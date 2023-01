Wie wählt man ein tragbares Kraftwerk aus?

Wenn man bedenkt, wie abhängig wir von den elektronischen Geräten sind, die wir täglich benutzen, wird einem klar, dass Strom heute mehr denn je unverzichtbar ist. Doch egal, ob wir zu Hause oder im Büro arbeiten, wir sind nie vor einem Stromausfall sicher, der unsere Planung negativ beeinflussen kann. Besonders in den Wintermonaten kommt es häufig zu solchen Zwischenfällen. Auch während eines Roadtrips oder bei Ausflügen ins Freie ist es nicht immer leicht zu wissen, wo man welche Geräte anschließen soll. Um diese Probleme zu lösen, ist es vielleicht am besten, sich ein tragbares Kraftwerk zuzulegen. Wenn Sie diese Idee reizt, finden Sie hier einige wertvolle Tipps, um die beste Wahl zu treffen.

Wie funktioniert ein tragbares Kraftwerk?

Zunächst einmal sollten Sie wissen, dass sich tragbare Kraftwerke von Generatoren unterscheiden, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden. Um zu funktionieren, benötigen sie kein Benzin oder Heizöl. Sie werden mit Solarenergie oder Elektrizität betrieben. Tragbare Kraftwerke, die auch als Solarbatterien bezeichnet werden, sind wie kleine Batterien, die die von den Sonnenkollektoren erzeugte Energie speichern können. Sie dienen also dazu, die Stromversorgung unter allen Umständen zu gewährleisten, Tag und Nacht, wo auch immer man sich befindet. Dazu wird ein Wechselrichter eingesetzt, der die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom vornimmt. So können Sie mit einer powerstation Ihre Mobiltelefone, Computer, Kaffeemaschine und in manchen Fällen auch einen Kühlschrank mit Strom versorgen. Außerdem ist dieses Gerät mit mehreren USB-Anschlüssen ausgestattet, was viele gleichzeitige Anschlüsse erleichtert. Beachten Sie jedoch, dass die Ladezeit und die Betriebsdauer je nach Modell der tragbaren Stromstation und den zu versorgenden Geräten variieren.

Welche Vorteile bietet ein tragbares Kraftwerk?

Das Kraftwerk ist deshalb so beliebt, weil es viele Vorteile bietet. Zunächst einmal bietet es eine hohe Praktikabilität. Im Gegensatz zu einem Generator kann das tragbare Kraftwerk überall hin mitgenommen werden, wo es gebraucht wird. Sie können das Gerät problemlos im Kofferraum Ihres Autos verstauen, um beispielsweise einen Roadtrip zu machen. Für Camper ist das tragbare Kraftwerk eine echte Bereicherung, da es sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden kann. Außerdem ist das tragbare Kraftwerk eine ökologisch verantwortungsvolle Lösung, da das Gerät Sonnenstrahlen zum Aufladen nutzt. Wie Sie wissen, ist diese Ressource sauber und erneuerbar. Sie verhalten sich also umweltbewusst, wenn Sie sich für ein tragbares Kraftwerk entscheiden. Was das Aufladen dieses Geräts betrifft, so ist es ebenfalls sehr praktisch. Es kann entweder mithilfe von Solarzellen oder einer Wand- oder Autosteckdose erfolgen. Während Ihres Roadtrips können Sie also Pausen einlegen, um Ihr Gerät an Wandsteckdosen aufzuladen.

Für das Aufladen sollten Sie mindestens einige Stunden einplanen. Tragbare Kraftwerke sind deutlich weniger umweltschädlich als Generatoren, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden. Letztere machen viel Lärm, riechen schlecht, sind schwer und verschmutzen die Erde. Tragbare Kraftwerke hingegen stoßen kein Kohlenmonoxid aus, ein Molekül, das für den Menschen äußerst tödlich ist. Sie sind geräuschlos und leicht zu tragen. Ein weiterer sehr wichtiger Vorteil von Kraftwerken ist, dass der Nutzer jederzeit Zugang zu Elektrizität hat. Ihnen bleiben die Schikanen erspart, denen diejenigen ausgesetzt sind, die in Zeiten allgemeiner Knappheit Benzingeneratoren verwenden. Denn selbst wenn Sie keine Gelegenheit haben, den Generator an Wandsteckdosen aufzuladen, können Sie sich immer auf die Sonnenstrahlen verlassen, um kontinuierlich Strom zu haben. Was die Leistung angeht, können tragbare Kraftwerke auch Ihre energieintensivsten Geräte versorgen.

Welche Kriterien sind bei der Auswahl eines tragbaren Kraftwerks zu berücksichtigen?

Auf dem Markt gibt es verschiedene Modelle von Kraftwerken. Um sicherzugehen, dass Sie das bestmögliche tragbare Kraftwerk kaufen, gibt es eine Reihe von Kriterien, die Sie berücksichtigen sollten. Hier sind daher die wichtigsten:

Die Batteriekapazität und die Nennleistung

Wenn Sie ein tragbares Kraftwerk kaufen müssen, ist die Kapazität der Batterie das Kriterium, auf das Sie besonders achten sollten. Die Kapazität des Akkus bestimmt die Leistung, mit der Sie Ihre Geräte aufladen können. Berücksichtigen Sie auch, wie oft Sie Ihr tragbares Kraftwerk benutzen wollen. Hinsichtlich des Akkutyps empfehlen wir Ihnen, Lithium-Ionen-Akkus zu bevorzugen. Ihr Aufladen ist viel einfacher und sie speichert die Energie für lange Zeit. Lithium-Ionen-Batterien sind für ihre Langlebigkeit bekannt.

Die Nenn- und Maximalleistung des Kraftwerks

Jedes tragbare Kraftwerk kann eine bestimmte Menge an Watt abgeben. Dies läuft auf die Spannung hinaus, die die Leistung ist, die Sie aus Ihrem Generator herausholen können. Wenn die Leistung des Geräts, für das Sie sich interessieren, nicht entsprechend hoch ist, kann es nur zur Versorgung kleinerer Geräte verwendet werden. Dann können Sie nicht viele Geräte gleichzeitig aufladen. Mit einer hohen Leistung hingegen können Sie energieintensive Geräte problemlos aufladen. Um beispielsweise einen Laptop aufzuladen, sollte der Generator zwischen 60 und 90 Watt liefern können. Vermeiden Sie es, eine ganze Anlage mit einem tragbaren Kraftwerk mit geringer Leistung zu betreiben.

Die verschiedenen Verwendungszwecke

Bevor Sie sich für ein Modell eines tragbaren Kraftwerks entscheiden, ist es wichtig, dass Sie sich die Geräte, die Sie verwenden wollen, genau ansehen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind die Anforderungen eines Mobiltelefons und eines Laptops nicht identisch. Für Geräte wie digitale Radiowecker oder auch Laptops muss eine reine Sinuswelle geliefert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Nichtbeachtung dieses Punktes zu Fehlfunktionen führen kann. Aus diesem Grund sollten Sie vorab festlegen, wofür Sie Ihren tragbaren Solargenerator verwenden möchten. Stellen Sie Ihrem Lieferanten Fragen, um herauszufinden, ob Sie ein Kraftwerk benötigen, das eine reine Sinuswelle oder eine modifizierte Sinuswelle liefert.

Die Größe und das Gewicht des tragbaren Kraftwerks

Wie bereits erwähnt, sollte das tragbare Kraftwerk an jedem Ort einsetzbar sein. Wir empfehlen Ihnen jedoch, ein großes und schweres Modell zu bevorzugen, wenn es für den Hausgebrauch vorgesehen ist. Entscheiden Sie sich jedoch für ein kleines und leichtes tragbares Kraftwerk, wenn Sie vorhaben, zu reisen oder unterwegs zu sein. Diese Konfiguration ist nicht nur aus Gründen der Zweckmäßigkeit auf Reisen ideal, sondern auch, weil Fluggesellschaften Flüge mit einem Kraftwerk, das viel wiegt, nicht erlauben.

Der Preis des tragbaren Kraftwerks

Das letzte der Kriterien, die du bei deinem tragbaren Kraftwerk beachten solltest, ist der Preis. Denn die Preise variieren nicht nur von einem Modell zum anderen, sondern auch von einem Anbieter zum anderen. Oft wird angenommen, dass das teuerste Produkt das beste Produkt auf dem Markt ist. Seien Sie vorsichtig, denn das trifft hier nicht unbedingt zu. Berücksichtigen Sie Ihr Budget und suchen Sie vor allem nach dem Modell, das Ihren Bedürfnissen am besten gerecht wird.