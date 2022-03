SHEIN präsentiert neue Kollektion mit außergewöhnlicher virtueller Show und zelebriert verschiedene Körpertypen

Unter dem Hashtag #SHEINforall präsentierte der globale Onlinehändler SHEIN am 20.02.2022 seine neue Frühlings- und Sommerkollektion 2022 live im Internet. Dabei wurde auch ein besonderes Augenmerk auf die Show gelegt, die virtuell unterstützt wurde. Das Motto der Kollektion „Vielfalt durch Mode feiern“ wurde durch verschiedene Modeltypen unterstrichen.

Besondere Effekte durch Green-Screen-Technologie

Der chinesische Fast-Fashion-Gigant zeigte in seiner Show einen ganz besonderen Effekt, der sonst eher in Spielfilmen verwendet wird: Mit der Green-Screen-Technologie liefen die Models, die aus den verschiedensten Ländern stammen, in einer spektakulären Kulisse. Treppen im Escher-Stil, ein Strand, riesige Säulen und ein Weltall-Laufsteg – für das Live-Event wurden von Seiten des Veranstalters wohl keine Kosten gescheut.

#SHEINforall zelebriert körperliche Vielfalt

Die Modenschau konnte man live über die SHEIN-App mitverfolgen, ebenso über den YouTube-Kanal und die sozialen Medien des Online-Händlers. Ziel war, die „heißesten Styles und Modetrends der Saison“ zu präsentieren, wie SHEIN mitteilte. Dabei stand im Mittelpunkt, Vielfalt und Körperlichkeit zu zelebrieren, die Mode wurde daher von den verschiedensten Models in unterschiedlichen Körpergrößen- und formen getragen.

Die neue Kollektion unterteilt sich in fünf Themen:

The Baddie: Extravagante Outfits für Frauen, die wissen was sie wollen und Party-Queens.

Off-Duty-Models: Laufsteg-Looks, die man im Alltag verwenden kann. Ideal für Frauen, die gerne unterwegs sind und sowohl auf Style, als auch auf Komfort großen Wert legen – weil sie beides gleichzeitig haben kann.

Sweethearts: Ein Stil, der einen frechen und süßen Look vereint, und Sweetwear mit modernem Pop verbindet. Für Frauen, die gerne gesehen werden.

Regelbrecher: Diese frischen und jungen Looks sprengen Grenzen. Und sind dabei an die Y2K-Nostalgie angelegt.

Modern Muse: Luxus-Liebhaber kommen hierbei mit schicken und zeitlosen Schätzen auf ihre Kosten. Perfekt für Frauen, die gern am Puls der Zeit leben.

Über SHEIN

SHEIN ist ein führender Online-Händler, der 2012 gegründet wurde. Mittlerweile erreicht SHEIN in über 150 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt seine Verbraucher. Dabei überzeugt der Mode-Shop vor allem mit einer großen Auswahl: Täglich werden über 6.000 neue Mode-, Lifestyle- und Beautyprodukte angeboten, und im Shop sind mehr als 600.000 Artikel verfügbar. Dabei hat sich SHEIN zur Mission gemacht, seinen Verbrauchern dabei zu helfen, Individualität durch neue Trends ausdrücken zu können, die erschwinglich und einfach zugänglich sind.