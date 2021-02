Wie verbringen Deutsche ihre Freizeit zuhause?

Von unseren Nachbarn in der EU hört man immer wieder, dass Deutsche bis zum Grabstein arbeiten. Natürlich ist diese Aussage mit einer Prise Humor aber auch Neid versehen. Nicht umsonst werden wir auch für unseren Wohlstand beneidet und tragen stolz den Titel als Reiseweltmeister“. „Von Nichts kommt Nichts!“ heißt es in einer Redewendung und irgendwie muss man das Budget für seine Reisen auch erarbeiten. Da man aber nicht das ganze Jahr verreisen kann und den größten Teil seiner Freizeit in den eigenen vier Wänden verbringt wollen wir einen Blick darauf werfen was Deutsche in ihrer Freizeit zuhause machen.

Seit 1986 ist die Stiftung für Zukunftsfragen damit beauftragt einmal jährlich das Freizeitverhalten der Deutschen zu analysieren. Dabei werden alle Aktivitäten berücksichtigt, welche mindestens einmal in der Woche getätigt werden. Es ist nicht verwunderlich, dass zu Beginn der Analyse Fernsehen und Radio die ersten beiden Plätze belegten.

„Neuland“ wird zur Freizeitbeschäftigung Nummer 1

Es war das Jahr 2013 in dem Angela Merkel das Internet zum „Neuland“ ausrief. Auch wenn das World Wide Web zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte und etwa 77% aller Deutschen über 14 Jahren regelmäßig das Internet nutzten. Es dauerte aber weitere 7 Jahre, bis es Fernsehen verdrängt hat und zum Spitzenreiter aller Aktivitäten zuhause wurde.

Laut einer aktuellen Studie Stiftung für Zukunftsfragen hat das Internet im Jahr 2020 das Fernsehen vom Platz an der Sonne verdrängt. Das ist eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass Fernsehen den Spitzenplatz über 30 Jahre innehatte. Ob das mitunter daran liegt, dass man eigentlich kaum noch etwas in der Glotze ansehen kann wurde in der Studie nicht behandelt.

Zudem muss man an auch fairerweise zugeben, dass „Internet nutzen“ ein recht breiter gefächerter Begriff ist. Der eine zahlt nur seine Rechnungen, der andere muss von zuhause arbeiten und der nächste besucht virtuell ein Casino, weil die Spielhalle an der Ecke geschlossen hat. Allerdings haben auch einige der anderen Top-Aktivitäten zuhause mit Internet zu tun.

So folgt auf Platz 3 mit 83% und damit nur 3 % hinter Fernsehen Computer, Tablet oder Laptop. Man kann davon ausgehen, dass diese Sparte 2021 den zweiten Platz übernehmen wird. Auf dem vierten Platz mit 81% finden wir „Private E-Mails lesen/schreiben“. Ob man den vierten Rang bis zur nächsten Studie in einem Jahr halten kann ist jedoch anzuzweifeln.

Es folgen mit „Musik hören“ und „Radio höre“ zwei Beschäftigungen, welche man vor 5 Jahren noch auf den Plätzen 2 und 3 angetroffen hat. „Mit dem Smartphone spielen, surfen und chatten“ ist den beiden dicht auf den Fersen und eigentlich mittlerweile schon auf der Überholspur, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre betrachtet.

Die letzten drei Plätze der Top Ten gehen an Aktivitäten, die eigentlich auf den ersten drei Plätzen stehen sollten, wenn es nach der Meinung vieler geht. Wir sprechen von „Seinen Gedanken nachgehen“, „Zeit mit dem Partner verbringen“ und „Über wichtige Dinge Reden“. Noch vor 10 Jahren fand man zwei dieser Aktivitäten unter den Top 5.

Freizeitbeschäftigungen nach Lebensphasen

Wenn die Aktivitäten in die Lebensphasen Junge Erwachsene, Ledige, Paare, Familien, Jungsenioren und Ruheständler aufgeteilt wird nimmt das Internet in allen sechs Phasen den ersten Platz ein. Bei den Senioren und Jungsenioren schafft es das Fernsehen noch auf den zweiten Platz. Hier befindet sich bei der Gruppe der jungen Erwachsenen, wie nicht anders zu erwarten, das Smartphone. Das ist auch bei den jungen Familien so. Es ist etwas überraschend, und auch betrüblich, dass „mit den Kindern spielen“ nur auf dem achten Rang liegt, noch hinter Radio hören.

Auch dass es bei den jungen Erwachsenen und den Ledigen keine „reale“ soziale Aktivitäten in die Top 10 geschafft hat wird so manchen Älteren komisch vorkommen. Vor 20 Jahren waren die Abende mit Freunden in der Junggesellenbude ein fester Bestandteil der Freizeitaktivität in dieser Lebensphase. Aufmerksamen Lesern wird vielleicht aufgefallen sein, dass „Lesen“ gar nicht erwähnt wird. Printmedien wie Zeitungen, Magazine oder auch Bücher sind in keiner Altersstufe in den zehn Top-Freizeitbeschäftigungen zu finden. Man muss kein Atomphysiker sein, um zu wissen, dass sich auch in den nächsten Jahren die digitale Medienwelt eine immer dominantere Rolle übernehmen wird. In der nächsten Studie der Stiftung für Zukunftsfragen wird man sehen können ob wenigstens junge Familien wieder mehr mit ihren Kindern spielen.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!