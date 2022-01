Tipps zur Seriosität bei neuen Wettanbietern

Wettanbieter sprießen seit der neuen Gesetzgebung nur so aus dem Boden. Doch woran erkennt man unseriöse Anbieter?

Seit dem 1. Juli 2021 werden Wettlizenzen auch an deutschsässige Unternehmen vergeben. Das Geschäft boomt; Wettanbieter scheint es mittlerweile wie Sand am Meer zu geben. Doch nicht jeder Anbieter ist seriös. Ein seriöser Wettanbieter erfüllt bestimmte rechtlich festgelegte Anforderungen. Das gute ist, meistens kann man die Erfüllung dieser Anforderungen auch im Internet erkennen.

Erfahrungen anderer

Die meisten Wettanbieter möchten in den Genuss hohen Ansehens kommen, da sie nur so Sponsoring und Fernsehwerbung sicherstellen können. Wetten-Tester gibt es bald so viele wie Wettanbieter selbst, und jeder prüft auf unterschiedliche Kriterien. Manche bevorzugen zum Beispiel deutschsässige Anbieter, andere nehmen vielleicht Abzüge bei der Auszahlung genauer unter die Lupe. Wer neue Wettanbieter im Test im Netz sucht, sollte daher auch die Testkriterien der testenden Webseite durchlesen.

Standort der Lizenz

Ein seriöser Anbieter gibt den Standort für seine Lizenz, und somit das Besteuerungsverfahren oder die Steuerhöhe an eventuellen Gewinnen, bekannt. Dies steht meist unten auf der Webseite im Kleingeschriebenen, mit Link zur Aufsichtsbehörde. Genereller weist eine gültige Lizenz darauf hin, dass der Wettanbieter die Auszahlung vor Insolvenz geschützt hat. Da die neue deutsche Lizenz höhere Anforderungen stellt als andere in der EU kann man bei einer deutschen Lizenz von einem seriösen Anbieter ausgehen.

Impressum

Jede seriöse Internetseite verfügt über ein Impressum. Hierbei muss genannt werden: der Unternehmensname sowie Vorname und Name des Vertretungsberechtigten, die Rechtsform, die Anschrift, einen Kontakt (E-Mail-Adresse und Telefonnummer), eine steuerliche Identifikationsnummer.

Zahlungsmöglichkeiten

Da auch die Zahlungsanbieter hohe Anforderungen an die Wettanbieter stellen, lässt sich hieran erkennen ob es sich um einen Seriösen Wettanbieter handelt. Werden nur wenige gängige Zahlungsmöglichkeiten angeboten, lässt man lieber die Finger davon.

Kundenservice und/oder Beschwerdemanagement

Ein funktionierender Kundenservice zeigt den Willen zur Antwort auf Fragen und Unterstützung bei technischen Problemen oder Zahlungsmethoden. Bei einer Tätigkeit die so viel Adrenalin beinhaltet ist geschultes Personal für Beschwerdemanagement ein Plus. Auch ein wichtiger Faktor ist, ob der Kundenservice auf Deutsch verfügbar ist.

Bonusbedingungen

Viele Wettanbieter werben mit Boni, doch gilt hier auch das Kleingedruckte zu lesen. Denn manche Schafe verstecken sich hinter unverständlichen Formulierungen. Hier erkennt man die Seriosität an der Transparenz.

Fazit

Wer neu bei der Sache ist, sollte, auf getestete Wettanbieter setzen, die gut in den zahlreichen Wettanbieter-Tests abschneiden. Das gute daran ist, das viele davon im Internet zur Verfügung stehen.