Verbraucherschutzministerium in Düsseldorf warnt vor Koffein-Pulver

Das nordrhein-westfälische Verbraucherschutzministerium warnt dringend vor einem Koffein-Pulver namens „Caffeine 100%-HCL“. Schon mit einer Portion des Produkts könne eine lebensbedrohliche Menge an Koffein konsumiert werden, teilte das Ministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Der Hersteller habe das Pulver bereits öffentlich zurückgerufen.

Bei „Caffeine 100%-HCL“ handelt es sich den Angaben zufolge um eine 150-Gramm-Dose mit einem Pulver, das zu 80 Prozent aus reinem Koffein besteht. Dosierungshinweise fehlen. Ein beigelegter Messlöffel voll entspricht demnach knapp sechs Gramm Pulver, also knapp fünf Gramm reinen Koffeins.

Koffein führt laut Ministerium bereits ab einer Menge von einem Gramm zu Vergiftungserscheinungen wie Erregung bis zu Anfängen eines Delirs, Hörstörungen, Sehstörungen, Herzrasen und Herzrhythmusstörungen. Je nach Alter, Vorerkrankungen und körperlicher Konstitution liege die tödliche Dosis bei drei bis zehn Gramm Koffein. (afp)