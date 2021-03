Wann gewinnt man am besten bei Spielautomaten?

Wahrscheinlich hat sich jeder schon mal gefragt, welche Spielstrategie bei Spielautomaten am besten ist. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um am Spielautomaten zu spielen und zu gewinnen? Ist es eher morgens, mittags oder abends, besser unter der Woche oder vielleicht doch eher am Wochenende? Über eines sollte man sich dabei im Klaren sein. Es gibt nichts Legales, was man tun kann, um die Gewinnchancen am Spielautomaten zu den eigenen Gunsten zu verbessern.

Wann hat ein Spielautomat die besten Gewinnchancen?

Kann sich die Gewinnchance beim Spielautomaten verbessern, wenn man abends oder am Wochenende spielt? Es gibt tatsächlich theoretisch gute Zeitpunkte zum Spielen. Zum Monatsanfang und am Wochenende zahlen die Slots mehr Gewinne aus. Das hat einen einfachen Grund. Zu diesen Zeiten wird mehr gespielt und die Automaten nehmen mehr Geld ein. Es sitzen mehr Spieler vor den Automaten, somit drehen sich die Walzen öfters. Deshalb kann sich theoretisch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man am Monatsanfang und am Wochenende eher gewinnt.

Gibt es Tipps, um die Gewinnchancen bei den Spielautomaten zu erhöhen?

Kann man bei einem Spielautomaten die Gewinnchance erhöhen? Es gibt einige Tipps, die jeder beachten sollte, um sich nicht den Gewinn durch die Finger schlüpfen zu lassen. Wenn man an progressiven Spielautomaten spielt, ist es wichtig, dass der Einsatz hoch genug ist, damit man einen Anspruch auf den maximalen Gewinn hat. Am besten liest man sich die Erklärungen zu den Automaten durch, bevor man mit dem Spielen beginnt. Bei einigen progressiven Automaten haben alle Spieler einen Anspruch auf den Jackpot, bei anderen Automaten muss ein höherer Einsatz gesetzt werden, um einen Anspruch auf den Jackpot zu haben.

Woran erkennt man, dass ein Spielautomat heiß ist?

Es gibt das Gerücht, dass Automaten, die lange keinen Gewinn ausgezahlt haben, sozusagen heiß oder zahlungsbereit sind. An diesem Gerücht ist nichts Wahres dran. Es gibt keine heißen oder kalten Automaten. Es kann vorkommen, dass man mehrmals hintereinander an einem Automaten oder an mehreren Automaten gewinnt. Das ist dennoch eine automatische Zufallsverteilung. Der Zufalls-Algorithmus eines Spielautomaten lässt sich weder manipulieren, noch lässt sich erkennen, wann Gewinne fallen, da kein System dahintersteckt. Jeder Spin hat die gleiche Gewinnchance.

Was beachtet werden sollte, um Spaß beim Spielen zu haben

Man sollte dem Budget treu bleiben, das man sich gesetzt hat. Zudem sollte man nur an Automaten spielen, die zu dem Budget passen. Eine Faustregel sagt, dass man ca. 250 Einsätze kalkulieren sollte, was einer Spielzeit von ca. 3 Stunden entspricht. Dabei macht es keinen Unterschied, ob man mit kleinen Einsätzen anfängt wird und diese dann steigert, oder ob mit einem gleichbleibenden Einsatz gespielt wird. Die Gewinnchancen sind bei beiden Varianten dieselben.

Wer online spielt, kann neue Casino ausprobieren. Mit dem Neukunden-Bonus kann man länger spielen als nur mit den eigenen Einsätzen. Ebenso können alle Slots erst im Spielmodus gespielt werden, bevor mit Echtgeld gespielt wird. Dadurch kann man testen, welcher Automat einem gefällt, ohne das eigene Budget zu nutzen.

Die Realität sieht leider so aus, dass es keinen legalen Weg gibt, der eine höhere Gewinnchance bei den Spielautomaten verspricht. Dennoch gibt es Abende, an denen man den Automaten knacken wird. Diese können einen für die Abende entschädigen, an denen es nicht so gut gelaufen ist.

