Stirbt das Kino endgültig aus?

Im Kino International am 9. Juni 2020 in Berlin. Foto: Andreas Gora - Pool / Getty Images

In den letzten Jahren hat sich die Film- und Serienlandschaft stark verändert. Sitcoms und kurzweilige Shows wurden durch aufwendige Serienproduktionen mit halber Spielfilmlänge ersetzt, viele Filme erscheinen direkt auf Streaming-Plattformen und kommen gar nicht mehr auf die große Leinwand. Dabei ist es kein großes Wunder, dass immer mehr Menschen die Befürchtung haben, die klassische Kinokultur könnte aussterben. Aber wie sieht die Zukunft des Lichtspieltheaters wirklich aus? Ist es bald aus mit dem Kinoabend inklusive Popcorn oder macht die große Leinwand ein Comeback?

Online Welt ersetzt viele Bereiche

Das Internet ist heute einer unserer wichtigsten, täglichen Begleiter im Alltag. Mit Smartphones und Laptops sind wir immer und überall „connected“ und können uns jederzeit mit dem WWW verbinden. Das hat viele Vorteile: Der Lebensmitteleinkauf wird online abgewickelt und direkt vor die Haustür geliefert, für Weihnachtsgeschenke muss man sich nicht mehr auf die gut besuchten Einkaufsstraßen begeben und stundenlang anstehen. Neben dem eCommerce-Sektor werden aber auch Dienstleistungen immer häufiger online angeboten. Dazu werden alternative Lösungen geboten, wie etwa die Beratung und Betreuung per Stream. Mit dem Videoanrufen können verschiedenste Services im Netz genutzt werden. Dies beginnt beim täglichen Sportprogramm, denn mittlerweile gibt es zahlreiche Angebote für Live-Kurse in Sportarten wie Yoga, Pilates oder Aerobic. Viele weitere Hobbys finden ebenfalls per Stream statt, darunter z. B. Kochkurse, Weinverkostungen oder Kunstworkshops. Sogar der Besuch im Casino läuft online ab, denn es gibt es breite Auswahl an Plattformen für die beliebten Automaten- und Tischspiele. Statt für eine Runde Blackjack oder eine Drehung am Slot in die landbasierte Spielbank zu fahren, besuchen viele Gamer einfach ein Casino online wie z. B. den Anbieter Betano und genießen die digitalen Versionen ihrer Lieblingsspiele. Ähnliches gilt für Escape Rooms, die heute über Zoom mit Freunden gespielt werden können. Statt dass man selbst aus den Räumlichkeiten ausbrechen muss, begibt sich ein Mitarbeiter mit einer Stirnkamera in die Rätselkammern.

Wird das Kino verdrängt?

Auch im Filmbereich ist das Internet derzeit am Vormarsch. Das liegt natürlich vor allem an den vielen Video-On-Demand-Anbietern wie Netflix und Hulu, die zahlreiche Filme für eine monatliche Gebühr bereitstellen und dazu immer mehr Eigenproduktionen anbieten. Mit einem Beitrag zwischen 10 – 15€ kann man sich bei den meisten Plattformen das gesamte Sortiment genießen, ein Preis der etwa einem Kinoabend entspricht. Dass bei solchen Angeboten der Abend vor dem Fernseher besonders verlockend ist, kann man gut nachvollziehen. Dass die Online Dienste mittlerweile so beliebt sind, liegt aber auch an zahlreichen Eigenproduktionen von Netflix und Co., die gar nicht mehr in die Kinos gelangen. Hier haben viele Zuseher festgestellt, dass die Streaming-Services frischen Wind in die Film- und Serienwelt bringen.

Nun stellt sich jedoch die große Frage: Wird das Kino wirklich aussterben? Vorerst sicherlich nicht! Denn statt komplett an Relevanz zu verlieren, kann Hollywood sich genauso ein Beispiel an den Streaming-Services nehmen und Vielfältigkeit von Geschichten und Protagonisten in den Vordergrund stellen. Der Druck ist mittlerweile auf jeden Fall gestiegen und viele Filmliebhaber gehen nur noch für ganz besondere Filme ins Kino. Es wird also Zeit, dass Filmemacher wieder kreativer werden!

Das Kino ist heute immer noch ein besonderer Ort für Filmfans. Allerdings sind viele Kinogänger deutlich wählerischer geworden und sehen sich den Großteil der Filme und Serien lieber vor dem eigenen Fernseher an. Um Menschen weiterhin vor die große Leinwand zu locken, braucht es also Blockbuster, die nicht nur inhaltlich brillieren, sondern auch filmtechnisch für das Kino gemacht wurden.

