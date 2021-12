Wo bleibt die deutsche Glücksspiellizenz?

In den letzten Jahren hat das Online-Glücksspiel an Popularität gewonnen. Dies liegt vor allem an den sich ständig weiterentwickelnden Technologien, die die Möglichkeiten des Online-Glücksspiels erweitern und solche Spiele leicht zugänglich machen. Der Anteil des Online-Glücksspiels hat dramatisch zugenommen und die Glücksspielbranche macht einen erheblichen Teil der Finanzeinnahmen aus.

Online-Glücksspiele sind von Natur aus eine grenzüberschreitende Aktivität. Die verschiedenen Komponenten, die zum Betrieb einer Website verwendet werden, sind im Allgemeinen auf der ganzen Welt verstreut, einschließlich Offshore-Gerichtsbarkeiten. So zum Beispiel kann eine Webseite in einer Gerichtsbarkeit registriert sein und der Server kann sich in einer anderen befinden. Die Finanztransaktionen und die Verwaltung der Website des Online Casinos können von einer dritten Gerichtsbarkeit aus durchgeführt werden. Infolgedessen sind mehrere Interessenträger und Rechtssysteme an der Regulierung dieser Branche beteiligt, was manchmal zu Gesetzes- und Rechtsprechungslücken führt, die für Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungszwecke ausgenutzt werden können.

Seit Jahren versucht man in Deutschland, einen geeigneten rechtlichen Rahmen für Online-Glücksspiele zu schaffen. Im März 2020 schließlich ratifizierten die Ministerpräsidenten der Bundesländer den neuen Glücksspielstaatsvertrag, der im Juli 2021 in Kraft treten sollte und die Vergabe von Online-Casino-Lizenzen im gesamten Bundesgebiet ermöglichen könnte.

1. Juli 2021 war eigentlich der letzte Tag, an dem sich Casinos um eine deutsche Lizenz bewerben konnten. Bis jetzt wissen wir allerdings nicht, wie das Siegel der Lizenz aussehen wird. Für die Spieler hat sich jedoch vieles geändert. Wer in einem Online Casino spielen will, sollte sich vielleicht eher eine virtuelle Spielhalle mit einer Lizenzierung der anderen Staaten aussuchen, weil zahlreiche neue Regelungen in einem Online Casino, das über eine deutsche Glücksspiellizenz verfügt, den Spaß beim Glücksspiel vermiesen.

Nicht nur die fragwürdige 5 Sekunden Regel und das Einsatzlimit verderben den Spaß im Online Casino Deutschland. Den Spielern stehen dort auch keine Brettspiele mehr wie Roulette, Baccarat oder Poker zur Verfügung. Auch Jackpots findet man in Casinos mit deutscher Lizenz nicht mehr. Diejenigen, die Spiele im Live Casino gern haben, werden dazu gezwungen, auf Casinos auszuweichen, die in anderen Staaten lizenziert sind. Zum Glück gibt es auch viele Casinos ohne deutsche Lizenz ohne neue Regeln.

Der neue deutsche Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) greift übrigens nicht nur stark in das Spielgeschehen in Online Casinos ein, sondern schränkt auch den Spielspaß in landbasierten Spielotheken und Spielhallen ein. Das neue Gesetz regelt die Online-Casinos sehr streng und enthält viele strenge Bedingungen und Einschränkungen in Bezug auf die Höhe der Einsätze der Spieler, den maximalen monatlichen Betrag, den sie einzahlen können, und viele andere Aspekte.

Im Laufe der Jahre wurde das Glücksspiel in Deutschland mehrmals verboten und wieder legalisiert. Insbesondere 1933 waren sie erlaubt, aber am Ende des Zweiten Weltkriegs mussten alle Сasinos wieder geschlossen werden. Sie wurden erst in den 1950er Jahren wiedereröffnet. Neben den Сasinos wurden Mitte des 20. Jahrhunderts auch andere Glücksspiele – Lotterien und Sportwetten – legal und populär.

Im Allgemeinen ist der Glücksspielsektor im Internet von Land zu Land unterschiedlich. In einigen Ländern ist das Online-Glücksspiel legal und reguliert. In anderen Ländern ist das Glücksspiel zwar nicht verboten, aber es gibt kein Aufsichtssystem zur Regulierung des Sektors. In einigen Gerichtsbarkeiten gelten Internet-Glücksspiele als illegal, und die daran Beteiligten sind strafrechtlich verantwortlich. Auch das Ausmaß des Internet-Glücksspiels ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Mehrere Länder haben den Betreibern von Glücksspielseiten eine große Anzahl von Lizenzen erteilt. In anderen Rechtsordnungen gilt das Prinzip der Einzelgenehmigung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der neue deutsche Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) trotz seiner Strenge die Glücksspielindustrie in Deutschland erheblich erweitern und vereinheitlichen könnte. Es ist wahrscheinlich, dass eine landesweit einheitliche Regelung die Zahl der illegalen Casinos verringern und die Sicherheit der Spieler während des Spielvorgangs gewährleisten könnte.

