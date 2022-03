So viel Geld trägt die Glücksspielindustrie in Deutschland zur Wirtschaft bei

Mit Glücksspiel lässt sich Geld verdienen. Am stärksten profitieren die Anbieter der Casinos, Online-Spielbanken und Lotterien. Und auch den Spielern ist das Glück hin und wieder hold und sie können kleine und große Beträge am Spieltisch, beim Lotto oder auch am Spielautomat online gewinnen. Doch auch der Staat hat ein gewisses Interesse an der Glücksspielindustrie. Denn diese ist in Deutschland inzwischen ein Wirtschaftsfaktor und bringt Steuergelder ein.

Die Glücksspielindustrie in Deutschland

Im Prinzip muss in Deutschland zwischen drei Segmenten des Glücksspielmarkts unterschieden werden. Es gibt den regulierten Teil der Glücksspielindustrie. Dazu gehören die Spielhallen und die staatlichen Lotterien und nach dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags auch Online-Spielbanken und Wettanbieter mit deutscher Lizenz.

Dann gibt es die nicht regulierte Grauzone. Dazu gehören Online-Casino-Spiele, die in anderen EU-Ländern zum legalen Angebot gehören und von dort ihren Weg in die weiten des Internets und die deutschen Haushalte finden. Zudem gibt es noch einen Schwarzmarkt. Dieser wird oft von Anbietern in Asien gesteuert.

Durch diese drei Segmente in der Glücksspielindustrie in Deutschland ist es mehr als schwierig, konkrete Zahlen zu benennen, wenn es um die Größenordnung von Spielerträgen geht. Doch allein die Bruttospielerträge im regulierten Glücksspielmarkt in Deutschland lagen im Jahr 2020 bei 10,11 Milliarden Euro, die Erträge auf dem nicht-regulierten Markt sollen bei 1,59 Milliarden Euro gelegen haben. Die Bruttospielerträge bilden die Einsätze der Spieler abzüglich der Gewinnauszahlungen ab.

Weltweit lagen die Bruttospielerträge auf dem Glücksspielmarkt im Jahr 2020 übrigens bei 364 Milliarden Euro.

Glücksspielindustrie als Wirtschaftsfaktor

Die Glücksspielindustrie gehört offiziell zur Freizeitindustrie. An der gesamten Freizeitindustrie hält das Glücksspiel etwa 4 % des Gesamtumsatzes. Damit kommt ihr eine kleine, aber nicht zu verachtende Rolle in der Wirtschaft Deutschlands zu. Dabei darf nicht vergessen werden, dass der Glücksspielsektor auch Arbeitgeber ist. 3.500 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte waren im Jahr 2020 in der Glücksspiel- und Wettbranche tätig.

Die Entwicklung der Umsätze auf dem Glücksspielmarkt folgt den Umsatzentwicklungen der Gesamtwirtschaft in Deutschland. Einen besonderen wirtschaftlichen Aufschwung erlebten in den letzten Jahren vor allem die Online-Casinos. Denn durch das Internet haben immer mehr Menschen bequem Zugang zu den beliebten Casino-Spielen.

Eine besondere Rolle kommt zudem den Spielautomaten zu. Hier ist nämlich mit der Herstellung immer neuer Automaten eine Wertschöpfung in der Produktion zu erkennen. Der Anteil der realen Casinos und der Lotterien am Gesamtumsatz der Glücksspielindustrie hat sich in den letzten Jahren jedoch eher verringert. Allgemein steht zu erwarten, dass es nicht zuletzt aufgrund der Regularien durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag zu einer immer größeren Ausweichbewegung der Spieler ins Internet– und dort vor allem auf den nicht regulierten Markt – kommen wird. Denn die neue Gesetzgebung sieht einen Mindestabstand zwischen Spielhallen mit Automaten vor. Über die Hälfte der Spielhallen in Deutschland ist davon betroffen und ein Rückgang des Umsatzes im Sektor Spielautomaten wird folgen.

Gewinne und Verluste

Glücksspiel ist dadurch gekennzeichnet, dass es für die Spieler zu Gewinnen, aber auch und vor allem zu Verlusten kommen kann. Das Geld der Spieler kommt in den meisten Fällen den Anbietern zugute. Aber nicht nur. Denn ein Teil fließt auch in die Staatskasse. Mit den Einsätzen der Spieler, ihren Verlusten und damit den Erträgen der Anbieter steigen auch die Steuereinnahmen aus dem Glücksspiel an.

Für alle, die ihr Spielverhalten unter Kontrolle haben, das Glücksspiel als netten Zeitvertreib betrachten und einfach aufhören, wenn sie ihr persönlich gesetztes Limit erreicht haben, ist das kein Problem. Doch pathologische Spieler häufen nicht selten hohe Schulden an. Zwei Drittel der pathologischen Glücksspieler, die sich an Beratungsstellen wenden, sind zum Teil erheblich verschuldet. Auch diese dunkle Seite des Wirtschaftsfaktors Glücksspielindustrie darf nicht vergessen werden.