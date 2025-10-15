Logo Epoch Times

vor 29 Minuten

Airbus verdoppelt die Produktion des Eurofighter-Kampfjets

vor einer Stunde

NATO berät nach Luftraumverletzung über bessere Abschreckung

vor 2 Stunden

Prozess gegen Benko fortgesetzt - Zeugen an der Reihe

vor 2 Stunden

Mehr als 100.000 Kraniche sind gerade in Deutschland

vor 2 Stunden

Trump droht Spanien im Streit um Verteidigungsausgaben mit Strafzöllen

vor 3 Stunden

Weinernte fällt geringer aus - weniger als 8 Millionen Hektoliter

vor 4 Stunden

Weihnachtsmarktsaison geht mit „Winterdorf“ los

vor 4 Stunden

USA entziehen Deutschem Visa wegen Freude über Kirks Tod in Sozialen Medien

vor 4 Stunden

Warken plant 2 Milliarden Euro Lücke in der Krankenkasse zu schließen

vor 5 Stunden

Indonesischer Vulkan spuckt zehn Kilometer hohe Aschesäule

Logo Epoch Times
Öffentlicher Gesamthaushalt

Deutschlands Schulden steigen auf über 2.540 Milliarden Euro

Die Schulden Deutschlands scheinen nur in eine Richtung zu gehen: weiter anzuwachsen.

top-article-image

Schuldenuhr (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die öffentliche Verschuldung hat sich im zweiten Quartal um 1,2 Prozent oder 30,6 Milliarden Euro erhöht. Damit war der öffentliche Gesamthaushalt mit 2.544 Milliarden Euro verschuldet, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.
Zum Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte.
Mehr dazu
Die Schulden des Bundes stiegen dabei gegenüber dem Vorquartal um 1,8 Prozent oder 30,9 Milliarden Euro. Die Schulden der Bundesländer verringerten sich hingegen um 5,7 Milliarden Euro.
Auf kommunaler Ebene stiegen die Schulden der Gemeinden und Gemeindeebenen um 5,4 Milliarden Euro. In der Sozialversicherung sank die Verschuldung geringfügig um 200.000 Euro auf 9,7 Millionen Euro. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.