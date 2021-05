Warum eine Hundeversicherung Geld spart

In Deutschland gilt die Krankenversicherungspflicht. Anders verhält es sich beim Hund. Die Krankenversicherung ist optional und wird von manchem Hundehalter als unnötige Ausgabe abgehakt. Spätestens bei einer größeren Behandlung wird deutlich, warum eine Hundekrankenversicherung eine gute Investition ist.

Hunde-OP-Versicherung oder Krankenversicherung?

Zieht der putzmuntere und kerngesunde Welpe ein, denkt kaum ein Herrchen oder Frauchen an eine Krankenversicherung für den Hund. Doch was passiert, wenn der vierbeinige Begleiter verunfallt oder schwer erkrankt und nottierärztlich behandelt oder operiert werden muss? Die Kosten für eine umfangreiche Tierarztbehandlung sind nicht zu unterschätzen und können, sofern keine Rücklagen für unvorhersehbare Ausgaben vorhanden sind, zum Problem werden. Eine Vollkrankenversicherung für den Hund wie die Hundekrankenversicherung von einem Anbieter wie Anivigo muss nicht teuer sein. Optional bietet sich der Abschluss einer OP-Versicherung an, die alle Kosten für

Notoperationen

geplante chirurgische Eingriffe

Kontrollübernachtungen in der Tierklinik im Zusammenhang mit der OP

Nachbehandlungen

Operationsmaterial und Medikamente

finanziert. Reiselustige Familien sollten darauf achten, dass die Kosten nicht nur in der Heimat, sondern europaweit und mit freier Tierarztwahl gedeckt sind. Die Frage, ob eine Hundekrankenversicherung sinnvoll ist, stellt sich nicht.

Tierarztbesuche können teuer werden

Hunde können im Laufe ihres Lebens erkranken oder sich so stark verletzen, dass eine kostspielige tierärztliche Behandlung nötig wird. Mit der Anschaffung eines Hundes übernimmt man die lebenslange Verantwortung für das Tier und muss ihr auch dann gerecht werden können, wenn eine hochpreisige Tierarztbehandlung ansteht. Die Hundekrankenversicherung ist eine sinnvolle Investition. Mit zunehmendem Alter brauchen viele Hunde Medikamente, die ihr Herz stärken oder den Kreislauf in Schwung halten. Wie der Mensch kann auch ein Hund an Diabetes erkranken oder sich so stark verletzen, das er operiert werden muss. Eine Ratenzahlung beim Tierarzt ist unnötig, wenn man seinen Liebling krankenversichert und damit seine Haushaltskasse entlastet hat. Das Aufschieben einer Behandlung sollte gar nicht in Erwägung gezogen werden. Hunde leiden wie Menschen, auch wenn sie ihren Schmerz nicht mit Worten artikulieren können.

Kostenfaktor bei Notbehandlungen beachten

Hundekrankenversicherungen enthalten den tierärztlichen Notdienst nicht automatisch. Wohnt man auf dem Land und die nächste Tierklinik ist eine längere Autostrecke entfernt, sollte dieser Punkt im Versicherungsvertrag enthalten sein. Die Rettung am Unfallort und die Kostenübernahme für Notoperationen in der Nacht, an Feiertagen und am Wochenende sind entscheidende Vertragsbestandteile, wenn es um eine gute Hundekrankenversicherung geht. Ein Kosten-Nutzen-Vorteil besteht nur, wenn die Versicherung die erhöhten Sätze für Notbehandlungen übernimmt und den Hundehalter nicht mit einer Rechnung im vierstelligen Bereich stehen lässt. Rechnet man die jährliche Prämie der Kranken- oder OP-Versicherung für den Hund auf ein rund 10-jähriges Hundeleben auf und stellt die Kosten für tierärztliche Behandlungen im Mittel gegenüber, wird die Ersparnis offensichtlich. Im Durchschnitt gibt jeder Hundehalter pro Jahr und außerhalb der Schutzimpfungen rund 500 Euro für Medikamente und eilige Behandlungen des Hundes aus. Operationen und Dauermedikationen sind in diesem Betrag nicht eingeschlossen. Das heißt wiederum, dass Besitzer eines verunfallten oder kranken Hundes mit Zusatzkosten rechnen müssen. Je nach Aufwand kann das einige Monatsgehälter kosten oder anderweitig verplante Rücklagen verschlingen.

Fazit

Sicherlich sollten Hundehalter abwägen, in welchem Umfang sich der Krankenversicherungsschutz für den Vierbeiner lohnt. Doch sollte es in einer Beißerei, durch einen Unfall oder im Verlauf einer schweren Erkrankung zu längeren oder aufwendigen Behandlungen kommen, zahlt sich der Versicherungsschutz aus. Gerade die OP-Versicherung ist sinnvoll, da die Kosten in einer Tierklinik und bei ambulanten Operationen schnell in den vierstelligen Bereich gehen und unversichert in die Schuldenfalle führen können.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!