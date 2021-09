Wie haben neue Technologien den Finanzmarkt verändert?

Es gibt kaum noch einen Bereich, in dem die Digitalisierung nicht für Veränderungen gesorgt hat. So gab es auch Veränderungen im Bereich des Finanzmarkts. War es vor wenigen Jahren gar nicht so einfach, einen Zugang zum Wertpapiermarkt zu bekommen, ist das heute innerhalb von wenigen Augenblicken möglich.

Klassische Bankprodukte stehen kurz vor dem Aussterben

Die Zahl an Unternehmen, die im Bereich Finanzdienstleistungen daheim sind, ist in den letzten Jahren in die Höhe geschossen. Diese FinTech Startups profitieren nicht nur von den immer schneller werdenden Internetverbindungen und der Tatsache der ständigen Erreichbarkeit, sondern auch, weil die „Generation Smartphone“ damit aufwächst und traditionelle Bankgeschäfte oder Aktienkäufe per Telefon gar nicht mehr erlebt wurden. Heute wird online investiert – und das zu jeder Tageszeit und von überall.

In Deutschland ist der Markt der FinTech Startups besonders stark. Die noch sehr jungen Unternehmen profitieren von den innovativen Ideen, die weite Teile des Finanzsektors revolutioniert haben. Heute werden die gesamten Abläufe optimiert, es gibt keine Umwege mehr und neue Wege, die dazu führen, dass man noch einfacher Geld investieren bzw. veranlagen kann. Und die Tatsache, dass die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank, der EZB, die klassischen Sparprodukte unattraktiv hat werden lassen, mag ein weiterer Grund sein, wieso sich vermehrt mit Finanzprodukten befasst wird, die ausschließlich im Internet zur Verfügung gestellt werden.

Dazu gehört etwa auch Immediate Edge. Doch welche Erfahrungen mit Immediate Edge konnten schon gemacht werden? Wichtig ist, dass man hier im Internet nach entsprechenden Testberichten wie Kundenmeinungen Ausschau hält, um für sich persönlich zu klären, ob es sich um einen empfehlenswerten Anbieter handelt oder nicht.

Spekulieren mit digitalem Geld

Dass mit Kryptowährungen ein völlig neuer Bereich entstanden ist, mag durchaus von Vorteil sein – einerseits für die Vielfalt, da man so eine weitere Möglichkeit geboten bekommt, um zu investieren, andererseits auch deshalb, weil mit Kryptowährung ein völlig neues Zahlungsmittel das Licht der Welt erblickt hat. Auch wenn Bitcoin und Co. mehr als Spekulationsobjekte wahrgenommen werden, so dürfen die Struktur der digitalen Währungen und die dahinter befindlichen Technologie, die Blockchain, nicht völlig vergessen werden.

Und man darf auch nicht vergessen, dass man mit Kryptowährungen entsprechende Gewinne einfahren kann, aber durchaus Verluste möglich sind, da der Markt stets für Überraschungen gut ist.

Ist der Anbieter seriös?

Aber nicht nur Kryptowährungen können heute problemlos gehandelt werden. Die Digitalisierung hat es möglich gemacht, dass man innerhalb weniger Augenblicke Aktien kaufen, mit dem Preis spekulieren oder auch neue Sparpläne eröffnen kann. Wichtig ist, dass man hier im Vorfeld immer den Anbieter überprüft. Das heißt, ist der Anbieter seriös? Nur dann mag es ratsam sein, sich mit dem Angebot und den Gebühren auseinanderzusetzen.

Denn die Wahl des Anbieters darf nicht unterschätzt werden. Es gibt nicht nur ein paar schwarze Schafe, sondern durchaus den einen oder anderen Anbieter am Markt, der einfach nicht überzeugt – ganz egal, ob es um die nichtvorhandene Angebotsvielfalt geht oder um das sehr fragwürdige Gebührenmodell.

Bankberater werden kaum noch benötigt

Aufgrund der Tatsache, dass viele Bankwege im Internet erledigt werden, man also jederzeit von Zuhause einen Zugriff auf das Bankkonto hat, mag das eine Herausforderung für all jene Banken sein, die ein großes Filialnetzwerk haben. Denn eine entsprechend große Struktur hat zur Folge, dass hier andere Preise als bei klassischen Direktbanken angeboten werden.

Die großen Filialbanken müssen in diesem Bereich besonders vorsichtig sein und an die Zukunft denken, damit diese nicht von der Bildschirmoberfläche verschwinden. Denn heute geht es um das Kostenersparnis und um die Tatsache, dass man sich selbst um seine Finanzen kümmert – der klassische Bankberater, der vor 20 Jahren noch die Finanzen des Kunden analysiert hat, wird daher immer unwichtiger.

Das heißt aber auch, das Risiko steigt. Denn wer sich selbst um seine kurz- wie langfristigen Investitionen befasst, bekommt keine Tipps – hier ist man auf sich selbst gestellt. Das kann, wenn es nach Plan läuft, von Vorteil sein, aber auch in einer finanziellen Schieflage enden, wenn man den Markt falsch eingeschätzt hat.

Quelle: Kryptoszene.de

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!