Wie passt man Fenster an die Inneneinrichtung an?

Jeder Hauseigentümer ist stolz auf sein Haus und möchte, dass es so gut wie möglich aussieht. Angesichts der vielen verschiedenen Wohnstile und der sich ständig ändernden Trends bei der Wohnungseinrichtung fragen sich manche Menschen, wie das Verhältnis zwischen der Innen- und der Außengestaltung ihres Hauses aussieht.

Müssen Kunststofffenster, PVC-Hebeschiebetüren und Inneneinrichtung sowie Gestaltungstechniken zusammenpassen? Die Antwort auf diese Frage hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem von Ihrem persönlichen Stil und Ihren Vorlieben. Im Allgemeinen sollten jedoch die Inneneinrichtung und Außengestaltung Ihres Hauses zusammenpassen. Sie müssen mehrere Aspekte des Aussehens Ihres Hauses berücksichtigen, um ein stimmiges Erscheinungsbild zu erzielen, ohne zu sehr „zusammenzupassen“ – es geht darum, das perfekte Gleichgewicht zu finden.

In diesem Beitrag haben wir in Zusammenarbeit mit Oknoplast einige Tipps und Tricks zusammengetragen um Sie bei Ihrer Entscheidung zu unterstützen:

Warum das äußere Ihres Hauses zu Ihrem Inneren passen sollte

Das Innere Ihres Hauses auf den äußeren Stil abzustimmen, mag auf den ersten Blick schwierig erscheinen, aber es lohnt sich, denn es ist der Schlüssel dazu, dass Ihr Haus so gut wie möglich aussieht.

Die Koordinierung des Außen- und Innendesigns Ihres Hauses bringt einige Vorteile mit sich:

Aufrechterhaltung des Flairs: Es kann sehr störend sein, wenn ein Haus zu viele unterschiedliche Merkmale, Farben oder Designstile aufweist. Wenn das Äußere und das Innere Ihres Hauses miteinander kollidieren, kann sich dies negativ auf das Feng Shui und die allgemeine Stimmung des Hauses auswirken.

Einen kohärenten Stil haben: Indem Sie das Innere Ihres Hauses an das Äußere anpassen, können Sie Ihr Haus in eine bestimmte Kategorie einordnen. Das kommt Ihnen zugute, wenn Sie Ihr Haus verkaufen wollen, denn die Käufer wissen dann, was sie aufgrund des Stils Ihres Hauses erwarten können. Außerdem können sie sich so anhand des Äußeren vorstellen, wie das Innere aussehen wird.

Sie bereiten die Gäste auf das Innere vor: Menschen wissen gerne, was sie erwartet, wenn sie ein neues Haus betreten. Wenn Sie das Innere Ihres Hauses so gestalten, dass es das Äußere ergänzt, wirkt Ihr Haus für Neuankömmlinge sofort vertrauter und einladender.

Insgesamt führt die Abstimmung von Innen- und Außenbereich Ihres Hauses zu einem natürlicheren Fluss und Stil für Sie, Ihre Gäste und potenzielle zukünftige Käufer Ihres Hauses.

Da Sie nun wissen, wie wichtig es ist, das Innere und Äußere Ihres Hauses aufeinander abzustimmen, finden Sie hier fünf Tipps, die Ihnen dabei helfen sollen, das Erscheinungsbild Ihres Hauses zu koordinieren.

1. IDENTIFIZIEREN SIE DEN STIL

Der erste Schritt bei der Abstimmung von Innen- und Außenbereich Ihres Hauses besteht darin, den Stil Ihres Hauses zu bestimmen. Für welchen Stil Sie sich entscheiden, hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von Ihrem Standort, dem Klima, der Größe und dem Zuschnitt Ihres Grundstücks sowie von Ihren persönlichen Vorlieben. Eines der faszinierendsten Dinge daran, Hausbesitzer zu werden, ist, dass Sie einen Hausstil wählen können, der Ihren einzigartigen Geschmack repräsentiert.

Zu den beliebtesten Wohnstilen gehören:

Kolonialstil

Häuser im Kolonialstil erinnern an einige der ersten Häuser, die gebaut wurden. Die meisten sind zwei- oder manchmal dreistöckig und haben entweder eine Holz- oder Ziegelfassade. Eines der charakteristischsten Merkmale von Häusern im Kolonialstil ist ihr symmetrisches Design und Layout. Steile Dächer, kleine Fenster und massive, mittig angeordnete Schornsteine sind ebenfalls charakteristisch für ein Haus im Kolonialstil.

Modern

Moderne oder zeitgenössische Häuser sind schlichte, geradlinige Häuser mit neutraler Farbgebung und minimalistischem Designstil. Moderne Häuser sind in ihrer Architektur eher geometrisch und unregelmäßig und bestehen aus Materialien wie Metall und Glas. Außerdem haben sie in der Regel flache Dächer und sind einstöckig, können aber auch zweistöckig sein. Große Fenster, offene Grundrisse und ein zurückhaltender Einsatz von Farben sind ebenfalls typische Merkmale zeitgenössischer Häuser. Die Designelemente sind oft kühn und einzigartig, ganz im Sinne der Postmoderne.

Viktorianisch

Ein Haus im viktorianischen Stil kommt für viele Hausbesitzer einem Schloss vielleicht am nächsten. Diese eleganten, verzierten Häuser zeichnen sich durch eine aufwendige Außengestaltung mit hohen Dachschrägen und meist mehreren runden Türmen aus. Die meisten viktorianischen Häuser haben außerdem Erker und andere große Fenster, die viel Licht hereinlassen.

2. FARBEN BERÜCKSICHTIGEN

Die Farben, die Sie innen und außen verwenden, haben einen direkten Einfluss auf das Erscheinungsbild und die Gesamtatmosphäre Ihres Hauses. Auch wenn Sie möchten, dass Innen- und Außenbereich Ihres Hauses gut miteinander harmonieren, sollten sie nicht genau dieselbe Farbe haben, da dies zu sehr zusammenpassen würde. Stattdessen sollten Sie sich an eine bestimmte Farbpalette halten, deren Schattierungen sich gegenseitig ergänzen.

Eine Farbe die immer mehr und mehr zum Trend wird ist Anthrazitgrau.

Anthrazitgrau ist die perfekte Farbe für ein modernes Haus. Aber lassen Sie sich nicht abschrecken, wenn Sie in einem traditionellen Haus wohnen, denn mit dieser Farbe können Sie jedem Haus einen modernen Touch verleihen. Die Farbe ist so vielseitig, dass sie zu unserer mit Abstand beliebtesten Farbe geworden ist.

3. DENKEN SIE AN AKZENTE

Sobald Sie sich für ein Farbschema wie z.B. Anthrazitgrau entschieden haben, sollten Sie eine Akzentfarbe auswählen, die Sie sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres Hauses verwenden werden. Wenn Ihr Haus z. B. im Außenbereich Kunststofffenster in Anthrazit, Fensterläden oder andere architektonische Merkmale aufweist, die Sie hervorheben möchten, wählen Sie eine Farbe, die mit der Farbe des restlichen Hauses kontrastiert und sie ergänzt.

Diesen Farbton können Sie dann auch im Inneren Ihres Hauses verwenden, um die Konsistenz und den Fluss aufrechtzuerhalten. Sie könnten zum Beispiel ein paar Akzentmöbel oder eine Akzentwand im Wohnzimmer, im Familienzimmer oder in der Küche aufstellen. Achten Sie darauf, dass diese Akzentstücke im Innenbereich die gleiche Farbe haben wie die Außenanlagen.

Wir hoffen, wir konnten Ihnen hiermit ein wenig Licht ins Dunkel bringen und wünschen viel Erfolg bei Ihrer Umgestaltung der eigenen vier Wände.