Schneller, sicherer: Neues Protokoll für Bitcoin-Transaktionen

Kryptowährungen wie Bitcoin werden immer populärer. Auf den ersten Blick haben sie viele Vorteile: Transaktionen sind anonym, schnell und kostengünstig. Normalerweise. In bestimmten Situationen sind Betrügereien möglich, User können Information über andere User ermitteln, die eigentlich geheim bleiben sollte, und manchmal kommt es zu Verzögerungen. Ein neues Protokoll, wie Transaktionen abgewickelt werden, soll Abhilfe schaffen.

Hinter dem Bitcoin steckt die Idee einer Währung, die unabhängig von Staaten, Zentralbanken und der Geldpolitik existiert. Anders als klassische Währungen werden digitale Zahlungsmittel nicht von einer zentralen Stelle kontrolliert, auch Buchungen müssen nicht von einer zentralen Stelle, sondern von allen beteiligten Computern bestätigt werden.

Damit trotzdem klar ist, wer an wen einen Bitcoin überwiesen hat, führt vereinfacht gesagt die gesamte Nutzergemeinschaft des Digitalgeldsystems ein gigantisches Kontenbuch, das alle jemals getätigten Transaktionen enthält – und das jeder jederzeit einsehen kann. In dieser dezentralen Datenbank, der sogenannten Blockchain, werden die Daten kryptografisch verschlüsselt, deshalb ist auch der Begriff Kryptowährungen verbreitet.

Zwei Pizzas für 500.000.000 Euro

Für diesen Prozess wiederum ist ein immer größer werdender Rechenaufwand nötig. Hier kommen auch private Computernutzer ins Spiel. Denn wer sich an den komplexen und energieintensiven Rechenprozessen beteiligt, wird dafür entlohnt – in Anteilen an der digitalen Währung. Auf diese Art entstehen neue „Münzen“. Der Prozess wird deshalb als „Mining“ (Schürfen) bezeichnet. Insgesamt knapp 21 Millionen Bitcoins können nach den Vorgaben Satoshi Nakamotos – ein Pseudonym – maximal erschaffen werden, etwa 18,7 Millionen Münzen gibt es bereits.

Der erste Block von 50 Bitcoins, der sogenannte „Genesis-Block“, entstand im Januar 2009. Zehn Monate später, am 5. Oktober 2009, wurde erstmals der Wert basierend auf den Herstellungskosten abgeleitet. Ein Bitcoin war damals 0,00076 Dollar wert.

Legendär ist auch die Geschichte, dass ein Entwickler in Florida am 22. Mai 2010 einen Pizzaboten davon überzeugte, ihm für 10.000 Bitcoins zwei Pizzas zu überlassen. 2013 durchbrach die Kryptowährung erstmals die 1.000-Dollar-Marke. Mitte April stiegt der Kurs auf über 50.000 Euro. Damit hätte das Wallet, die digitale Geldbörse, des Pizzabote heute 500 Millionen Euro bekommen.

Der Bitcoin-Strom ist nur noch ein Bächlein

Während der Kurs und die Mengen der geschürften Münzen steigt, werden die Einschränkung von Bitcoin (und anderen Blockchain-Technologien) immer augenscheinlicher: „Es kann nur maximal zehn Transaktionen pro Sekunde geben“, weiß Lukas Aumayr, Doktorand im Bereich „Security and Privacy“ der TU Wien. „Das ist sehr wenig, verglichen etwa mit Kreditkartenfirmen, die weltweit zehntausende Transaktionen pro Sekunde durchführen.“ Kurz gesagt, Bitcoin ist zu groß geworden und hat nun ein Skalierungsproblem.

Aus diesem Grund hat man das sogenannte „Lightning Netzwerk“ entwickelt – ein zusätzliches Netz an Transaktionskanälen zwischen Blockchain-Usern. Wenn etwa zwei Personen in kurzer Zeit viele Transaktionen abwickeln möchten, können sie Zahlungen auf diese Weise direkt untereinander austauschen, ohne dass jede einzelne Transaktion in der Blockchain sichtbar wird. Nur zu Beginn und am Ende dieser Serie an Transaktionen kommt es zu einem offiziellen Eintrag in der Blockchain.

Diese „Seitenzweige“ der Blockchain können auch relativ kompliziert gestaltet werden, mit Ketten aus mehreren Usern. „Dabei können Probleme entstehen“, sagt Lukas Aumayr. „In bestimmten Fällen können User dann an Daten über andere User gelangen. Außerdem muss jeder in dieser Kette einen gewissen Geldbetrag einbringen, der als Sicherheit gesperrt wird. Manchmal scheitert eine Transaktion, und dann kann es passieren, dass viel Geld relativ lange gesperrt bleibt – je mehr Personen beteiligt sind, umso länger.“

Gemeinsam mit Prof. Aniket Kate (Purdue University, Indiana, USA) Prof. Pedro Moreno-Sanchez (IMDEA Software Institute, Spanien) und Prof. Matteo Maffei von der TU Wien hat Aumayr einen Lösungsansatz entwickelt, der Bitcoin wieder auf die Sprünge helfen soll. Und nicht nur das. Entgegen dem weitverbreiteten Glauben sind Bitcoin-Transaktion nicht immer sicher. Doch auch dafür könnte Aumayrs Entwicklung eine Lösung bieten.

Das neue, verbesserte Protokoll wird in diesem Jahr beim USENIX Security Symposium präsentiert – einer der „Big Four“ IT-Sicherheitskonferenzen weltweit.

Bis zu 33-Mal weniger fehlgeschlagene Transaktionen

Eine wesentliche Änderung betrifft sowohl die Schnelligkeit als auch die Sicherheit von Transaktionen. Bisher, so Aumayr, „waren zwei Kommunikationsrunden nötig: In der ersten Runde wird das Geld gesperrt, in der 2. Runde wird es freigegeben – oder zurückgebucht, wenn es Probleme gab.“ Das hat mitunter zur Folge, dass das Geld der Nutzer einen Tag gesperrt blieb. In Verbindung mit einer Anzahlung oder Garantie könnte die Handlungsfähigkeit des Nutzers dadurch empfindlich eingeschränkt werden.

„Bei unserem Protokoll muss die Kommunikationskette nur einmal durchlaufen werden“, fügte Aumayr hinzu. Und „man kann die Sicherheit solcher Protokolle mit formalen Methoden analysieren. Wir können also mathematisch beweisen, dass unser neues Protokoll bestimmte Fehler und Probleme in keiner Situation erlaubt“, sagt Aumayr. Wichtig sei aber nicht nur die fundamentale logische Struktur des neuen Protokolls, sondern auch seine Praxistauglichkeit.

In einem virtuellen Transaktionsnetzwerk verglichen die Forscher ihr Protokoll mit dem bisherigen Lightning-Netzwerk: Je nach Situation, etwa abhängig davon, ob es Attacken und Betrugsversuche gibt oder nicht, gibt es durch das neue Protokoll um einen Faktor 4 bis 33 weniger fehlgeschlagene Transaktionen als mit dem herkömmlichen Lightning-Netzwerk.

Ab wann Nutzer Bitcoin wieder schneller – und sicherer – handeln können, ist bislang offen. Man stehe bereits mit den Betreibern des Lightning-Netzwerks in Kontakt. „Wir hoffen, dass unsere Technologie rasch eingesetzt wird, oder zumindest als sicherere Alternative zur bisherigen Technologie angeboten wird“, sagt Lukas Aumayr. „Technisch wäre das sofort umsetzbar.“

(Mit Material der TU Wien und den Nachrichtenagenturen)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!