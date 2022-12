Welches Mindset benötigen erfolgreiche Unternehmer?

Unternehmerischer Erfolg kommt nicht von irgendwoher. Entscheidend ist vor allem die mentale Beständigkeit und langfristiges Durchhaltevermögen, um sich in der knallharten Business-Welt durchsetzen zu können. Darüber konnten wir mit Business-Mentor und Serienunternehmer sowie Investor Oscar Karem sprechen.

Sie sind als renommierter Business-Mentor bekannt und konnten sich über die Jahre einen echten Namen aufbauen. Welche Rolle spielt dabei ihr Mindset und wie schaffen Sie es, Tag für Tag motiviert zu bleiben?

Nichts von dem, was ich täglich tue, basiert auf kurzfristigem Denken. Das, was meine Persönlichkeit und Mindset geformt hat waren Siege und Niederlagen. Aus diesen konnte ich am meisten mitnehmen. Dadurch weiß ich heute, was der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit ist. Mein Mindset bildete sich also aus Erfahrungen – aus Trial & Error. In den letzten 20 Jahren habe ich mit vielen Menschen zu tun gehabt, welche mir in vielen Belangen weit überlegen waren – vor allem als Unternehmer. Langfristig übertrifft nichts Konsistenz – auch nicht Talent. Oftmals hatte ich keine bis wenig Motivation, das ist meiner Meinung nach aber auch völlig normal. Wirklich wichtig ist daher Disziplin, einzig und allein die Selbstdisziplin ist der Schlüssel zum Erfolg.

Was macht Ihrer Meinung nach einen erfolgreichen Unternehmer aus?

Die Grundvoraussetzung für unternehmerischen Erfolg ist es, verkaufen zu können. Natürlich gehört noch mehr dazu, eine wesentliche Sache neben der Konsistenz ist meiner Meinung nach jedoch der Aufbau seines Fokus. Täglich kommen tausende Aufgaben auf einen zu, sowohl für sich persönlich als auch für sein Unternehmen. Die Schwierigkeit besteht also darin die richtigen Dinge zu tun zum richtigen Zeitpunkt zu tun – Stichwort Priorisierung! Am Ende des Tages ist das Unternehmen selbst immer nur ein Spiegelbild der Persönlichkeit des Unternehmers. Es kann nie schneller wachsen und größer werden als die eigene Persönlichkeit.

Kann man sein Mindset auch trainieren? Falls ja, gibt es hierfür bestimmte Übungen, welche Sie bevorzugen?

Das Mindset ist nicht von heute auf morgen erlern- oder trainierbar. Es handelt sich dabei um unsere Denk- und Verhaltensmuster, also unsere Gewohnheiten und Routinen im Alltag. Deshalb ist es so schwierig, sein Mindset zu verändern, da unser Gehirn sich gegen Veränderung wehrt. Das beste Training, um das eigene Mindset zu verbessern, besteht aus ständiger, bewusster Selbstreflektion und anschließender Interaktion.

Viele junge Unternehmer suchen nach Inspirationen, welche ihnen dabei helfen sich persönlich weiterzuentwickeln. Welche drei Tipps geben Sie diesen Menschen mit auf ihren Weg?

Verlasst eure Komfortzone! Nur so gelingt es, Dinge in Bewegung zu bringen. Wer an seiner Bequemlichkeit festhält steht der eigenen Veränderung im Weg. Außerdem ist es wichtig, sich einer Sache zu verpflichten und diese lange genug mit gleichbleibendem Engagement durchzuziehen. Die meisten Menschen scheitern aufgrund ihrer Inkonsistenz. Es läuft immer wieder auf dieselben Faktoren hinaus: Disziplin und Konsequenz! Mein letzter Tipp: Die eigene Entwicklung kann nur schrittweise, nicht sprungweise erfolgen.

Welche Mentoren haben Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg begleitet? Gab es dabei Lektionen, die Ihnen besonders stark in Erinnerung geblieben sind?

Man sollte sich meiner Meinung nach für jeden Lebensbereich einen Mentor suchen. Bei mir gab es viele Menschen, von denen ich mir einiges abgeschaut habe. Ein Mentor ist eine Investition in sich selbst, um schneller voranzukommen und um die Fehlschläge drastisch zu reduzieren. Vielen Mentoren steht das eigene Ego im Weg, denn ein guter Mentor hält dir einen Spiegel vor Augen und fordert dich heraus. Man kann aber auch viel von den Erfolgen und Fehlschlägen anderer Menschen lernen, man muss nur sehr genau hinhören.

Wie gelingt es, sein Mindset auch auf seine Umgebung (Mitarbeiter, Partner, Familie, etc.) zu übertragen?

Generell kann ich jeden davon abraten Menschen verändern zu wollen, ich habe das viele Male selbst versucht. Menschen können sich nicht ändern, nur entwickeln. Das müssen sie aber selbst auch wollen. Demnach kann man sein Paradigma und seine Verhaltensweisen nur mit anderen teilen, ob sie dieses annehmen oder nicht liegt nicht an einem selbst.