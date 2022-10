Wandel bei Pkw-Antriebsarten: Hat der Diesel ausgedient?

Neuwagenkäufer haben heute mit Blick auf den Antrieb ihres Autos verschiedenste Optionen zur Auswahl. Doch die Vielfalt der Angebote macht die Entscheidung nicht unbedingt leichter, zumal sich einige wesentliche Einflussfaktoren in jüngster Zeit erheblich verändert haben. Zudem kursieren sowohl im Hinblick auf die Emissionen als auch auf die laufenden Kosten bestimmter Antriebsarten Einschätzungen, die teilweise längst überholt sind, aber den Entscheidungsprozess zusätzlich erschweren können. Fakt ist jedenfalls, dass die zu treffende Entscheidung heute wesentlich komplexer ist als noch vor wenigen Jahren. Denn damals standen in der Regel nur Benzin- und Dieselmotoren zur Auswahl. Diese beiden Antriebskonzepte spielen heute immer noch eine wichtige Rolle, haben allerdings in der jüngsten Vergangenheit immer mehr Konkurrenz bekommen.

Verliert der Diesel gegenüber dem Benziner?

Eine mit Blick auf aktuelle Marktentwicklungen besonders interessante Frage betrifft das Schicksal des Dieselmotors. Dessen Ruf hatte in den zurückliegenden Jahren etwas unter dem Abgasskandal gelitten. Bei VW waren es vor allem von dem manipulierten Motor EA288 betroffene Fahrzeuge; doch auch bei anderen Herstellern war es zu Manipulationen der Abgaswerte gekommen. Den Wert und die Leistungsfähigkeit der Dieseltechnologie konnten dieser Skandal und die dagegen eingereichten Schadenersatzklagen allerdings ebenso wenig infrage stellen wie Forderungen nach einer pauschalen Entschädigung aller betroffenen Dieselfahrer. Denn mit Vorzügen wie einem kräftigen Drehmoment und einem vergleichsweise niedrigen Kraftstoffverbrauch überzeugen die Selbstzündern nach wie vor. Selbst bei den viel kritisierten Stickstoffoxid-Emissionen ist das Bild differenzierter, als es in vielen Diskussionen deutlich wird. Dem Umweltbundesamt zufolge überschreiten ältere Dieselmotoren zwar oft die dafür geltenden Grenzwerte, allerdings sind die entsprechenden Emissionen bei Autos, welche die Norm Euro 6d-TEMP oder 6d erfüllen, auch signifikant geringer. Die CO2-Emissionen sind bei Dieselfahrzeugen sogar regelmäßig niedriger als bei Benzinern mit ähnlicher Motorleistung, weil sie weniger Kraftstoff verbrauchen. Zum Verhängnis könnte dem Diesel allerdings die Preisentwicklung an den Tankstellen werden. Denn der etwas höhere Kaufpreis eines Dieselfahrzeuges wurde in der Vergangenheit – vor allem bei hoher Fahrleistung und häufigem Langstreckenbetrieb – zuverlässig dadurch ausgeglichen, dass ein Liter Diesel stets deutlich weniger kostete als ein Liter Benzin. Nachdem dieser Preisunterschied kaum noch zu beobachten ist und sich zum Teil sogar umgekehrt hat, könnte das Einsatzgebiet von Dieseln demnächst auf jene Bereiche schrumpfen, in denen es auf besonders hohe Zugkraft ankommt.

Elektromobilität gewinnt stark an Marktbedeutung

Etwas geringere Emissionen als Benziner, aber deutlich geringere Treibstoffkosten bieten derzeit vor allem Autos mit LPG-Motoren. Der Einbau einer Autogasanlage ist zwar auch nachträglich noch möglich, günstiger und einfacher ist es allerdings, ein bereits serienmäßig damit ausgestattetes Modell zu wählen. Bei primärer Nutzung des Gasantriebs lassen sich laut ADAC deutliche Kostenvorteile gegenüber Benzin- und Dieselmotoren realisieren. Diese dürften die Besitzer von LPG-Fahrzeugen selbst dann noch einige Jahre erfreuen, wenn der LPG-Preis sich künftig etwas gegenüber dem heutigen Niveau erhöhen sollte. Zweifellos auf Wachstumskurs befindet sich zudem die Elektromobilität. Der jüngste Anstieg der Verkaufszahlen bei Elektroautos erfolgte zum Teil sogar entgegen dem allgemeinen Trend am Pkw-Markt. Vollelektrische Fahrzeuge erlauben ein praktisch emissionsfreies Fahren, und der CO2-Ausstoß während des Herstellungsprozesses wird dadurch spätestens nach einer Gesamtfahrleistung von etwa 50.000 bis 100.000 Kilometern ausgeglichen. Mit der Entwicklung preisgünstigerer und leistungsfähigerer Batterien und einem weiter voranschreitenden Ausbau der Ladeinfrastruktur dürfte diese Art der Fortbewegung noch weitaus mehr Anhänger gewinnen.