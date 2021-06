Technische Ratschläge für den 3D-Druck

Der 3D-Druck ist ein stetig wachsender Bereich. Es wird davon ausgegangen, dass er in der Informationstechnologie einer der Bereiche ist, der in den nächsten Jahren am meisten wachsen wird. Schätzungen gehen davon aus, dass er bis 2023 einen Wert von über 33 Mrd. US-Dollar erreichen und danach weiter wachsen wird. Vor allem Deutschland und die USA sind in diesem Bereich die Vorreiter. Dies wird neue Arbeitsplätze schaffen und einen Anstieg der Nachfrage nach talentierten und qualifizierten Menschen bewirken, die Produkte entwerfen, programmieren und drucken. Bevor auch Sie in das 3D-Druck-Abenteuer einsteigen können, ist es jedoch wichtig, dass Sie die Grundlagen des 3D-Drucks verstehen.

Die neuesten Druckgeräte sind in der Lage, jeweils Schichten aus Kunststoff, Silikon und sogar Metall aufzutragen, um unglaublich detaillierte Produkte herzustellen. Mit der richtigen Technik ist die Liste dessen, was hergestellt werden kann, endlos. Der3D-Druck ist eine Wachstumsbranche, denn die meisten Menschen können damit von zu Hause aus beginnen, ihre eigenen Dinge herstellen und expandieren, wenn die Nachfrage nach ihren Produkten oder maßgefertigten Designs steigt.

Diese Technik brauchen Sie

Einige Drucke können über Remote- und Smartphone-Apps durchgeführt werden. Wenn Sie jedoch ernsthaft oder für eine besondere Sammlung drucken möchten, lohnt es sich, die richtige technische Ausstattung zu haben. Im Allgemeinen ist dies insbesondere ein wirklich guter Desktop-Computer. Diese sollte sich außerdem hauptsächlich dem Druck- und Designprozess widmen. Die wichtigste Anforderung an den Computer ist die Fähigkeit, CAD-Software zu unterstützen. Da die meisten Drucker ziemlich modern sind, sind Desktop-Computer besser geeignet, da sie einfach aktualisiert werden können und so auch mit der aktuellsten Drucktechnologie kompatibel sind.

Der Desktop-Computer hat sich für den 3D-Druck bislang als beste Option bewiesen, insbesondere für professionelle Zwecke. Ja, Ihr Laptop wird vermutlich auch funktionieren und hat vielleicht genügend Geschwindigkeit, Platz und Speicherplatz, um komplizierte Designs zu verarbeiten, aber es gibt einige Dinge, die Sie beachten sollten, damit Ihr 3D-Druck problemlos und einfach abläuft.

Es kommt darauf an, was Sie zu drucken beabsichtigen – je komplexer das Modell, desto komplexer sind die CPU-Prozesse und desto spezifischer müssen die Anforderungen an Ihren PC sein. Der 3D-Druck ist jedoch die Zukunft des Designs und der Fertigung, und je mehr Übung Sie bekommen, desto besser werden Ihr Design und Ihr Druck werden. Dies bedeutet, dass auch Ihre Anforderungen steigen werden.

Daher sollten Sie langfristig in einen Desktop-Computer investieren, da diese leistungsfähiger sind und daher für komplexere Druckaufgaben besser geeignet sind. Auch Gaming-Desktops funktionieren sehr gut, da sie ähnliche technische Ausstattungen haben. Laptops hingegen sind weniger gut geeignet, da sie nicht an die Leistung eines Desktop-PCs herankommen.

Die Vorteile

Ein Desktop-Computer hat außerdem den großen Vorteil, dass Sie ihn in Zukunft aufrüsten können, wenn Ihre Anforderungen komplexer werden und Sie beginnen, eigene Modelle für den Druck zu entwerfen.

Wenn Sie darüber nachdenken, irgendetwas in 3D zu drucken oder gerade erst das erste Mal mit dem 3D-Druck in Berührung kommen, sollten Sie zunächst etwas Zeit mit der Planung der Technik verbringen, die Sie benötigen. Ihnen wird das 3D-Drucken viel einfacher fallen, wenn Sie dies tun.

Abschließende Bemerkungen

Der 3D-Druck ist eine Branche, die noch im stetigen Wachstum ist. Die Zahl der Möglichkeiten, die sich eröffnen werden, wird endlos sein. Diese Branche können Sie jedoch nur nutzen, wenn Sie die Fähigkeiten und das Wissen haben. Der beste Weg, diese Fähigkeiten zu erlangen, ist zu üben und zu entwerfen, zu entwickeln und zu drucken. Für die besten Ergebnisse brauchen Sie die Technik, wie oben beschrieben. Statten Sie sich mit der richtigen Technik aus und haben Sie Erfolg mit Ihren Druckvorhaben.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!