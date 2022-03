Wenn Design zum Spielfeld der Kreativität wird

Egal, wo man auch hinschaut, wir sind umgeben von Dingen, die der Kreativität entsprungen sind und sich als Design in der Lebenswirklichkeit niederschlagen. Eine kulinarische Köstlichkeit, eine ikonische Filmproduktion oder eine legendäre Abendrobe, stets stand am Beginn eine kreative Idee, die ihre Vollendung in einem einzigartigen Werk fand. Der Weg von der Kreativität zum Design ist das Handwerk. Ein Podcast zum Thema Schönheit & Design geht neue Wege und gibt tiefe Einblicke.

Handwerk schafft Einzigartiges

Man kann noch so viele kreative Ideen haben, ohne einen Handwerker, der sie durch sein einzigartiges Geschick, mit Materialien und Werkzeugen umzugehen, lassen sie sich nicht realisieren. Oft müssen sogar Handwerker aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, um eine Idee umzusetzen.

Soll etwa ein bestimmtes Gericht zubereitet werden, kommt es nicht nur auf die Kochkünste des Küchenchefs an, sondern auch auf die Fertigkeiten der Menschen, die die Zutaten produzieren. Auch im Bereich der Mode ist der kreative Kopf, also der Designer, z. B. angewiesen auf die Fähigkeiten der Webereien und die Geschicklichkeit seiner Näherinnen. Und auch für die Produktion eines unvergesslichen Filmes braucht es nicht nur den Regisseur, sondern das Talent der Schauspielenden, der Kameraleute und der Maskenbildnerinnen.

Erst das Zusammenspiel aller Beteiligten lassen aus der ursprünglichen, kreativen Idee etwas Einzigartiges entstehen, das den Menschen lange in Erinnerung bleiben wird. Beispiele sind hier etwa der Eiffelturm als Bauwerk, die Mode einer Coco Chanel sowie unvergessliche Filmklassiker wie „Schindlers Liste“ oder „Vom Winde verweht“.

Podcast „Farbspiel“ zum Thema Design & Schönheit

Der bekannte Podcaster Dominik Hoffmann widmet sich im Auftrag von WIRmachenDRUCK, einer der größten europäischen Online-Druckereien mit dem neuen Podcast „Farbspiel“ den Themen Schönheit, Design und auch Kreativität, denn diese drei Begriffe sind so eng miteinander verwoben, wie ein handgeknüpfter Teppich.

Dabei belässt es Hoffmann nicht dabei, sich Gäste in ein Aufnahmestudio einzuladen. Vielmehr schafft er eine besondere Gesprächsatmosphäre, indem er seine Interviewpartner dort aufsucht, wo sie wirken, im Modeatelier, im Kinosaal oder in der Küche eines Restaurants. Er geht also dorthin, wo Handwerk geschieht.

Zum Konzept des Podcasts erklärt Johannes Voetter, Geschäftsführer von WIRmachenDRUCK: „Wir schaffen mit dem Aufnahmeort und einer entsprechenden Aufnahmesituation passend zu den Gästen eine besondere Atmosphäre und holen den Podcast heraus aus dem Studio. Die Gesprächsanker sind immer DESIGN und SCHÖNHEIT“

Für die erste Sendung traf er sich beispielsweise mit dem Filmkritiker und Filmjournalisten Emanuel Pavov, um mit ihm über die Auswahl von Filmsets, dort genutzten Designs und die Schönheit des Kinos im Ganzen zu sprechen.

Auch Marco Feelisch, Gründer eines sogenannten Impact-Unternehmens mit dem Namen Buckle & Seam stand zum Gespräch bereit. Er erzählte, wie sich Design und Nachhaltigkeit in der Modebranche miteinander vereinbaren lassen.

Einen Einblick in den Bereich der Kosmetik gewährten Lara Schimweg und Lukas Böhnlein, die Gründer des Naturkosmetik-Startups Xeno. Sie sprechen mit Dominik Hoffmann darüber, wie sich äußere Schönheit mit mentaler Gesundheit kombinieren lassen.

Podcast voller interessanter, kreativer Gesprächspartner

Im Rahmen der ersten Staffel wirft Farbspiel auch noch einen Blick hinter die Kulissen und beleuchtet unter anderem die Erfolgsstory des E-Commerce Startups Snocks, besucht die Küche des Berliner Sternekochs Björn Swanson und darf sich in der Kleidersammlung der (aus dem TV bekannten) Brautmode-Designerin Sanna Lindström in Mönchengladbach umsehen. Immer sind dabei Schönheit und Design die zentralen Themen.

Ein spannendes Detail bei diesem Podcast ist die spezielle Situation der Interviewpartner, denn sie befinden sich beim Gespräch genau dort, wo sie das tun, was sie lieben und was sie so erfolgreich macht. Dort fühlen sie sich sozusagen ganz in ihrem Element und öffnen sich stärker, als dies der Fall in einem mit Übertragungstechnik vollgestopften Aufnahmestudio wäre. So gewinnen die Zuhörer einen sehr intensiven Einblick in die Gedankenwelt der Protagonisten und erfahren aus allererster Hand, was Schönheit und Design bedeuten können.