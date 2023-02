Vidby – das nächste DeepL?

Übersetzungsplattformen erleben einen regelrechten Boom. Durch einfache Handhabung, Schnelligkeit und vor allem hohe Übersetzungsgenauigkeit nutzen immer mehr Kunden aus dem privaten wie unternehmerischen Umfeld die Dienstleistungen von DeepL, ChatGPT oder vidby. Der Nutzen solcher Plattformen ist unbestritten und der Markt für Übersetzungen wächst immer schneller.

Erfolgreich mit neuen Technologien

DeepL, ein Onlinedienstleister im Bereich der maschinellen Übersetzung, hat kürzlich den Unicorn-Status erreicht. Das Unternehmen wird dank einer erfolgreichen Finanzierungsrunde mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet. Seine bis zu sechsmal genaueren Übersetzungen erzielt DeepL durch eine Optimierung in den Bereichen Mathematik und Methodik neuronaler Netze, wodurch sich die Qualität der maschinellen Übersetzung erhöht.

Auch der vom US-Unternehmen OpenAI entwickelte Chatbot namens Chat GPT (GPT = Generative Pre-trained Transformer) sorgt seit einiger Zeit auf dem Übersetzungsmarkt für Furore. Dieses textbasierte Dialogsystem beruht auf maschinellem Lernen und dient als Benutzerschnittstelle. Für die Eingabe und Ausgabe von Text verwendet der Chatbot das GPT-3.5 Sprachmodell.

Das Schweizer Unternehmen vidby hat sich auf Übersetzungen von Videoinhalten spezialisiert. Für die Übersetzung einer Minute Originalvideo mit einer Genauigkeit von etwa 85 Prozent benötigt die Plattform 2 Minuten. Um 99 % Genauigkeit zu erreichen, ist eine Bearbeitungszeit von einem Tag notwendig. Um diesen Standard zu erreichen, wird künstliche Intelligenz auf einer digitalen und automatisierten Plattform eingesetzt, wobei nur die Nachbearbeitung des Ergebnisses der automatischen Spracherkennung erfolgt. Übersetzung und Sprachausgabe bleiben vollautomatisch.

Videos als digitale Erzählformate der Zukunft

Wie groß die Bedeutung einer schnellen, möglichst genauen Übersetzung ist, zeigt eine kürzlich veröffentlichte Pressemitteilung. In dieser gab das Medienunternehmen Air Media Tech, dessen Hauptsitz sich in Kanada befindet, bekannt, dass über sein Netzwerk erstellte Videoinhalte innerhalb eines Jahres mehr als eine Billion Aufrufe bei YouTube erzielen konnten.

Daran wird nicht nur deutlich, dass Videoinhalte schon längst Mainstream sind, sondern auch, dass Videos inzwischen größere Relevanz besitzen, als sämtliche sonst existierenden digitalen Erzählformate. Um Videoinhalte einem möglichst großen Publikum zugänglich zu machen, braucht es aber hochwertige Übersetzungen.

KI-basierte Übersetzungen für mehr Reichweite

In Plattformen für Übersetzungsdienstleistungen verbirgt sich enormes Potenzial. Vor allem eine unkomplizierte Anmeldung, gut funktionierende Support-Optionen und eine intuitiv funktionierende Software machen eine KI-basierte Plattform für Unternehmen, Influencer:innen oder sonstige, im Internet präsente Personen interessant. Plattformen sind in der Lage, Videoinhalte in mehr als 70 Sprachen zu übersetzen. Das erhöht die Reichweite von Video-Content enorm.

Weil Bestellungen in nur fünf Minuten abgeschlossen sind und Übersetzungen innerhalb von 24 Stunden erstellt und geliefert werden können, sind moderne Übersetzungsplattformen auch für alle interessant, die große Mengen an Videoinhalten kreieren und sie übersetzen lassen möchten. Eine Besonderheit und positive Eigenschaft hochwertiger Übersetzungen ist es, wenn im Verlauf der Übersetzung die in vielen Videos verwendete Hintergrundmusik erhalten bleibt. Die nächsten Schritte in der Entwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz in der Videoübersetzung für die nächsten Jahre sind Stimmen unterschiedlichen Alters, die mit Emotionen synchronisieren.

Kostenfaktor spricht für digitale Übersetzungsplattformen

Unternehmen müssen bei sämtlichen Entscheidungen die zu erwartenden Kosten im Blick haben. Eine Übersetzung auf Basis menschlicher Expertise ist aufgrund der Kompetenz hoch qualifizierter Übersetzungsexperten sehr kostenintensiv und zeitaufwendig. Genau diese beiden Ressourcen, Geld und Zeit, stehen in einer immer stärker vernetzten, schnelllebigen Gesellschaft und Wirtschaft nur noch begrenzt zur Verfügung.

Digitale Übersetzungsplattformen wie vidby stellen durch ihren hohen Grad an Digitalisierung und Automatisierung kosten- und zeiteffiziente Lösungen zur Verfügung. Durch die Kombination von Zeit- und Kosteneffizienz mit größtmöglicher Übersetzungsgenauigkeit und einfacher Handhabung sind sie dazu geeignet, mit ihren Dienstleistungen Wissen über alle Sprachgrenzen hinweg zugänglich zu machen und es für spätere Generationen zu erhalten. Das sind beste Voraussetzungen für einen weiteren Erfolg von Plattformen wie den hier genannten.