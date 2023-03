Wie man sich um sich selbst kümmert?

IN ZUSAMMENARBEIT MIT RENÉ QUACKEN

Unser Alltag ist voller Sorgen um die Arbeit, das Geldverdienen, die Rückzahlung von Schulden und die Kinderbetreuung. Manchmal haben wir nicht einmal mehr Zeit für uns selbst, was sich in Krankheiten wie Depressionen oder Angstzuständen äußert. Es gibt jedoch einfache Methoden, die es uns ermöglichen, eine Pause von unserem stressigen Alltag zu machen und uns Zeit für uns zu nehmen.

Zum Friseur gehen

So überraschend es auch klingen mag: Der Gang zum Friseur hat viele Vorteile für Körper und Geist. Es ist nämlich ein Moment, in dem Sie die Kontrolle abgeben und loslassen. In den wenigen Minuten oder Stunden, die Sie beim Friseur verbringen, geben Sie sich die Freiheit, sich nach hinten zu lehnen, Ihre Seele baumeln zu lassen und nichts zu tun.

Außerdem hilft Ihnen der Gang zum Friseur dabei, Ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sich selbst besser zu mögen.

Der positive Effekt wirkt sich direkt auf Ihre Stimmung und gute Laune aus, da Sie sich nach dem Gang zum Friseur schöner fühlen. Mit einem Haarschnitt beim Friseur können Sie sich wieder sehen lassen und es gibt Ihnen gleichzeitig die Gelegenheit, eine Pause einzulegen und sich etwas Gutes zu tun.

In einen Schönheitssalon gehen

Genau wie Friseursalons sind auch Schönheitssalons der perfekte Ort für gelungene Verwöhnmomente. Hier können Sie die Zeit nutzen, um sich um Ihren Körper und Ihr Gesicht zu kümmern.

Wenn Sie sich die Mühe machen, einen Schönheitssalon zu besuchen, legen Sie Ihre Sorgen für einen Moment beiseite. Sie konzentrieren sich auf Ihren eigenen Körper und dessen Bedürfnisse, etwas, das Sie vielleicht nicht oft tun. Diese Momente, in denen Sie Ihr Gesicht, Ihren Bart oder Ihren Körper einem Fachmann anvertrauen, geben Ihnen ein gutes Gefühl.

Dies wirkt sich auch positiv auf Ihre Stimmung und Ihren Körper aus, da Sie sich leichter und glücklicher fühlen. Außerdem tragen diese Sitzungen dazu bei, Hautkrankheiten wie Akne zu bekämpfen. Wenn Sie sich eine Massage gönnen, fühlen Sie sich ausgewogener und entspannter. Der Stress vom Alltag kann schnell vergessen werden.

Mani- und Pediküre

Normalerweise hat eine Maniküre oder Pediküre einen rein ästhetischen Zweck, aber die gesundheitlichen Vorteile sind auch bei einer entsprechenden Haut- und Fußpflege zahlreich. In erster Linie vermeiden Sie bestimmte Nagelerkrankungen und haben außerdem gesunde und saubere Hände.

Zweitens steigern Sie dadurch Ihr Selbstwertgefühl und Ihr Selbstvertrauen. Es wird auch gesagt, dass es Ihnen leichter fällt, die richtigen Leute anzuziehen, wenn Sie sich um sich selbst kümmern. Sich die Fingernägel zu lackieren, kostet Sie nicht viel Zeit und hat dennoch eine große Wirkung.

Sport treiben

Die Vorteile von Sport für den Körper sind unbestritten. Jeder spricht davon und sogar Ärzte empfehlen ihn. Dennoch stehen diese Vorteile für die geistige Gesundheit nicht immer im Fokus. Sie sollten wissen, dass Sport nicht nur eine Möglichkeit ist, etwas für Ihren Körper und Ihre Gesundheit zu tun.

Sport gibt Ihnen auch ein Gefühl der Zufriedenheit und des Stolzes, selbst wenn Ihr Körper etwas schmerzt. Um die eigenen Ziele im Sport zu erreichen, braucht man Geduld und Ausdauer – Eigenschaften, die auch im Alltag hilfreich sind. Wenn Sie also zielstrebig Sport treiben, trainieren Sie diese Eigenschaften und werden mit der Zeit immer glücklicher.