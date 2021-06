Signifikante Veränderungen durch Bitcoin

Moderne Finanzexperten haben vorausgesagt, dass die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen die größte Störung seit der Entstehung des Internets verursachen werden. Allerdings werden viele Branchen wahrscheinlich von der Einführung von Bitcoin und anderen Kryptowährungen profitieren. Die Blockchain-Technologie wird auch verschiedene Sektoren unterschiedlich beeinflussen.

Schon heute spüren viele Branchen die Auswirkungen der Bitcoin-Einführung. Zum Beispiel bemerken einige Banken einen Rückgang der grenzüberschreitenden Transaktionen, da sich mehr Menschen dafür entscheiden, Bitcoin für Online-Zahlungen für Dienstleistungen und Produkte zu verwenden. Vielleicht liegt das daran, dass grenzüberschreitende Bitcoin-Transaktionen im Vergleich zu denen von Banken schneller und günstiger sind. Und dies könnte sich fortsetzen, da mehr Menschen Plattformen wie die bitcoin-buyer.app/de App nutzen, um diese Kryptowährung zu kaufen und zu verkaufen.

Mit solchen Systemen lernen mehr Menschen über Bitcoin und wie man damit Geld machen kann. Mehr noch, Menschen handeln mit dieser Kryptowährung, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, selbst mit wenig Wissen oder Fähigkeiten darüber, wie sie funktioniert. Der Finanzsektor könnte die Blockchain-Technologie als eine Möglichkeit testen, die Kosten pro Transaktion zu minimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Aber auch andere Sektoren werden höchstwahrscheinlich Auswirkungen durch die Einführung dieser digitalen Währung erfahren. Hier sind einige der Sektoren, in denen Bitcoin signifikante Veränderungen verursachen könnte.

Privater Transport

Diese Branche wird wahrscheinlich Veränderungen auf zwei Arten erfahren. Zum einen durch die Schaffung von E-Wallets für die Nutzung im Auto in Kombination mit der Erfindung von Blockchain-basiertem, dezentralem Peer-to-Peer Ridesharing. Zum Beispiel entwickeln einige Unternehmen E-Wallets, die es Fahrzeugbesitzern ermöglichen, nahtlos und schnell für das Aufladen von Elektroautos, Parken und Mautgebühren zu bezahlen. Das bedeutet, dass Menschen irgendwann Bitcoin oder die Blockchain-Technologie nutzen könnten, um für solche verschiedenen Dienstleistungen im privaten Transportsektor, einschließlich Ridesharing, zu bezahlen.

Cyber-Security

Cybersicherheit ist ein beliebtes Thema für Diskussionen unter Privatpersonen und Unternehmen. Das liegt daran, dass Cyberkriminalität auf der ganzen Welt immer häufiger vorkommt. Cyberkriminalität ist ein großes Risiko für Menschen, die heute online Geschäfte machen. Glücklicherweise bedeutet die dezentralisierte und unveränderliche Natur der Blockchain-Technologie, dass die Welt sie nutzen kann, um Probleme mit Datendiebstahl zu lösen.

Mit dieser Technologie speichern Menschen Daten unter Verwendung sicherer Kryptographie. Darüber hinaus kann die Blockchain-Technologie dabei helfen, das Internet sicher zu machen, da die Menschen weniger anfällig für Distributed-Denial-of-Service-Angriffe sind. Startups schaffen Blockchain-basierte Domain-Systeme, denen DDOS nichts anhaben kann.

Verteilung von Musik

Bitcoin und andere Kryptowährungen werden wahrscheinlich die moderne Musikindustrie beeinflussen, indem sie verändern, wie Menschen Dinge kaufen und verkaufen. Einige Unternehmen nutzen bereits die Blockchain-Technologie, um zu verändern, wie Menschen Musik teilen und wie Künstler ihre Tantiemen erhalten. Und dies disintermediiert die Industrie, die lange Zeit wie ein zentralisiertes System funktioniert hat.

Mit Hilfe solcher Unternehmen können Künstler nun neue Wege beschreiten, um ihre Singles und Alben direkt an ihre Fans zu verkaufen. So könnten Musikvertriebe und Plattenlabels in der Musikindustrie irgendwann obsolet werden. Darüber hinaus wird diese Technologie eine faire, offene Musikindustrie schaffen, die es Künstlern ermöglicht, direkt bezahlt zu werden.

Gesundheitswesen

Der Einsatz von Blockchain wird auch dem Gesundheitssektor zugutekommen. Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser kämpfen damit, Daten und Lager sicher zu teilen. Einige von ihnen werden regelmäßig Opfer von Cyberangriffen. Das verteilte Hauptbuch bietet eine Methode zum sicheren Speichern und Teilen von Daten. Und wird so schnellere und genauere Diagnosen ermöglichen.

Lieferkettenmanagement

Dies ist einer der Sektoren, die wahrscheinlich umfangreiche Veränderungen im Zusammenhang mit Blockchain erfahren werden. Das liegt daran, dass sich diese Technologie darauf konzentriert, Transaktionen sicher und transparent zu machen. Mehrere Startups arbeiten derzeit an Methoden, die das Lieferkettenmanagement mit Hilfe der Blockchain-Technologie verbessern werden.

Einige Menschen und Wirtschaftsführer waren bisher skeptisch gegenüber Bitcoin und anderen virtuellen Währungen. Sie beginnen jedoch langsam, sie zu akzeptieren, da sie ihr Potenzial und ihre Vorteile erkennen. Als solches wird Bitcoin höchstwahrscheinlich weiterhin verschiedene wirtschaftliche und soziale Sektoren beeinflussen.

