Welche Zahlungsmethoden nutzen Deutsche im Jahr 2022 am meisten?

Beliebteste Zahlungsmethoden in Deutschland

Wer online einkauft, kann zwischen traditionellen Online-Bezahlsystemen oder neueren E-Payments wählen. Der Kauf auf Rechnung, die Überweisung per Kreditkarte und das SEPA-Lastschriftverfahren sind in Deutschland nach wie vor beliebt. Doch E-Payment-Anbieter wie Skrill, Sofort, PayPal oder Amazon Payments holen auf. Besonders E-Börsen wie PayPal oder Skrill nutzen Deutsche mittlerweile gern, wenn sie Überweisungen tätigen wollen. Auf der Überholspur sind dabei auch Skrill und Neteller, die in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen an Bedeutung gewonnen haben. Während sich PayPal aus dem Online-Glücksspielgeschäft zurückgezogen hat, gehören Skrill und Neteller in vielen Online Casinos zu den festen Größen. Die Branche boomt und immer mehr Online Casinos ziehen deutsche Spieler an. Die Online-Glücksspielseiten bieten diverse Zahlungsmittel an, von genannten E-Börsen bis hin zu Klarna oder Sofort und Kreditkartenzahlungen. Die Einzahlung kann man dann auch mit einem Willkommensbonus kombinieren – oder man entscheidet sich dafür, mit einem Casino Bonus ohne Einzahlung zu spielen, dann ist natürlich keine Einzahlung erforderlich.

Während einige Online-Zahlungsanbieter also echte Allrounder und fast überall zu finden sind, haben sich andere Dienstleister auf bestimmte Märkte fokussiert. Dazu gehört auch der schwedische Anbieter Trustly, der auf seiner Webseite offen dafür wirbt, eine der besten Lösungen für Glücksspielseiten zu sein.

Klarna gewinnt auf dem deutschen Markt an Bedeutung



Die Schweden wissen, wie unkompliziertes Banking funktioniert. Das Unternehmen ist auf der Überholspur und macht laut Experten alles richtig – und damit auch besser als PayPal. Die Firma macht es Shops leicht, denn Klarna übernimmt die Rechnungsabwicklung und behält die Kundenzahlungen im Blick. Sofortüberweisungen wie auch Ratenzahlungen sind dabei möglich. Jedes Jahr kommen neue Händler dazu, die auf den Bezahldienst vertrauen. Im Jahr 2018 allein waren es schon 25.000 neue Händler. Darunter waren viele große Namen wie H&M oder Ikea.

Klarna konzentriert sich auf innovative Funktionen und möchte seinen Marktanteil in Deutschland künftig weiter ausbauen. Inmitten des wachsenden Wettbewerbs verfolgt Klarna eine klare Linie und schafft neue Wege. Kunden schätzen den Mehrwert und vertrauen bei Zahlungen zunehmend auf den schwedischen Anbieter. Auch die Werbetrommel wurde ordentlich gerührt: Große Plakate auf Häuserwänden machten in der Vergangenheit immer wieder auf Klarna aufmerksam. Auch Influencer werben zunehmend für das Unternehmen.

Im Dezember 2021 kündigte Klarna die Einführung einer neuen Browsererweiterung mit Zahlungen und Gutscheinen an. Die Browsererweiterung bietet dieselben Funktionen, auf die Nutzer in der mobilen App zugreifen können, soll aber auch die Handhabung am Laptop erleichtern. Insbesondere bietet die Funktion ein automatisches Couponing, wenn der Checkout durchgeführt wird.

Trends im Zahlungsverkehr



Der wohl wichtigste Trend, den wir nicht erst seit heute beobachten, ist der des mobilen Bezahlens. Besonders gern zahlen wir über unser Smartphone, das Tablet kommt seltener zum Einsatz. Sowohl im E-Commerce als auch im stationären Handel gewinnen die schnellen Zahlungen an Bedeutung. Einige Zahlungsanbieter fokussieren sich auf die mobile Nutzung, andere bieten zumindest zusätzlich Mobile-Payment-Lösungen an. Besonders dann, wenn nicht extra ein neues Konto angelegt werden muss, wird der Einstieg für Nutzer deutlich einfacher und wahrscheinlicher.

Wir wünschen uns schnelle, flexible und transparente Zahlungen. Hier gewinnen nicht nur etablierte Anbieter sowie Zahlungsdienstleister, die mit Banken zusammenarbeiten, an Bedeutung, sondern auch Kryptowährungen. Sie bieten ein dezentrales System, das bankenunabhängig funktioniert. Bitcoin ist mittlerweile nur eine von vielen digitalen Währungen, mit denen gehandelt wird – und auch immer häufiger bezahlt wird.

Am Ende ist es also auch die Vielfalt, die nicht mehr wegzudenken ist. Händler fahren gut damit, wenn sie sich möglichst breit aufstellen. So haben wir heutzutage unterschiedlichste Möglichkeiten, um unsere Zahlungen abzuwickeln – gerade im Internet ist die Anzahl an Bezahlmethoden schier endlos. Menschen sind dabei unterschiedlich offen für neue Zahlungsmethoden, zumindest PayPal sowie Sofort und Klarna erscheinen den Deutschen aber als vertrauenswürdige Optionen. Die jüngere Generation ist da sicher noch aufgeschlossener und wird den Markt künftig weiter mitgestalten.