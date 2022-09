Wie Sie ein vertrauenswürdiges Online Casino finden

Wenn Sie auf der Suche nach einem vertrauenswürdigen Online Casino sind, sollten Sie einiges beachten. Denn nicht jeder Anbieter meint es gleich gut mit seinen Kunden. Wie Sie jedoch seriöse von unseriösen Casinos unterscheiden können und worauf Sie achten sollten, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Sie haben bei der zahlreichen Auswahl an Online Casinos den Überblick verloren? Dann sind Sie hier richtig! Denn dieser Beitrag hilft Ihnen dabei, den Überblick zurückzugewinnen und zeigt Ihnen wie Sie den passenden Casino-Anbieter für sich finden. Dabei gilt es vor allem auf die Taten der Anbieter zu achten, als weniger auf das Gesagte. Denn jeder kann behaupten, de bester Online Casinos zu sein, doch nicht alle erfüllen dabei die Kriterien, die ein qualitativ hochwertiges Casino ausmachen.

Doch was unterscheidet ein unseriöses Casino von einem seriösen?

Unseriöse Wettanbieter: was verrät sie?

Unseriöse Wettanbieter lassen sich manchmal leichter aufdecken, als man denkt. Ein Aspekt, der Sie hierbei stutzig machen sollte, sind fehlende oder ungültige Lizenzen. Nur wer eine gültige Spiellizenz vorweisen kann, sollte als Casino-Wahl in Betracht gezogen werden. Diese Lizenzen sollten für die Kunden und Spieler offen einsehbar sein, sie finden dazu einen Vermerk auf der Website, meistens untenstehend. Ist dies nicht der Fall und keine Lizenz auffindbar oder nicht mehr gültig, ist Vorsicht geboten. Geheimnisvolle Anbieter, die wenig preisgeben und lieber Verstecken spielen, sollten gemieden werden.

Ein weiterer Aspekt, den Sie kritisch hinterfragen sollten, wenn er gegeben ist, sind lange Wartezeiten bei Auszahlungen. Lange Wartezeiten sind ein Warnsignal und auch die Auszahlquoten sind dabei zu beachten. Auch wenn sich die Quoten zwischen Anbietern unterscheiden können, ist es unüblich, dass sich Quoten extrem unterscheiden. Wenn die Quoten bei dem einen Anbieter sehr viel höher als bei einem anderen Anbietern liegen, dann lassen Sie lieber die Finger davon. Es könnte sich um betrügerische Lockangebote handeln, die am Ende nicht halten, was sie versprechen.

Seriöse Wettanbieter: Was zeichnet sie aus?

Ein seriöser Wettanbieter hat nicht zu verstecken. Er bietet dem Kunden die Möglichkeiten alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die dieser braucht und keine Informationen zu verbergen, die diesem im späteren Verlauf zum Verhängnis werden können. Ganz gleich, ob es sich dabei um Boni-Bestimmungen handelt oder die Glücksspiellizenz und genauere Informationen dazu, wie die genaue Lizenznummer.

Eine Lizenz zeigt auch, dass mit persönlichen Daten von Kunden sicher umgegangen wird.

Auch die Auszahlungsoptionen sind ein Indiz, die für oder gegen ein qualitativ hochwertiges Casino sprechen. Welche Möglichkeiten bieten sich an, um bei dem Casino zu bezahlen? Es gibt einige Bezahlmethoden, die einen großen Wert auf Sicherheit der Daten legen. Welche dies sind und welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen erfahren Sie hier: https://www.bezahlen.net/ratgeber/bezahlen-in-online-casinos/

Ein seriöser Anbieter hat meistens ein großes Angebot an Bezahlmöglichkeit, um es dem Kunden möglichst einfach zu machen. Bietet ein Casino nur wenige Optionen an, dann spricht das eher gegen das Casino. Denn kein Anbieter möchte riskieren mit einem unseriösen Casino-Anbieter in Verbindung gebracht zu werden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den es bei der Suche nach einem passenden Casino-Anbieter zu beachten gibt, ist der Kundendienst. Ist dieser rund um die Uhr verfügbar und steht bei Fragen und Problemen sofort bereit? Online kann es zu Problemen kommen, die Sie nicht alleine lösen können, weshalb ein Kundendienst notwendig ist, der Ihnen schnell aus der Patsche hilft. Der Kundendienst sollte dabei entweder telefonisch, via Live-Chat oder E-Mail erreichbar sein. Am besten Sie überprüfen selbst vorab, ob der Kundendienst auch wirklich einfach zu erreichen ist.