Verbraucherpreise sinken im September um voraussichtlich 0,2 Prozent

Die Inflationsrate in Deutschland wird im September 2020 voraussichtlich -0,2 Prozent betragen. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag in Wiesbaden mit.

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im September erneut gesunken: Die Inflationsrate liege voraussichtlich bei minus 0,2 Prozent zum Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mit. Besonders stark im Vorjahresvergleich gingen demnach die Preise für Energie zurück: Sie sanken um 7,1 Prozent.

Nahrungsmittel dagegen verteuerten sich leicht um 0,6 Prozent; die Preise für Dienstleistungen, darunter Wohnungsmieten, stiegen um 1,0 Prozent.

Auch im Vergleich zum Vormonat August sanken die Verbraucherpreise laut Statistik um 0,2 Prozent. Schon im Juli waren die Verbraucherpreise minimal gesunken. Als Grund führten die Statistiker die Senkung der Mehrwertsteuer an. Im August blieb die Inflationsrate unverändert. (afp)