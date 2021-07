Was man über Bitcoin wissen sollte, bevor man diese kauft

Jeder, der die Nachrichten sieht oder hört, weiß über Bitcoin Bescheid. Das liegt daran, dass die Medien dieser virtuellen Währung eine Menge Publicity gegeben haben. Einige Leute raten anderen, in diese virtuelle Währung zu investieren. Die meisten Individuen sind jedoch zögerlich bei diesem Schritt. Und der Hauptgrund, warum einige Personen nicht in Bitcoin investieren wollen, ist, dass sie nicht darüber Bescheid wissen. Wenn Sie neu im Bitcoin Trading und Investieren sind, finden Sie hier die wichtigsten Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie es kaufen.

Sollten Sie in Bitcoin investieren?

Ein wichtiger Investitionstipp, den Sie immer von versierten Investoren bekommen, ist, niemals in einen ausländischen Vermögenswert zu investieren. Ob Sie also in Bitcoin investieren sollten oder nicht, hängt davon ab, was Sie über diese virtuelle Währung wissen. Im Gegensatz zu traditionellen Investitionen gibt es bei Bitcoin keinen physischen Vermögenswert. Daher ist die Investition in Bitcoin nicht wie der Kauf einer Immobilie, die Ihnen einige Mieteinnahmen bringt. Es ist auch nicht wie der Kauf einer Aktie, die Ihnen Dividenden oder Firmenanteile einbringt.

Was ist Bitcoin?

Bitcoin ist eine Form des elektronischen, digitalen oder virtuellen Geldes. Es ist eine Kryptowährung. Krypto kommt von Kryptographie, was eine Methode zum Schutz oder zur Sicherung von Informationen mit Hilfe von Codes ist. Währung bezieht sich auf Bargeld.

Geld muss diese Funktionen erfüllen, damit die Menschen es als lebensfähig oder gültig betrachten:

Breite Akzeptanz als Tauschmittel

Es fungiert als Recheneinheit

Es besitzt einen Wert

Satoshi Nakamoto schuf Bitcoin, um als dezentralisierte Währung zu fungieren. Das bedeutet, dass keine Regierung oder kein Land Bitcoin kontrollieren sollte. Darüber hinaus wollte Satoshi, dass die Menschen Bitcoin als Zahlungsmittel universell akzeptieren, insbesondere bei Online-Transaktionen.

Die Blockchain-Technologie zeichnet alle Bitcoin-Transaktionen auf. Die Kryptographie verwendet Codes, um ein dezentralisiertes System zu schaffen, das aus Computern besteht, die sich auf der ganzen Welt befinden. Und Menschen benutzen ein Passwort, um auf Bitcoin in ihren Wallets zuzugreifen.

Bitcoin-Schürfen

Bitcoin-Mining ist mit der Verarbeitung von Kryptowährungstransaktionen vergleichbar. Wenn eine Person für einen Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft mit einer Debitkarte bezahlt, validiert ein Prozessor ihre Transaktion. Das bedeutet, dass sie überprüfen, ob der Kunde Geld auf seinem Bankkonto hat, um seine Zahlung zu decken. Nach der Überprüfung ermächtigen sie die Abbuchung, und die Abrechnung des Geldtransfers von der Bank zum Geschäft erfolgt.

Wenn Sie mit Bitcoin bezahlen, bestätigt ein Miner die Bitcoin-Transaktion. Er tut dies, indem er die Transaktion in einen Block kodiert, den er der Blockchain hinzufügt. Im Wesentlichen ist ein Bitcoin-Miner wie ein Prüfer, der sicherstellt, dass eine Person die Bitcoin, die sie ausgeben möchte, in ihrem Wallet hat. Außerdem stellen sie sicher, dass ein Bitcoin-Nutzer keine ausstehenden Transaktionen hat.

Anzahl der verfügbaren Bitcoin Miner

Niemand weiß, wie viele Bitcoin-Miner es heute gibt. Allerdings könnte es Millionen von Bitcoin-Minern geben, basierend auf mathematischen Fakten. Einige Miner arbeiten zusammen, weil eine Person ein erhebliches Gesellschaftskapital benötigt, um eine Bitcoin-Mining-Farm aufzubauen. Der größte Pool hat etwa 200.000 Miner. Und diese machen etwa 20% der Hash-Rate des Netzwerks aus.

Bitcoin-Beschränkung

Satoshi Nakamoto erklärte, dass es nur 21 Millionen Bitcoins geben würde. Und das Bitcoin-Netzwerk gibt neue Bitcoins frei, sobald sie geschürft werden. Nach jeweils vier Jahren halbiert das Netzwerk die Belohnung, die Miner für die Erzeugung neuer Blöcke erhalten. Und das beeinflusst die Ausgabe und Verfügbarkeit dieser Kryptowährung. Ursprünglich verdienten die Menschen Bitcoins nur durch Mining. Dies hat sich jedoch geändert, und Menschen kaufen Bitcoin auf Plattformen wie BitIQ mit Fiatgeld. Sie brauchen also keine leistungsstarken Computer und spezielle Fähigkeiten, um Bitcoin zu besitzen.

Bitcoin Volatilität

Das begrenzte Bitcoin-Angebot in Kombination mit der schwankenden Nachfrage im Laufe der Zeit trieb den Bitcoin-Preis Anfang 2021 auf fast $40.000. Nichtsdestotrotz ändert sich der Wert aller Kryptowährungen im Laufe der Jahre sehr stark. Daher sollten Sie den Markt sorgfältig studieren, um den besten Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf dieser digitalen Währung zu bestimmen.

Fazit

Bitcoin und andere digitale Währungen stellen eine Innovation dar. Informieren Sie sich daher so viel wie möglich, bevor Sie Bitcoin kaufen. Investieren Sie außerdem einen Betrag, den Sie verlieren können.

