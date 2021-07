Spannende Aktivitäten in Wien – pures Adrenalin in der Hauptstadt von Österreich

In Wien gibt es viele verschiedene Angebote für Freizeitaktivitäten. Die Stadt hat so viel zu bieten. Neben den Standard-Unternehmungen wie Museen oder Sightseeing, gibt es noch einiges mehr zu entdecken. In unserer Liste findet ihr Ideen für die spannendsten Aktivitäten in Wien.

1. Spaß im Prater

Der Prater ist Wiens Wahrzeichen – Wien ohne Prater, das geht nicht! Mit über 250 Attraktionen, inklusive dem Riesenrad und seinen Gondeln (wird oft mit dem London Eye verglichen) kommt traditionelles Wiener Flair auf. Da ist für jeden etwas dabei. Zusätzlich gibt es viele Restaurants und Cafes, die das Erlebnis komplett machen. Ein besonders spannender Ort ist das Rollercoaster-Restaurant. Zwar sind die Speisen nicht außergewöhnlich, aber die Art und Weise wir serviert wird, ist besonders: Essen und Trinken wird auf Schienen geliefert und landet mit Lichteffekten direkt vor dir auf dem Tisch. Hergerichtet wird das ganze von einem Roboter, dem du sogar bei der Arbeit zusehen kannst. Das ganze Restaurant sieht aus wie viele kleine Hochschaubahnen – sollte man gesehen haben.

2. Eistraum beim Rathaus

Der Rathausplatz dient immer wieder als Standort für Open-Air-Festivals und aufregende Veranstaltungen, wie das Filmfestival. Im Winter zwischen Jänner und März wird der Wiener Rathausplatz aber zum Eistraum. Direkt vor dem schönen neugotischen Gebäude, unter den Blicken des Rathausmannes (auf der Turmspitze) entsteht ein riesiger Eislaufplatz mit einer Etage und vielen kleinen Wegen, die durch den Park gehen. Kinder und Erwachsene sind eingeladen Wiens Charme am Eis zu erleben und die Zeit zu genießen. Eislaufschuhe können vor Ort ausgeborgt werden, die Wege sind für Beginner und Fortgeschrittene Eisläufer geeignet.

3. Einmal einen Drachen töten – Escape Room

Extrem spannend wird es auch, wenn man am Abend nach einer Aktivität sucht oder das Wetter einmal nicht so gut ist. Hierzu schlagen wir zum Beispiel Open The Door Escape Room vor. Diese Rätselspiele gibt es in vielen Städten und auch Wien hat hier einiges zu bieten. Bei Open The Door muss man bei Überlänge (80 Minuten) einen Drachen bezwingen. In der Drachenhöhle mit fast 100m2 Größe und vielen technischen Spielereien werden Detektive geboren. Die Rätsel fordern heraus, sind aber im Team zu schaffen. Dieser Escape Room ist extrem vielfältig und man fühlt sich wie in einem Film – die 80 Minuten gehen vorbei wie im Flug – Adrenalin und Spannung sind geboten – ein Muss, für alle die Wien besuchen.

4. Time Travel – Zeitreise in Wien

Das Time-Travel Vienna bietet einen interaktiven Weg, sich mit der Geschichte Wiens auseinanderzusetzen. Von bekannten Musikern, über sprechende Habsburgerfiguren und 5D-Kino zum Leben in Wien zu Pestzeiten – hier wird es nicht langweilig. In der authentischen Location eines alten Klosterkellers wird Geschichte erzählt, gespielt, gehört und erlebt. In einem Bunker wird nachgefühlt, wie sich der 2. Weltkrieg in Wien abgespielt hat. Das Erlebnis ist für Besucher in Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Ungarisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Japanisch,Chinesisch zugänglich.

Seit 2021 gibt es außerdem eine neue Führung zur Kaiserin Elisabeth “Sisi”. Alles in allem wird mit Spaß und Action Geschichte erfahren – empfehlenswert!

5. Donauschifffahrt mit Wienerliedern

Wer es gern authentisch möchte, sollte diese Aktivität nicht verpassen. Ausgehend vom Schweden platz (1 Bezirk) startet das Schiff entlang des Donaukanals und der Donau. Auf der ca. 3,5 Stunden langen Tour wird man außerdem mit Heurigenschmankerln verwöhnt. Das traditionelle österreichische Essen von Wurstspezialitäten, Brot und Käse usw. gehört genauso zu Wien, wie der gute Wein und wie die “Wiener Lieder” – in Mundart gesungene Ständchen, begleitet von Instrumenten für die die Wiener und Wienerinnen weit über die Grenzen bekannt waren. Dieses Traditionsgut auf dem längsten Fluss Österreichs zu erleben, während man durch die Hauptstadt am Wasser dahin fährt, ist wirklich ein einmaliges Erlebnis

