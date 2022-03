Warum sind Online-Casinos mit Live-Dealern besonders beliebt?

Gefühl des Vertrauens wird geboten

Die Pandemie hat wirklich jeden von uns stark beeinflusst. Jeder Bereich des Lebens hat schwere Schäden erlitten, auch das Glücksspiel ist hiervon betroffen. Immerhin mussten viele Online-Casinos Änderungen vornehmen und Strategien wechseln, um den Spielern das beste Erlebnis zu bieten. Damit dies erfolgreich getan werden konnte, wurden unter anderem echte Dealer eingeführt. Diese sorgen vor allem dafür, dass Sie sich gleich wohl fühlen, wenn Sie am Spiel teilnehmen, immerhin haben Sie es mit einer echten Person und keinem Programm zu tun. Unzählige Online Casinos bieten ihre Leistungen mittlerweile mit Live-Dealern an, sodass sich der Spieler wohler fühlt.

Sicherheit, da alles beobachtet werden kann

Ein weiteres Merkmal ist, dass Sie bei der Teilnahme an Spielen mit Live-Dealern alles genau im Überblick haben. Jede Karte die gelegt wird, Scheibe die gedreht wird, jede einzelne Handbewegung, sogar jedes Blinzeln können Sie alles genauestens beobachten. Dies wird mit Hilfe von HD-Kameras ausgeführt, die eine Echtzeit-Bildübertragung anbieten, sodass Sie alles was am Tisch passiert sofort im Überblick haben. Die Dealer wiederum erhalten ebenfalls Einblick auf einen Monitor, der genaue Angaben wie Wetteinsätze, Teilnehmerdaten etc. erhalten, sodass sie ebenfalls auf dem aktuellen Stand sind und genau Bescheid wissen wer am Tisch sitzt. Denn so wie Sie, sind auch die Dealer echte Menschen die das Recht haben zu erfahren mit wem sie es zu tun haben.

Hohe Auflösung bietet zusätzliche Echtheit

Wie oben bereits erwähnt, werden in Online-Casinos hochauflösende Kameras verwendet. Diese haben vor allem das Ziel dem Spieler ein hautnahes Erlebnis zu bieten, welches durch die Qualität an Authentizität gewinnt. Immerhin möchte man bei der Interaktion mit einem Dealer kein ruckelndes Bild oder Störungen erleben, und man möchte auch das Gesicht des Gegenübers sehen können, was mit herkömmlichen und schlechten Kameras unmöglich ist. Aus diesem Grund bieten Live-Casinos eine unglaubliche Bildübertragungsrate, welche Ihnen das optimale Erlebnis bieten sollen, egal ob Sie vom PC oder Handy aus teilnehmen.

Zusammenfassung

Betrachtet man die einzelnen Faktoren, sind Live-Dealer in allen Hinsichten eine Bereicherung für beide Seiten, sowohl für die Betreiber von Online-Casinos, als auch für die Spielteilnehmer. Immerhin haben wir, vor allem seit Eintritt der Pandemie bereits weniger soziale Kontakte. Auch traditionelle Casinos waren immer ein Mittel, um mal abzuschalten und sich einfach mal eine Auszeit zu gönnen. Durch die Schließungen dieser aufgrund der Pandemie wurde uns auch dieser Luxus genommen. Die Addition von Live-Dealern hat nun dazu geführt, dass man mehr Interaktionen mit einer echten Lebensform hat, was allein für die Psyche schon enorm gesund ist.