Sollte Poker als Sport betrachtet werden?

Poker gibt es in der einen oder anderen Form schon seit Jahrhunderten. Der Ursprung des Spiels wird von einigen Gelehrten auf ein Spiel zurückgeführt, das von einem chinesischen Kaiser im 10 Jahrhundert gespielt wurde. Andere glauben, dass es nur ein halbes Jahrtausend alt ist und die moderne Version eines Spiels namens „As Nas“ ist, das im Persien des 16. Jahrhunderts gespielt wurde.

Es gibt eine Reihe von Spielen, die ähnliche Merkmale wie Poker aufweisen, und Spiele, bei denen gewettet und geblufft wird, waren im Laufe der Geschichte sehr beliebt. Die heutige Form des Pokers geht auf ein französisches Spiel namens „Poque“ zurück, das sich nach dem Erwerb von Louisiana im Jahr 1803 in den Vereinigten Staaten verbreitete.

Seitdem ist Poker in der ganzen Welt populär geworden und hat das Interesse von Königin Victoria bis zu Jennifer Tilly geweckt, und es gibt mehrere globale Wettbewerbe und Veranstaltungen, die Millionen von Zuschauern anziehen. Seit den 1970er Jahren, als es das Hauptspiel der World Series of Poker war, erfreut sich Texas Hold’em zunehmender Beliebtheit bei Spielern und Fans gleichermaßen.

Weltweit gibt es schätzungsweise 100 Millionen Pokerspieler, wobei Online Poker in den letzten Jahren stark zur Popularität des Spiels beigetragen hat. Dies hat dazu geführt, dass Seiten wie GGPoker.de wachsen konnten, was unter anderem auf die große Auswahl an Pokerspielen zurückzuführen ist, darunter:

Omaha

All in oder Fold

Drehen & Gold

Flip & Go

Kurzes Deck

Battle Royale

Aber Texas Hold’em ist bei Pokerfans auf der ganzen Welt nach wie vor sehr beliebt. Texas Hold’em ist das Spiel, das bei vielen der beliebtesten internationalen Turniere im Fernsehen gespielt wird.

Ist Poker eine Sportart?

Die Olympischen Spiele boten einen lang erwarteten Einblick in die Welt des Spitzensports. Viele Sportfans waren begeistert von der Vielfalt der Veranstaltungen und der Anzahl der hochqualifizierten Wettkämpfer. Neben den klassischen olympischen Sportarten wie Leichtathletik, Schwimmen und Radfahren gibt es in diesem Jahr eine Reihe neuer Sportarten, darunter Skateboarding und Surfen.

Seit den letzten Olympischen Spielen, bei denen die Teilnehmer ihr Talent in 27 verschiedenen Sportarten unter Beweis stellen konnten, sind für den diesjährigen Wettbewerb sechs weitere Disziplinen hinzugekommen. Einige davon wurden mit offenen Armen empfangen, wie z. B. die Surfmeisterschaften, andere waren eher umstritten, wie z. B. die Frage, ob Baseball außerhalb Nordamerikas weit genug verbreitet ist, um eine Aufnahme zu rechtfertigen.

Es gibt jedoch noch eine weitere Kategorie von Ereignissen, bei denen die Frage diskutiert wird, ob sie als Sport angesehen werden können oder nicht: Kartenspiele spielen dabei eine wichtige Rolle. Diese Spiele erfordern geistiges Geschick und Beweglichkeit, und es gibt auch ein Element der körperlichen Geschicklichkeit und Ausdauer, das auf den höchsten Ebenen des Wettbewerbs wichtig ist, und es gibt diejenigen, die Kartenspiele wie Poker als Sport betrachten.

Was ist eine Sportart?

Es gibt zwar einige Sportarten, die zweifellos körperliche Kraft oder Schnelligkeit erfordern, wie z. B. Fußball in der ersten Liga, aber es gibt auch andere, bei denen es mehr auf Geschicklichkeit und geistige Schärfe ankommt, was zu der Frage führt, was als Sport gilt. In manchen Kreisen wird Club-Poker (im Gegensatz zum Spiel gegen das Haus in einem Casino) durchaus als Sport angesehen und findet in den Medien die gleiche Beachtung wie andere Spitzensportarten.

Viele würden argumentieren, dass das Internationale Olympische Komitee eine Autorität ist, wenn es darum geht, was ein Sport ist, und es hat Schach 1999 offiziell als Sport anerkannt. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney wurde Schach als Sportart anerkannt, die Definition von Sport ist also nicht ganz so schwarz-weiß, wie es scheint.

Wenn Schach als sportlich genug angesehen werden kann, um Teil der Olympischen Spiele zu sein, dann erfüllt Poker sicherlich viele der gleichen Kriterien. Es ist ein komplexes und wettbewerbsorientiertes Spiel, das ein intensives Training und Wettkämpfe erfordert, und es gibt viele weitere Ähnlichkeiten mit anderen Sportarten.

Inwiefern ist Poker wie jeder andere Sport?

Neben geistiger Beweglichkeit und mathematischen Fähigkeiten hat Poker auch eine starke körperliche Komponente. Um bei Wettkämpfen auf hohem Niveau mithalten zu können, haben die meisten Spieler ganze Tage an den Tischen verbracht, stundenlang gespielt und ihre Form unter extremem Druck aufrechterhalten.

So ist es nicht verwunderlich, dass 60 % der professionellen Pokerspieler unter 40 Jahre alt sind, da die körperliche Belastung durch langes Spielen schwer zu bewältigen sein kann. Namhafte Spieler wie Daniel Negreanu können zwar auf eine lange Karriere zurückblicken, doch die Spitzenverdiener werden immer jünger, was auf den Bedarf an körperlicher Kraft und Ausdauer zurückzuführen ist.

Auch beim Online Poker geht die körperliche Komponente über das bloße Drücken von Knöpfen hinaus, da die Spieler oft an mehreren Händen gleichzeitig teilnehmen. Das bedeutet, dass die Hand-Augen-Koordination von entscheidender Bedeutung ist, ebenso wie die Ausdauer, mehrere Stunden am Stück zu spielen, um die potenzielle Auszahlung zu maximieren.

Es wird immer Leute geben, die der Meinung sind, dass ein Spiel ein körperliches Element haben muss, damit es ein Sport ist, und es ist wahr, dass die meisten beliebten Sportarten ein gewisses Maß an Athletik erfordern. Das Internationale Olympische Komitee hat jedoch auch Darts und Snooker offiziell als Sportarten anerkannt – umstrittene Entscheidungen, die zeigen, dass der Begriff „Sport“ weiter gefasst wird, als es viele Puristen befürworten würden.

