Deutschlands Schulden steigen auf über 2.540 Milliarden Euro

Die öffentliche Verschuldung hat sich im zweiten Quartal um 1,2 Prozent oder 30,6 Milliarden Euro erhöht. Damit war der öffentliche Gesamthaushalt mit 2.544 Milliarden Euro verschuldet, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Zum Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte.

Die Schulden des Bundes stiegen dabei gegenüber dem Vorquartal um 1,8 Prozent oder 30,9 Milliarden Euro. Die Schulden der Bundesländer verringerten sich hingegen um 5,7 Milliarden Euro.

Auf kommunaler Ebene stiegen die Schulden der Gemeinden und Gemeindeebenen um 5,4 Milliarden Euro. In der Sozialversicherung sank die Verschuldung geringfügig um 200.000 Euro auf 9,7 Millionen Euro. (afp/red)