – und das ist bei allen möglichen Platzierung gleich – auch der kleinste Vorteil zugunsten des Casinos ist ein Vorteil. Beim europäischen Roulette beträgt er 2,7 Prozent und sorgt dafür, dass auf lange Sicht das Casino gewinnt. Durch das Hinzufügen der Doppel-Null ist der Hausvorteil beim amerikanischen Roulette doppelt so groß.

Wette Platzierung Auszahlungsquote Gewinnchance Name Wo liegt der Einsatz? Wie viel erhält ein Gewinner? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Einzelne Zahl(en)

„Single Number“ mittig im jeweiligen Feld 35:1 1:37 zwei Zahlen

„Split Bet“ auf der gemeinsamen Grenzlinie 17:1 2:37 Ecke (vier Zahlen)

„Corner Bet“ auf dem Kreuzungs-punkt der Grenzlinien 8:1 4:37 Ecke Null

„Zero Corner Bet“ auf einer Außenlinie, die die Null kreuzt 8:1 4:37 Reihe (drei Zahlen)

„Street Bet“ auf der Außenlinie der jeweiligen Reihe 11:1 3:37 Reihe mit Null

„Zero Street Bet“ auf einer inneren Kreuzung mit Null 11:1 3:37 Doppelreihe (zwei Reihen)

„Line Bet“ auf der Kreuzung von Grenz- und Außenlinie 5:1 6:37 Dutzend (1., 2. o. 3. Drittel)

„Dozen“ in den Feldern „1st 12“, „2nd 12“ oder „3rd 12“ 2:1 12:37 Spalten

„Column Bets“ in den jeweiligen Feldern „2to1“ 2:1 12:37 Rot oder Schwarz

„Red“, „Black“ auf dem jeweiligen Feld der Farbe 1:1 18:37 Gerade oder Ungerade

„Even“, „Odd“ auf dem jeweiligen Feld 1:1 18:37 Niedrig oder Hoch

„Low“, „High“ auf dem jeweiligen Feld „1-18“ oder „19-36“ 1:1 18:37

Berechnet man den Auszahlungsbetrag jeder Kombination – bei einer Doppelreihe erhält der Spieler in 6 von 37 Fällen jeweils das Sechsfache (5 + 1) seines Einsatzes ausgezahlt; durchschnittlich bekommt der Spieler also 6:37 * (5 + 1) = 97,30 Prozent seiner Einsätze ausgezahlt – zeigt sich der Vorteil des Casinos. Diese Rate ist bei allen Einsätzen (und Kombinationen) gleich. An dieser Stelle hilft auch Blaise Pascal nicht mehr.

Es existiert zwar eine 100-prozentige Gewinnstrategie, das Verdoppeln der Einsätze nach jedem Verlust scheitert aber oft an der eigenen Geduld, den finanziellen Mitteln oder den Limits des Casinos. Damit ist Roulette zwar einfach zu verstehen – ebenso einfach ist es, dabei Geld zu verlieren. Dennoch spricht nichts dagegen, für gute Unterhaltung etwas zu bezahlen. Egal ob Eintrittspreise für die Oper oder ein (hoffentlich kleiner) Verlust im Casino.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!