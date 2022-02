Shoepassion ID: Moderne Lösungen in turbulenten Zeiten

In Kooperation mit Seyit Binbir

Die derzeit massiv steigenden Infektionszahlen haben zur momentan geltenden 2G Regelung geführt. Diese schließt allerdings Ungeimpfte vom Einkaufen im Einzelhandel aus. Aus diesem Grund klagen viele Einzelhändler über fehlende Umsätze durch weniger Besucher und müssen ihre Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit schicken. Diese Situation macht vielen Einzelhändlern Angst, denn sie fürchten noch weitere Einschränkungen und somit finanzielle Einbußen. Deshalb braucht es moderne, digitale Lösungen und Unternehmensansätze, um unbeschadet durch diese Situation zu kommen.

Digitale Lösungen für den Einzelhandel

Wie vielfältig solche Lösungen für den Einzelhandel sein können, zeigt sich beispielsweise an der Ende Juni 2021 von Shoepassion vorgestellten digitalen Fotovermessung im Mobile Shop, genannt Shoepassion ID. In seinen 10 Shops in Deutschland und Österreich hatte das Internet-Portal für rahmengenähte Schuhe schon längere Zeit 3D-Scanner verwendet, um den Kunden die perfekte Größe je Modell zu präsentieren.

Die eigentliche Intention hinter der Shoepassion ID ist, dass nicht jeder Fuß bei jedem Schuh die gleiche Schuhgröße besitzt. Mit Hilfe eines speziell entwickelten Zuweisungsalgorithmus ist es dem Unternehmen gelungen, zu sämtlichen auf der Plattform verfügbaren Modelle die jeweiligen Leistendaten zu erfassen. So konnte die Vermessung zugänglich gemacht werden.

Ein erster Testlauf fand im Sommer 2019 statt und erbrachte vielversprechende Ergebnisse. Die Zahl der Retouren für im Onlineshop bestellte Schuhe ging um 22 Prozent zurück. Somit hat die (digitale) Fotovermessung auch einen nachhaltigen Nutzen. Damals äußerte sich der für das Projekt verantwortliche geschäftsführende Gesellschafter von Shoepassion, Daniel Pokorzynski, entsprechend erfreut: „Unsere Hoffnungen, durch die Einführung der digitalen Größenempfehlung, die für den Online-Schuhhandel so wichtige Retouren-Quote zu senken, wurden durch Shoepassion ID übertroffen.“

Fotovermessung kann das Online-Shopping revolutionieren

Wie genau funktioniert die Technologie im Rahmen der Shoepassion ID? Um exakte Messwerte zu erhalten, genügt ein Foto-Scan des Fußes in einer schwarzen Socke, der auf einem weißen DIN-A4-Blatt steht. Der Zuweisungsalgorithmus erkennt die Länge und die Breite des Fußes, gleicht diese mit den hinterlegten Leistendaten ab und zeigt den Kunden des Onlineshops innerhalb weniger Sekunden an, welche Modelle mit welcher Schuhgröße ihnen passen.

Eine Auswirkung solcher Technologien wie der Shoepassion ID ist ein verbessertes Einkaufserleben im Online-Shop. Vor Corona lebte auch der Schuhhandel von der Haptik, also dem Anfassen, Anprobieren und Probelaufen der einzelnen Schuhe sowie von der Empathie zwischen Verkaufsberatern sowie der Kundschaft. Mit der digitalen Fußvermessung kann den Kunden ein Teil des durch die Beschränkungen wegfallenden Erlebnisses zurückgebracht werden.



Shoepassion ID: Auch im Mobile Shop verfügbar. Quelle: Shoepassion

Der Vorteil bei dieser digitalen Fußvermessung besteht darin, dass die Schuhe zwar oft aufwendig hand- und rahmengenäht werden, durch die Automatisierung und dadurch Verschlankung wichtiger Arbeitsschritte bei der Schuhherstellung wesentlich günstiger sind. Die ursprünglich nur Herrenschuhe umfassende Produktpalette wurde im Laufe der Zeit um Sneakers, Mokassins, Boots und einer eigenen Damen-Kollektion erweitert. Gerade in Zeiten von Ausgangs- bzw. Zutrittsbeschränkungen im stationären Handel können Technologien wie die Shoepassion ID dazu beitragen, dass beide Seiten profitieren. Der Schuhhändler kann trotz Einschränkungen Schuhe verkaufen und die Verbraucher haben trotz Zugangsbeschränkung die Möglichkeit, online einzukaufen, auch Schuhe, für die sie eigentlich in den Laden müssten.

Technik hilft bei der Kostenreduzierung

Hochwertig gefertigte, exakt vermessene Schuhe aus Leder können heute schnell mehrere hundert Euro kosten und wenn sie handgefertigt werden, stehen schnell mehrere Tausend Euro auf der Rechnung. Zu Shoepassion gehört seit 2016 die 1879 gegründete Schuhmanufaktur Heinrich Dinkelacker, die für Herrenschuhe in sogenannten Budapester Stil bekannt ist. Die Marke Dinkelacker ist als eine der exklusivsten und ältesten Herrenschuhmarken in Deutschland bekannt, deren Modelle vor allem durch eine einzigartige Handwerkskunst und Qualität überzeugen.

Diese Übernahme ist ein Zeichen dafür, dass man nicht nur mit Quantität, sondern auch mit Qualität Geld verdienen kann. Nach den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie werden viele Verbraucher bereit sein, mehr Geld in neue Schuhe zu investieren. Mit der digitalen Vermessung der Füße kann das Unternehmen selbst diese hochwertigen Herrenschuhe zu fairen Konditionen anbieten.